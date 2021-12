En fotos, momentos únicos del reino animal

Hay algo en los animales que nos conmueve, nos empuja a querer cuidarlos y nos hacen ver una parte de nosotros en ellos. Pero hay ojos que logran atisbar algo más profundo y secreto en ellos, capturando esos momentos a través de sus lentes.

Fotógrafos tanto amateurs como profesionales compiten un año más por el People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year, un reconocimiento a la magia que supone capturar momentos únicos en el reino animal que, de una forma u otra, nos conmueven como espectadores.

En su 57ª edición, el certamen ha recibido más de 50 000 imágenes provenientes de 95 países. De entre todas, un panel de jueces ha preseleccionado 25 fotografías, las cuales serán expuestas y podrán ser vistas por millones de personas de todo el mundo.

Le dejamos con una selección de las fotografías que ya pueden verse en el National History Museum de Londres:

Foto: Jaime Rojo / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Jeroen Hoekendijk / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Lucas Bustamante / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Marco Gaiotti / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Zhang Qiang / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Antonio Liébana Navarro / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.

Foto: Michiel Van Noppen / People’s Choice Award For Wildlife Photographer Of The Year 2021.