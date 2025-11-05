Industria Alimentaria garantiza productos a provincias orientales

La Habana- Leche en polvo destinada a niños de hasta seis años, compota y otros productos de la canasta familiar normada garantiza el Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) a los territorios afectados por el huracán Melissa.

José Carlos Cordovés Urquiza, director general de política industrial del Minal, dijo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que implementaron medidas para restablecer la canasta familiar en las provincias orientales afectadas por condiciones climáticas extremas.

Informó que se añadieron pollo y aceite a la canasta familiar habitual, la producción de pan se ha mantenido, priorizando centros de evacuación y demandas sociales y aseguraron entregas de productos lácteos, conservas y cárnicos.

Cordovés Urquiza recordó que antes del paso del huracán se trasladaron grandes cantidades de agua y refrescos a los territorios y distribuyeron alimentos entre los consejos de defensa.

Las instalaciones afectadas por recientes inundaciones incluyen más de 52 mil metros cuadrados de techo, con un enfoque especial en el molino de Santiago de Cuba que se espera esté listo para operar tras el restablecimiento del sistema eléctrico, comentó el directivo.

Añadió que entre las principales afectaciones se encuentran dos centros de producción de la pesca de Río Cauto, con pérdidas significativas en infraestructura debido a las inundaciones.

La recuperación de los techos de otras instalaciones ha avanzado y casi el ciento por ciento de la industria está lista para funcionar, dependiendo del restablecimiento de la electricidad.

El director general de política industrial del Minal destacó a los trabajadores que han mostrado un fuerte sentido de pertenencia y disposición para ayudar en la recuperación, y no se han reportado daños significativos que impidan el reinicio de operaciones.