Contingentes de Villa Clara se desplazan en Granma y Santiago de Cuba para reparar daños de Melissa

Contingentes de Villa Clara se encuentran desplegados en las provincias orientales para restablecer los servicios de electricidad y telecomunicaciones, gravemente afectados por el huracán Melissa. Un grupo de 61 trabajadores de la Empresa Eléctrica, incluidos 39 linieros, llegó a Granma el 29 de octubre.

Según explicó su director en el territorio, Eduardo Enrique Pérez Reyes, las labores se concentran en la subestación Monteverde de Bayamo, donde reparan tres postes partidos que afectan el suministro a gran parte de la capital provincial. Simultáneamente, intervienen en el sitio primario de Rosa la Bayamesa, con dos postes más dañados y transformadores averiados.

Una vez concluido el trabajo en Bayamo, el contingente se trasladará al municipio de Yara, donde enfrentarán el complejo acceso en áreas montañosas de la Sierra Maestra, con derrumbes, puentes destruidos y deslizamientos de tierra que dificultan incluso la evaluación de daños. Como novedad, esta misión incorpora un médico y un enfermero para atender contingencias sanitarias.

Por su parte, una brigada de la División Territorial de Etecsa en Villa Clara, bajo la dirección de Roberto Pérez Morales, trabaja en el municipio santiaguero de Segundo Frente.

Sus acciones se centran en levantar postes caídos, alzar cables y eliminar la maleza. “En esta primera etapa, la intención es tratar de dar comunicación a todas las centrales telefónicas”, señaló Pérez Morales, aclarando que la fibra óptica aérea de la zona sufrió daños considerables, lo que requiere la reposición de la infraestructura.

Ante la magnitud de las afectaciones, se prevé incorporar otro grupo de trabajadores para reforzar las reparaciones de la red de abonado en los próximos días. El directivo agradeció la solidaridad de los vecinos locales y afirmó que la misión del personal es restablecer el servicio, ayudando en cualquier situación a su alcance.

Ambos directivos destacaron la confianza en sus colectivos para cumplir las misiones. Las jornadas, que inician a las cinco de la mañana, incluyen reuniones de seguridad antes de partir hacia las zonas de trabajo. Los electricistas villaclareños forman parte de los grupos combinados organizados por la Unión Eléctrica para dar una respuesta coordinada a los daños del meteoro.