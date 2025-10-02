jueves, octubre 2, 2025
Inició distribución del arroz de la canasta básica

Jose Antonio Zuloaga Martínez

«Con los inventarios existentes en nuestros almacenes, acaba de iniciarse por los municipios de Placetas, Santo Domingo, Manicaragua y Sagua la Grande la distribución de cuatro libras de arroz por consumidor, una correspondiente a junio y tres al mes de julio»; así lo dijo el director de la Empresa Mayorista de Alimentos en Villa Clara Dalgis Corcho Oropesa.

El funcionario informó que ese mismo per cápita se entregará a las unidades minoristas del resto de los municipios cuando comience, en los próximos días, la extracción de arroz desde el puerto de Cienfuegos.

En audio, otros detalles sobre el tema y de los atrasos con la distribución de los productos de la canasta básica en Villa Clara.

