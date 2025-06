Gimnastas cubanos preparados para torneo continental

CON DOS equipos muy renovados enfrentarán los cubanos el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, que desde este martes tendrá sus primeras acciones en la ciudad de Panamá. El medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 Diorges Escobar y Yohendri Villaverde son los «veteranos» de un elenco masculino que incluye además a Alexander Sánchez, Argenis Casteñeda y Darian Rodríguez. Como equipo los hombres no compiten desde 2023, no obstante el comisionado nacional Pedro Pablo Barrios consideró que se ha logrado una preparación que permitirá conseguir el principal objetivo con que enfrentan ahora la cita en la capital istmeña: clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. «Se van a repartir ocho boletos por equipos en cada sexo. Por supuesto tomando en cuenta los países de la región, y por eso creemos que es una meta posible, en especial en los hombres», dijo a JIT el directivo, horas antes de emprender el viaje. «Entre las muchachas es un poco más complicado, porque son recién salidas de las filas juveniles y tendrán que hacerlo muy bien», explicó. Keyla Leyva, ganadora del reciente selectivo nacional, Gélidis Reginfo, Maykelis Rivero, Danny Roll conforman la escuadra que el miércoles enfrentará su primera prueba de fuego con el ejercicio de Podium. Un día antes serán los varones los que enseñarán sus selecciones como preámbulo del segmento competitivo previsto para “arrancar” el jueves 12 con las competencias para máximo acumulador por equipos. «Se va a estrenar un nuevo código de puntuación, que nos favorece porque nuestros programas tienen elevada la dificultad de los elementos», adelantó Barrios, aunque es claro que será primordial no cometer errores en las ejecuciones. Para el día 13 se prevé el all around entre mujeres y entre 14 y 15 habrá disputas de finales individuales. Según los anuncios desde la sede en el Figali Convention Center de Amador se reunirán competidores de 24 países y como novedad la plataforma en la que se sustentan los aparatos está elevada, de manera similar a los principales eventos mundiales.