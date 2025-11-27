Andy Granda participará en el Grand Slam de Judo de Abu Dabi

La Habana.- ANDY Granda (+100 kg) participará en el Grand Slam de Judo de Abu Dabi 2025, que comienza este viernes. El campeón mundial de Taskent 2022 no saldrá al tatami hasta el domingo 30 de noviembre, que comienzan los pleitos en su división. Aparece como cabeza de serie en la pool D y su debut está fijado ante el chino Haiyang Li, quien recientemente ganó medalla de bronce en el Grand Prix de Quingdao. Granda, único cubano inscrito en la justa, debe sortear sin problemas este primer combate a su favor, si se toma en consideración su nivel y a que en este momento ocupa el puesto nueve en el ordenamiento mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF). El matancero exhibe este año un título en el campeonato panamericano y de Oceanía, celebrado en Santiago de Chile, y una medalla de bronce en el Grand Slam de Taskent, celebrado a principios de año.