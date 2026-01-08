María Elena Llana, entre ficción, medios y premios

Una narradora de mundos de ficción que ha dejado su huella en los distintos lenguajes de la comunicación

María Elena Llana nació en Cienfuegos el 17 de enero de 1936. Desde niña escribía, principalmente en el género de la ficción, y a los 12 años redactó su primer cuento. En 1958 obtuvo el título de periodista en la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling, ubicada en La Habana. Luego de culminar sus estudios, emprendió lo que sería un largo camino dentro del ámbito de la prensa y la cultura en Cuba. A lo largo de su vida trabajó como periodista, novelista, cuentista, poeta y redactora de guiones para radio, entre otras funciones. Desde 1959 hasta 1992 se desempeñó en periódicos, revistas, radio, televisión y en la Agencia Informativa Prensa Latina. En estos medios ejerció como redactora de mesa, reportera, crítica de teatro, radio, televisión, artes plásticas y literatura, así como especialista en temas de política internacional. María Elena Llana trabajó en las redacciones de Revolución, La Calle y La Tarde e hizo reportajes para Pueblo y Cultura, Cuba y los noticieros de Radio Reloj y CMQ-TV. También formó parte del equipo de periodistas de la Agencia de Noticias Prensa Latina donde se desempeñó como corresponsal en Asia.

En 1965 se publicó su primer libro La reja. Este ejemplar comprendió una colección de cuentos que en el año 2022 Emmanuel Torres en Granma describió como “un libro de impecable factura y singularidad en el contexto de ese decenio. Sobre todo, porque su acercamiento a la temática principal de la época (la lucha clandestina, la épica de los 60 y la confrontación ideológica) se subordina a otras perspectivas y dimensiones de lo literario. Así, La reja connota una inusual mirada sobre la realidad insular –ceñida simbólicamente a La Habana–…”

En el año 2023 María Elena Llanas fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura. También ostenta otros reconocimientos como el Premio de la Crítica Literaria, la Distinción por la Cultura Nacional y el Premio Maestro de Juventudes 2025. La obra de Llana ha sido traducida a varios idiomas y recogida en antologías dentro y fuera de Cuba. Su segundo libro publicado fue Casas del Vedado que conquistó el Premio Nacional de la Crítica en 1984.

Su desempeño en la radio nacional también ha sido excepcional. En este medio se ha centrado en la adaptación de obras maestras de la narrativa universal al formato radial. Uno de los ejemplos de su obra es la reedición de la novela china “Sueño de las Mansiones Rojas”, para su transmisión por Radio Progreso.

El espacio El elogio oportuno, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa –que acontece en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero– se llevará a cabo el jueves ocho de enero, a las 3:00 p.m., para homenajear a la escritora y periodista María Elena Llana Castro, Premio Nacional de Literatura 2023, por el 90 aniversario de su natalicio. Los asistentes podrán acceder al libro Casas del Vedado (1983), publicado en soporte digital por la Editorial Letras Cubanas. (Granma).