viernes, enero 2, 2026
Lo último:
Principales

La libertad, nuevamente, salió en Caravana 

Tomado de Granma

SANTIAGO DE CUBA.-  Con el ímpetu de los barbudos que entraron a la otrora capital de Oriente el 1 de enero de 1959 y que al día siguiente salieron rumbo a La Habana –desde la intersección de la avenida de Los Libertadores y Trinidad, frente a los muros del Cuartel Moncada-, un grupo de jóvenes dio inicio a la tradicional 67 de la Caravana de la Libertad.

Santiagueros de todas las edades –encabezados por las principales autoridades de la provincia-, presenciaron el acto que sirvió para ratificar el compromiso con la obra de la Revolución y el legado del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, «en el año de su Centenario, que tendrá especial significado para los que habitamos esta tierra que él tanto amó», expresó Yesenia Acuña Borrero, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Combatientes de la Revolución Cubana rememoraron el trascendental hecho, en cuadro apretado junto a cientos de personas nacidas luego del Triunfo, «más que un recordatorio, cada reedición de la Caravana demuestra que la continuidad está garantizada», dijo el joven Roberto García Pérez.

Foto: TV Santiago

También te puede gustar

Firman Raúl y Díaz-Canel libro de condolencias con motivo del fallecimiento del papa Francisco

Tomado de Granma

Los niños en el centro del amor

Tomado de Granma

Díaz-Canel: Al que piense que Cuba está aislada, se le derrumbó el argumento

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *