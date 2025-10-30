Proponen a la peña deportiva Veleros de Caibarién para la Condición de Vanguardia Nacional

La Peña Deportiva Veleros de Caibarién ha sido propuesta para recibir la Condición de Vanguardia Nacional, reconocimiento que otorga el Programa de Relaciones Nacionales del Departamento Deporte Para Todos .

Fundada el 26 de octubre de 2023, esta joven peña ha desplegado una labor intensa y sostenida en favor del desarrollo deportivo local y provincial, con especial énfasis en el deporte de las velas. En apenas dos años, sus aportes han sido notables y abarcan desde la donación de implementos deportivos hasta la organización de eventos de gran impacto comunitario.

Entre sus contribuciones más significativas se destaca la entrega de cerca de 40 embarcaciones, de las cuales 20 son tipo Optimist, utilizadas como bote escuela para la formación de nuevos atletas en la disciplina de vela. A ello se suman más de 60 velas de distintas clases, mástiles y otros aditamentos esenciales para la práctica de este deporte, que han sido donados no solo en Caibarién, sino también a provincias del país.

La peña también se distingue por su compromiso con la vida social y deportiva de la región. Celebra cumpleaños colectivos de atletas y entrenadores, y organiza eventos máster donde participan glorias del deporte, figuras relevantes y exatletas. Uno de sus encuentros más emblemáticos es la Copa Rolando Pérez Llada, que reúne a deportistas juveniles y retirados en un ambiente de confraternidad y competencia sana.

Su apoyo se extiende a todas las competencias deportivas locales y nacionales, incluyendo su participación activa en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, celebrados recientemente en Caibarién.

Con esta propuesta a la Condición de Vanguardia Nacional, la Peña Deportiva Veleros de Caibarién reafirma su papel como motor impulsor del deporte en Villa Clara y el país.

Está peña la integran 43 miembros, entre ellos 9 féminas.

Está liderada, por el Campeón Centroamericano Rafael Pérez Cabello y el licenciado Ángel Miranda Mainegra, y entre sus miembros se destacan medallistas mundiales, panamericanos. Centroamericanos, Nacionales, exatletas, figuras y Glorias del deporte.

Imagen: Archivo CMHS.