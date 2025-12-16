Ha llovido en Caibarién

El periodista Freddy Espinosa Martínez informa en su muro de Facebook que hasta el momento han caído 45.8 milímetros de lluvia en Caibarién.

Nublados en zonas de la costa norte del país con algunos chubascos y lluvias ocurrirán durante gran parte del día, informó hoy el Instituto cubano de Meteorología.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados Celsius en occidente y centro, hasta 31 grados Celsius en oriente. En la noche las temperaturas estarán entre 20 y 23 grados Celsius, inferiores en localidades del interior de occidente, señala el reporte.

Especialistas de la Institución en sus redes sociales explican que el frente frío 7 se posesionará sobre la región occidental y central y mantendrá la probabilidad de lluvia, que podrán ser localmente intensas y producir inundaciones en zonas con suelos saturados.

El día será ventoso desde el este de la occidental provincia de Pinar del Rio hasta el centro-sur de la oriental Las Tunas, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora.

El día será ligeramente invernal en zonas del interior y costa norte de occidente y centro.

