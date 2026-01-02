La libertad, nuevamente, salió en Caravana 

SANTIAGO DE CUBA.- Con el ímpetu de los barbudos que entraron a la otrora capital de Oriente el 1 de enero de 1959 y que al día siguiente salieron rumbo a La Habana –desde la intersección de la avenida de Los Libertadores y Trinidad, frente a los muros del Cuartel Moncada-, un grupo de jóvenes dio inicio a la tradicional 67 de la Caravana de la Libertad.

Santiagueros de todas las edades –encabezados por las principales autoridades de la provincia-, presenciaron el acto que sirvió para ratificar el compromiso con la obra de la Revolución y el legado del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, «en el año de su Centenario, que tendrá especial significado para los que habitamos esta tierra que él tanto amó», expresó Yesenia Acuña Borrero, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Combatientes de la Revolución Cubana rememoraron el trascendental hecho, en cuadro apretado junto a cientos de personas nacidas luego del Triunfo, «más que un recordatorio, cada reedición de la Caravana demuestra que la continuidad está garantizada», dijo el joven Roberto García Pérez.