En 2026 concentrarnos todos en mejorar la situación del país

Ese fue el llamado del Presidente Miguel Díaz-Canel al clausurar este jueves la sesión ordinaria del Parlamento, en la que a propuesta suya se aprobó nombrar el 2026 como Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

“Todas las fuerzas y energías del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo deben concentrarse en mejorar la situación del país: avanzando en la implementación disciplinada y controlada de las medidas económicas aprobadas; reforzando la atención a los territorios afectados por desastres naturales; promoviendo la participación de la juventud en todos los ámbitos de la realidad nacional; intensificando la batalla ideológica, cultural y comunicacional; y defendiendo la verdad de Cuba ante la manipulación y la desinformación”.

Así expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, al resumir el Sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, efectuado el jueves y por videoconferencia desde el Palacio de Convenciones de La Habana.

En presencia del General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución cubana, el mandatario afirmó que solo una auténtica asamblea del pueblo está en condiciones de enfrentar, con sentido de urgencia, serenidad, realismo y compromiso, los colosales desafíos que enfrenta la nación en este momento y orientarse hacia el futuro.

A propuesta suya los diputados aprobaron denominar el 2026 Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Díaz-Canel destacó la profundidad y espíritu crítico en los debates en torno al Plan de la economía y el Presupuesto del Estado para el 2026, el Programa de gobierno destinado a corregir distorsiones y reimpulsar la economía y la Ley de ciencia, tecnología e innovación, entre otros asuntos.

“Son temas conectados entre sí y que conforman un desafiante conjunto de tareas necesarias para hacer frente a la compleja situación del país, así como a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la región latinoamericana y caribeña”, dijo.

El jefe de Estado afirmó que vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables.

Aclaró que no se trata de una crisis más; “es la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, agravada por un cerco externo extremadamente agresivo y por un contexto internacional incierto y peligroso para objetivos vitales como proteger la paz, promover el desarrollo y otros asuntos esenciales de la agenda globa”l.

Intensa agenda de trabajo tuvieron los diputados

En la cita parlamentaria tomaron posesión nuevos diputados electos y hubo movimientos de cuadros, al elegirse para el cargo de Secretario de la ANPP y del Consejo de Estado a José Luis Toledo Santander, tras la solicitud de renuncia de Homero Acosta.

Se designó como nueva ministra de Justicia a Rosabel Gamón Verde, responsabilidad que asumía Oscar Silvera Martínez, quien pasó a ser presidente del Tribunal Supremo Popular, luego de la liberación natural de Rubén Remigio Ferro.

Asimismo, se dio a conocer una Declaración de solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, frente a las agresiones estadounidenses y amplio despliegue militar que amenaza su seguridad nacional, poniendo en peligro la paz en la región.

Primer ministro actualiza Programa de gobierno para corregir distorsiones y reanimar la economía

En una amplia exposición Manuel Marrero Cruz, Primer ministro, explicó a los diputados que el referido Programa se ha tenido que ejecutar en condiciones adversas, derivadas del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del sistema energético nacional, las presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos, y las insuficiencias para organizar los recursos que demandan la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país.

Informó que de las 90 direcciones asociadas a los diez objetivos generales se han cumplido 51, y el resto están en diferentes fases de implementación.

Puntualizó que los esfuerzos se han concentrado en continuar el proceso gradual de control del déficit fiscal y la ejecución del Presupuesto del Estado; en estudiar e implementar medidas para flexibilizar las políticas y las normas de la inversión extranjera; así como en la participación de nacionales radicados en Cuba y en el exterior con capacidad financiera para vincularse con los diferentes actores económicos.

Reconoció que no obstante las inspecciones realizadas y el incremento del control sobre los precios especulativos, no se ha logrado la disminución deseada, debido a la falta de oferta en el mercado nacional y a violaciones que persisten.

Marrero Cruz señaló que durante el segundo semestre se ha trabajado intensamente en la preparación de las condiciones relacionadas con la transformación cambiaria y el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas.

Persiste la insatisfacción por no avanzar suficientemente en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su poder adquisitivo y el incremento de la oferta de productos a precios accesibles.

Se planifica apenas un 1% de crecimiento económico

Al presentar el Plan de la Economía para el 2026, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, informó a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se planifica un crecimiento de PIB a precios constantes en el entorno del 1%.

Ello se sustenta principalmente en las proyecciones de recuperación del turismo y las entidades exportadoras, la reanimación de actividades productivas y de servicios y el funcionamiento de los esquemas de financiamiento aprobados, entre otros.

“Pero para lograr el discreto crecimiento proyectado, afirmó, será crucial la implementación de las medidas contenidas en los programas de gobierno, con énfasis en las encaminadas a incrementar los niveles productivos y de los ingresos externos”.

Significó que, de acuerdo con la proyección, debe haber un incremento de la generación eléctrica y de la producción de azúcar. Además, informó lo planificado en cuanto a las inversiones y los niveles de circulación mercantil minorista y de transportación de carga y pasajeros.

Las inversiones se concentrarán en alimentos, energía, turismo y vivienda, buscando movilizar todas las reservas productivas del país.

Por otra parte, los diputados conocieron que el 66 por ciento de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, para el venidero año en Cuba, se destinarán a sostener, fortalecer y perfeccionar servicios públicos y gratuitos como los de la salud, educación, cultura, deporte y asistencia y seguridad social.

Al presentar el proyecto de Presupuesto del Estado para el 2026, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), reiteró que de esa forma se pretende garantizar el bienestar colectivo, la protección de los más vulnerables y el desarrollo pleno de las capacidades de cada ciudadano.

El ministro explicó que se movilizarán recursos financieros en aras de cubrir gastos totales ascendentes a 550 mil 590 millones de pesos.

Ello significa un seis por ciento de crecimiento, dijo, tras referirse a un escenario económico con presiones inflacionarias, limitaciones energéticas, crecimiento de las demandas de protección social, la necesidad de estimular la producción nacional y las exportaciones, y el impacto del bloqueo estadounidense.

Bajo estas condiciones, según el titular del MFP, el Presupuesto del Estado deviene soporte financiero para asegurar la concreción del Plan de la Economía, al destinarse los recursos necesarios en aras de cumplir sus metas fundamentales.

Una señal clara desde el Parlamento

Tal como expresó Miguel Díaz-Canel en la clausura de la sesión de la ANPP «nadie en Cuba necesita que le expliquen que la economía está en tensión. Se siente en las colas, en el bolsillo, en los apagones, en el transporte que no llega y en el plato de comida que escasea. Venimos de años de decrecimiento del producto interno bruto negativo, alta inflación, desabastecimiento, crisis energética y caída de ingresos externos.

“En este contexto es decisivo que el Parlamento transmita una señal clara: se reconoce la magnitud de la crisis, no se maquilla la realidad y, al mismo tiempo, se ratifica la voluntad política de cambiar lo que tenga que ser cambiado para defender la justicia social y la soberanía nacional», sentenció el mandatario cubano.