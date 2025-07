Caibarién sigue siendo la capital de la vela en Cuba (+Audio)

A no dudarlo. Puedo ratificar, comentó el periodista Freddy Espinosa Martínez, que Caibarién se mantiene como La Capital de la Vela en Cuba. Me cuento entre los que tengo razones convincentes para seguir pronunciando con orgullo una frase, una frase que acuñé allá por los años 90 del pasado siglo. Porque guste o no guste, Caibarién se mantiene como la Capital de la Vela en Cuba.

Imagen: tomada de Teveo.