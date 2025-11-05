Regresa presidente cubano a provincias orientales impactadas por el huracán Melissa

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, regresó este martes a las provincias orientales impactadas por el huracán Melissa.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, regresó este martes a las provincias orientales impactadas por el huracán Melissa. Inició su recorrido por Granma, donde se encuentran evacuadas miles de personas por las fuertes inundaciones.

En Cauto Cristo, dialogó con vecinos de la comunidad de Juan Hernández, interesándose por sus condiciones en estos momentos.

Destacó además que habrá una ayuda paulatina a los damnificados y se interesó por los daños a la agricultura en este municipio altamente productor.

En su perfil de Facebook el presidente informó que se avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua, aunque queda mucho trabajo por hacer.

Permanecen protegidas más de 120 mil personas.

También se entregan recursos para las viviendas, destacando que el saldo preliminar es de 45 282 afectaciones.

Añadió que «se reciben y entregan donativos de naciones, organismos, instituciones, MIPYMES y del hermoso movimiento de solidaridad de todo nuestro pueblo».

«La etapa más compleja, la de la recuperación, avanza con la convicción de que nadie quedará abandonado a su suerte», concluyó.