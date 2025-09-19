Franklin Reinoso: por siempre en nuestra radio

El 18 de septiembre el maestro Franklin Reinoso cumpliría 80 años. Desde CMHW recordamos su impronta en la radio cubana y entre colegas que mucho le agradecen su magisterio.

Premio Nacional de la Radio Cubana, Franklin fue un hombre que durante más de cuatro décadas logró adentrarse en todas las especialidades del medio, no solo como locutor, sino como director de programas, realizador de sonidos, hacedor de espacios nuevos, apasionado de la música, empeñado siempre en salvaguardar para la historia el archivo sonoro.

Texto: Dalia Reyes Perera / Audio: Emisión especial del programa Y siempre música