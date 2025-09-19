Evolucionan pacientes afectados por intoxicación en tren

Los 25 viajeros que reciben atención en hospitales de Villa Clara, tras una intoxicación alimentaria durante un viaje en tren, se encuentran estables, sin complicaciones y bajo un esquema de hidratación y vigilancia médica.

Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Villa Clara, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la causa principal del evento fue una intoxicación alimentaria, que derivó en un Síndrome Emético con Deshidratación Isotónica Leve en la mayoría de los casos.

La emergencia sanitaria a bordo del tren especial 18, que cubría el itinerario Manzanillo-La Habana obligó a una parada en la localidad de Jicotea, en el municipio villaclareño de Ranchuelo.

El directivo reiteró que los cinco pacientes en edad pediátrica se encuentran ingresados en el hospital José Luis Miranda, de Santa Clara, donde reciben, como parte del tratamiento, hidratación por vía oral o intravenosa, según sea la necesidad.

Otros 20 adultos son atendidos en el Clínico Quirúrgico Docente Universitario Arnaldo Milián Castro, también en la capital provincial, con evolución positiva en todos los casos, según explicó el doctor Juan Ramón Jorge Fernández, vicedirector de Urgencias Médicas de esa instalación.

El pronóstico para la totalidad de los pacientes es altamente favorable, por lo que deben recibir el alta médica de manera progresiva, una vez completada la rehidratación y confirmada su estabilidad clínica.

Tras conocerse la parada de emergencia del tren, autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia y el municipio de Ranchuelo se presentaron en el lugar para supervisar las labores de atención y control.