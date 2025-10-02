Tres lesionados en incendio en Hotel Brisas del Mar en Caibarién

Un incendio en el Hotel Brisas del Mar de Caibarién, perteneciente a la Empresa de Comercio Gastronomía y los Servicios, dejó tres personas heridas este miércoles por la mañana tras la explosión de un cilindro de gas licuado.

El Dr. Julio Cesar Arosteguí La Rosa, director general de salud en Caibarién, informó a la ACN que “los heridos fueron trasladados al Hospital María del Carmen Sozaya dónde reciben los primeros auxilios, dos presentan quemaduras y uno, dislocación del hombro. Se coordinó su traslado al Hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara”, concluyó.

El Teniente Coronel Ernesto Lima, del Cuerpo de Bomberos en Villa Clara, señaló que se logró extinguir el fuego con rapidez y se investigan las causas del incidente.

Los hospitalizados son todos trabajadores de servicios del hotel, dos cocineros y el administrador de la instalación.

En el lugar se encuentran autoridades del Partido y el Gobierno del municipio, donde se evaluan los daños y se presta atención a los familiares de los lesionados.