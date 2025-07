El beso, un lenguaje (casi universal)

El beso, tan sencillo como rico en significado, está presente en casi todas las culturas del mundo.



Sin embargo, más allá de su aparente universalidad, adopta formas, usos y símbolos profundamente diferentes, reflejando las peculiaridades sociales, culturales e históricas de cada contexto.



Para celebrar el Día Internacional del Beso, que se celebra el 6 de julio, los expertos en idiomas de Babbel han trazado un recorrido lingüístico y cultural a través de expresiones onomatopéyicas e idiomáticas que involucran besos, además de analizar el papel de este gesto en el código social de algunas culturas alrededor del mundo.



«En el imaginario colectivo, el beso romántico aparece como un gesto instintivo y universal, pero analizar su historia cultural y lingüística revela que esta expresión física tiene una realidad mucho más compleja y multifacética.

El beso es, de hecho, una construcción cultural y una práctica consolidada solo en algunos países del mundo.

Por ello, en diferentes idiomas transmite diferentes significados, tanto en el ámbito lingüístico como en el cultural. Para comprender plenamente una cultura, es fundamental comprender las especificidades de sus muestras de afecto, sus interpretaciones y distinguir entre los gestos socialmente aceptados y aquellos que aún se consideran tabú», afirma Noël Wolf, creador de contenido y profesor de idiomas en Babbel.



Sin embargo, aunque el beso es un sonido que se reproduce universalmente de la misma forma juntando los labios y chasqueándolos, los expertos han destacado cómo la onomatopeya utilizada para transcribirlo gráficamente puede variar en función de la cultura y de las características fonéticas y rítmicas de cada lengua.



En italiano, el chasquido de labios se reproduce gráficamente con la palabra «smack»: un sonido que evoca la inmediatez de este gesto, que puede interpretarse tanto de forma cariñosa como sensual. Esta onomatopeya tiene su origen en la cultura del cómic italiano y se utiliza para transmitir la idea de un beso particularmente sonoro, reproducido al cerrar y volver a abrir los labios al chasquear.



Me me dā (么么哒): Extremadamente popular en la jerga china hablada en plataformas en línea como salas de chat y blogs, «me me dā» (么么哒) reproduce el sonido de un beso, especialmente en contextos virtuales cariñosos o juguetones. Las letras «me me», pronunciadas como «m’m'», se asemejan a la onomatopeya del beso «muah», mientras que la partícula «dā» suele insertarse al final de oraciones sin sentido para enfatizar. Generalmente, en el intercambio de mensajes, esta expresión se acompaña de emojis o símbolos visuales para reforzar la muestra de afecto.



Chu (チュ): En japonés, el sonido de un beso se indica con la palabra «chu» (チュ) y, al igual que en italiano, esta expresión se usa a menudo en manga y anime. La onomatopeya «chu» también se usa para expresar un beso cariñoso en la frente o la mejilla con un toque más dulce e infantil, en lugar de sensual y seductor, símbolo de la reserva de la cultura japonesa y la tendencia a expresar las emociones de forma más sutil.



Mats muts (Ματς-μουτς): la onomatopeya griega «mats-muts» (Ματς-μουτς) expresa una serie rápida de pequeños besos cariñosos. Gracias a la repetición y la similitud fonética de ambas palabras, que se distinguen únicamente por una vocal, se reproduce un ritmo y una cadencia sonora similar a la de una secuencia de besos cortos pero cálidos.