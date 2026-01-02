Villa Clara en 2025: resultados agrícolas y energía renovable

La generación de alimentos y el avance en fuentes renovables de energía marcaron los principales desafíos económicos de Villa Clara durante 2025, un año donde el tejido productivo de 118 empresas y casi 800 mipymes demostró ser motor del desarrollo local.

Durante los últimos 12 meses, el territorio desplegó múltiples iniciativas para priorizar la alimentación y logró sobrecumplir los planes de siembra de viandas, hortalizas, granos y frutales de la campaña de frío, según el balance anual del Gobierno provincial referenciado por la emisora provincial CMHW.

No obstante, el territorio incumple los planes de entrega de leche y carne, un asunto identificado como crítico para trabajar con intensidad durante 2026, señaló el medio.

Asimismo, el sector cooperativo y campesino devino protagonista, pues gestionó más del 77 por ciento (%) de la tierra y produjo más del 82 % de lo consumido en la central geografía, publicó el semanario Vanguardia.

En el frente energético, aclaró, Villa Clara se consolida como la provincia más avanzada de Cuba en fuentes renovables, con una capacidad instalada que supera los cinco mil megavatios pico; además, ocho parques fotovoltaicos operan en el territorio, de los cuales cuatro fueron inaugurados en 2025.

Arley Fernández González, residente en el reparto Virginia de Santa Clara, comentó a la ACN que, aunque cada vez son más comunes los paneles solares, aún la demanda eléctrica es mayor que la generación, y el reto mayor sigue siendo llevar más comida a la mesa de forma estable y a precios alcanzables.

Según reportes del canal provincial Telecubanacán, la siembra de arroz también se sobrecumplió, y hubo crecimientos positivos en programas asociados a la elaboración de comida animal, al café, al tabaco y en menor medida a la miel; también se crearon cinco grupos temporales de trabajo para consolidar sistemas de autoabastecimiento local, con el fin de producir alimentos de calidad y sustituir importaciones.

Para la próxima zafra, las empresas azucareras Quintín Bandera y Héctor Rodríguez laboran en sus reparaciones con la meta de producir más de 11 mil toneladas de azúcar cada una, destinadas a la canasta básica normada, precisó CMHW.

El año cierra con el compromiso de priorizar la entrega de las más de mil 500 solicitudes de tierra pendientes, enfocándose en jóvenes, mujeres y colectivos laborales, para continuar fortaleciendo la base productiva de la provincia.