Inició distribución del arroz de la canasta básica

«Con los inventarios existentes en nuestros almacenes, acaba de iniciarse por los municipios de Placetas, Santo Domingo, Manicaragua y Sagua la Grande la distribución de cuatro libras de arroz por consumidor, una correspondiente a junio y tres al mes de julio»; así lo dijo el director de la Empresa Mayorista de Alimentos en Villa Clara Dalgis Corcho Oropesa.

El funcionario informó que ese mismo per cápita se entregará a las unidades minoristas del resto de los municipios cuando comience, en los próximos días, la extracción de arroz desde el puerto de Cienfuegos.

En audio, otros detalles sobre el tema y de los atrasos con la distribución de los productos de la canasta básica en Villa Clara.