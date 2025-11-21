Regresan a Cuba 139 migrantes irregulares desde EE.UU.

Regresaron a Cuba por el Aeropuerto Internacional José Martí 139 migrantes irregulares (109 hombres y 30 mujeres), devueltos este jueves por las autoridades de Estados Unidos en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, precisó el perfil de Facebook del Ministerio del Interior (Minint).

A la llegada del vuelo, una persona fue detenida por encontrarse en libertad condicional en el momento de abandonar ilegalmente el país, informaron fuentes oficiales.

Con este retorno suman 52 devoluciones en el presente año desde distintas naciones de la región, con un total de mil 535 personas.

Las autoridades cubanas ratificaron su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, y reiteraron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.