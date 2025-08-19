Obtuvo Caibarién, en representación de Villa Clara, el Gran Premio Cubaila 2025

Caibarién, en representación de Villa Clara, alcanzó varios premios en el Cubaila 2025 que tuvo de sede en la Gala de Premiaciones a la provincia de Granma.

Entre los galardones más importantes los cangrejeros que representaron a Villa Clara, se llevaron el Gran Premio Cubaila 2025, primera vez que lo obtiene la provincia en las 11 ediciones realizadas. Otro de los premios importante el de la Popularidad, según las votaciones efectuadas a través de las redes sociales en la página, Cuba Activa y Saludable con más de 3000 votos.

Asimismo, se ganó el reconocimiento de la Federación de Mujeres Cubanas, y el premio de coreografía inclusiva. Por su parte el Cubaila de pequeño formato fue representado por Camajuaní obteniendo mención.

Santiago de Cuba ganó en inclusión masculina, Guantánamo más original, y Camagüey en la mejor coreografía.

Un excelente trabajo realizado por el Departamento de Deportes para todos de la Villa Blanca, el cual les fue confiado la participación por la Dirección Provincial de Deportes de la Provincia de Villa Clara en esta cita, obteniendo un total de 5 premios de 8 posibles. Se reconoce el trabajo de todas las instituciones, involucrados en el certamen, organizaciones políticas y de masas, la radio, la televisión locales y todos los que hicieron posible esté éxito, en especial al pueblo de Caibarién partícipe activo del Cubaila 2025.

Imagen: Tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.