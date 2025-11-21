Guía para contribuyentes al gestionar impuestos de forma digital

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) orienta a los contribuyentes sobre los pasos esenciales para gestionar sus obligaciones fiscales de manera digital y presencial.

Para un correcto cumplimiento, manténgase informado en materia de tributos por los canales oficiales de la ONAT y del Ministerio de Finanzas y Precios.

Paso 1: Registro en el Portal Tributario

Si es contribuyente inscrito en el registro de Contribuyentes, regístrese en nuestro Portal Tributario y acceda a los servicios que brindamos por esa vía. Además, descargue modelos, formularios, legislaciones, etc. Para acceder a los tutoriales que explican cómo registrarse en el Portal Tributario dé clic sobre la palabra marcada en azul.

Paso 2: Solución de incidencias durante el registro

Si cuando intenta registrarse visualiza una alerta que dice: “Su NIT debe ser único”, eso significa que ya se encuentra registrado en el Portal y solo tiene que poner su NIT y Contraseña y dar aceptar; en caso que haya olvidado su contraseña solo debe actualizarla siguiendo los pasos del tutorial que puede encontrar en:https://www.onat.gob.cu/home/modelos-formularios?page=8.

Paso 3: Pago de tributos en línea

Acceda a nuestro Portal Tributario, sección Descargas, y obtenga los diferentes tutoriales que ponemos a su disposición y que explican cómo efectuar el pago de los tributos a través de la aplicación Transfermóvil.

Paso 4: Asesoramiento personalizado

Cuando tenga dudas y necesite asesoramiento, personalizado o no, consulte a su oficina tributaria. Desde nuestro Portal Tributario www.onat.gob.cu pueden acceder a los correos electrónicos y teléfonos de todas las oficinas tributarias del país, dando clic en el siguiente enlace:https://www.onat.gob.cu/home/contactos.