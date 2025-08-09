Lecturas frente al mar, una propuesta del Centro Provincial del libro y la literatura y la Casa de Investigación Samuel Feijjoo que se realizó en Caibarién.

El investigador y escritor Alejandro Batista López, promotor del Centro provincial del libro en Villa Clara, explicó que este es un espacio para la promoción de la oralidad, el folclore y la mitología muy rico en Caibarién.

Y significó que compartir con el público los mitos y leyendas sirve de retroalimentación a los escritores e investigadores quienee en ocasiones conocen nuevas narraciones.

Batista López , destacó la riqueza de la oralidad marinera, también del ámbito urbano de este territorio y recordó que muchas de las leyendas y cuentos de pescadores aparecen publicado en El Poseidón Cubano, premio nacional de investigación cultural 2025.

En lectura frente al mar, en esta ocasión llegó hasta el reparto Vantroi Dos en la Villa Blanca, donde los escritores presentaron libros y la librería Alberto Pis Delgado realiza la extensión de ventas.

Imagen: del autor.