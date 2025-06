Desde la Presidencia: Análisis crítico con Díaz-Canel sobre las medidas de ETECSA

Vistas: 0

Con un tema de alta sensibilidad vuelve “Desde la Presidencia” en su episodio 32: las medidas tomadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, para enfrentar la crítica situación de su infraestructura y poder brindar un mejor servicio.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez invita al debate en esta ocasión al viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, y a la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, pues como afirmó en el pódcast: “la dirección de la Revolución jamás rehuirá el diálogo con el pueblo, porque nuestra razón de ser es justamente servir al pueblo”.

En esta emisión se esclarecen, una vez más, el por qué de las medidas y la urgencia de aplicarlas; se evalúa su impacto; se explica bajo qué criterios se escogió el diseño finalmente aprobado, así como las proyecciones del sector a partir de los nuevos ingresos que se obtendrían. Se reconocen errores en la implementación y comunicación de estas decisiones.“Debo empezar por decir que la dirección de la Revolución jamás rehuirá el diálogo con el pueblo, porque nuestra razón de ser es justamente servir al pueblo. Es en cumplimiento de ese deber, que venimos a insistir en las recientes medidas de ETECSA. Por respeto al pueblo, es preciso reconocer en qué se ha fallado al comunicarlas o al diseñarlas”, señaló el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la presentación del nuevo episodio de su podcast Desde la Presidencia.

El Jefe de Estado abordó lo que definió como “un tema de alta sensibilidad en un momento especialmente complejo para el país”, para lo que estuvo acompañado por Ernesto Rodríguez, viceministro primero del Ministro de Comunicaciones, y la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez.

Como planteó el Presidente, el programa informó con absoluta transparencia las decisiones tomadas y los ajustes posibles a unas medidas que, definió, “estamos obligados a tomar si queremos, y es lo que queremos, salvar, en primera instancia, un servicio básico para la población e indispensable para avanzar en la transformación digital del país, que hace tiempo definimos ya como uno de los pilares en la gestión de gobierno”.

El episodio No. 32 de Desde la Presidencia, se desarrolló así con cuatro objetivos principales: en primer lugar, “esclarecer, una vez más, el porqué de las medidas y de la urgencia en aplicarlas”.

En segundo lugar, expresó Díaz-Canel Bermúdez, “evaluar el impacto de estas medidas, negativo sin dudas, porque pone límites y frena, en primerísimo lugar a una política fundamental del Estado cubano que es el proceso de transformación digital”.

“En tercer lugar, explicar, en síntesis, bajo qué criterios se escogió el diseño finalmente implementado para enfrentar el problema”. ¿Por qué ese diseño y no otro? ¿Había otras alternativas? ¿Se tuvieron en cuenta los sectores?

“Y en cuarto lugar, explicar las opciones sectoriales y proyecciones del sector a partir de los nuevos ingresos que se obtendrán con las medidas, para minimizar los impactos en la población dentro del margen de posibilidades que nos permiten las actuales condiciones que provoca el deterioro tecnológico”.

Sobre el por qué y sobre urgencias

Para esclarecer el porqué de las medidas y la urgencia en aplicarlas, la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, argumentó sobre las circunstancias en que se encuentra el sistema de telecomunicaciones, que es lo que ha llevado a adoptar estas decisiones, especialmente el estado de la infraestructura tecnológica.

Es una infraestructura —advirtió— que ha crecido de forma significativa y que requiere mantenimientos, reparaciones, renovaciones constantes y constantes inversiones, porque —dijo— es una industria que crece muy aceleradamente, que cambia aceleradamente, y que, además, tiene una dependencia de tecnologías que deben ser importadas.

Sin embargo, debido a las limitaciones con el financiamiento, esto no ha sido posible en los últimos años, lo que ha derivado en determinados fallos “que van abocando a un camino en el cual hemos avisorado que puede existir en algún momento un fallo generalizado; es decir, que pudiéramos enfrentar afectaciones parciales muy graves, incluso generales, que nos impidan sostener y, sobretodo, garantizar, el sistema de telecomunicaciones en nuestro país”.

Llevados a la realidad, estos fallos significan —razonó— que no podamos hacer llamadas telefónicas, que no podamos enviar mensajería, que no podamos llegar a través de ellas a nuestros centros de estudios, a nuestros centros de trabajo, a los lugares donde realizamos trámites; es decir, a los lugares donde realizamos nuestra vida y que hoy funcionan a través de los sistemas de telecomunicaciones.

Para ilustrar cuánto ha ido creciendo en la vida cotidiana el uso de las nuevas tecnologías, la Presidenta de ETECSA puso por ejemplo la telefonía móvil, uno de los servicios —dijo— que ha crecido con mayor rapidez en los últimos años por la voluntad que se ha tenido de llevar ese acceso a más cubanas y cubanos. Recordó que hoy la penetración en nuestro país de la telefonía móvil es de más de ocho millones de líneas; siete millones de ellas habilitadas para acceder a Internet.

Pero, acotó, ¿cómo se sostiene esa telefonía móvil? Se hace —señaló— con equipamiento, con infraestructura, empezando por los celulares y luego con un amplio sistema que incluye, en primera instancia, las radiobases, que dan cobertura móvil 2G, 3G, 4G. Más del 80 por ciento de las comunidades de nuestro país hoy cuentan con cobertura celular, recordó Velázquez.

Hoy hay en el Archipiélago más de 5 600 radiobases instaladas. Pero ¿en qué situación se encuentran? Para empezar, según explicó la directiva, el 50 por ciento de estas no cuentan hoy con respaldo energético, por lo que son muy golpeadas por la situación electroenergética. Hay, además, más de cien radiobases apagadas completamente por roturas.

“¿Cuándo hablamos de que estas 5 600 radiobases tienen esta dificultad para alimentarse energéticamente, de que estamos hablando? Bueno, de que hoy en una radiobase se conectan, según su diseño, entre 900 y 3000 personas. Entonces, cuando se apaga, estamos hablando de que un entorno de tres mil usuarios pierde inmediatamente la conexión, pierden la comunicación”.

Es este—señaló Velázquez— uno de los elementos que hoy golpea con mayor frecuencia a nuestra población, que cuando se le apaga la radiobase no solo se queda sin conexión, sino que se queda sin comunicación, porque cuando se le apaga la radiobase no solo pierde la Internet, sino también el servicio de voz, de SMS, no puede acceder a Transfermóvil, en el que hoy hacen operaciones más de cinco millones de personas y que es algo que les facilita la vida.

Sin embargo, hoy poner una radiobase —informó— está en el orden de los cien mil dólares; y son dineros de los que no se dispone, ni para reponer ni para ampliar la cobertura, por ejemplo, en 4G, que solo abarca al 50 por ciento de la geografía nacional y al 50 por ciento de la población. Por lo tanto, analizó la ejecutiva, “ni la calidad del servicio es la mejor, ni, por supuesto, se puede acceder a facilidades de ancho de banda y de otras cuestiones que sabemos que hoy son una gran necesidad”.

Adquirir una nueva radiobase para ir dando estas coberturas —reiteró—, tiene un costo importante. También está —sumó— la adquisión de bancos de baterías; hoy estamos necesitando unos 2 800 de ellos para cubrir los que están deteriorados, pero cada uno cuesta 1 500 dólares. Son estos, resumió, elementos que son costos reales y demadas reales que tiene esta infraestructura.

Sobre la telefonía fija, el servicio más extendido en los hogares, y que también enfrenta problemáticas que no son menores, comentó que en el país tenemos muchos adultos mayores que hoy dependen de un servicio estable en las casas, tanto para que ellos se comuniquen como para que la familia se comunique con ellos, sin embargo, actualmente más de 25 000 de esos servicios están interrumpidos, los que no han podido ser reparados por carencias materiales de la empresa.

De esos 25 000 servicios —continúo explicando la directiva—, un 24 por ciento tiene más de seis meses interrumpidos. “Por conceptos regulatarios, ETECSA está obligada a reparar el servicio en 72 horas, pero hoy tenemos una situación muy compleja para poder enfrentar estos indicadores en todo el país”.

Volviendo a la telefonía celular, Velázquez también informó sobre la imposibilidad de la empresa de vender nuevas líneas telefónicas debido a la carencia de tarjetas SIM. Las personas cubanas mayores de 18 años pueden tener hasta tres líneas a su nombre, pero en este momento no podemos satisfacer la demanda de quienes quieren una segunda y una tercera línea.

Solo disponemos de una pequeña reserva de tarjetas SIM para atender las personas que no tienen ninguna, y a veces ni podemos restituírsela a quienes han perdido el teléfono o se les ha deteriorado por la carencia que tenemos de este importante recurso.

Retomando los dispositivos celulares en sí, Velázquez recordó que en años anteriores se pudieron vender, por el flujo financiero que tenía ETECSA, entre 300 000 o 400 000 celulares. Fueron los años en que empezó a crecer exponencialmente el servicio; sin embargo, hoy cuando la empresa tiene una base de ocho millones de usuarios, no tiene capacidad financiera para dar una respuesta cuando el equipo se rompe o deteriora.

Otro elemento de la infraestructura de las telecomunicaciones, los grupos electrógenos, enfrenta situación similar. ETECSA pudiera tener mucha más vitalidad en el servicio, pero de los grupos electrógenos que tiene instalado —informó la directiva en el pódcast del Presidente de la República—, el 20 por ciento no está funcionando debido a roturas.

Están, además, las demandas de sistemas de climas tecnológicos. Recordó a propósito que muchas de estas instalaciones de las telecomunicaciones tienen que estar climatizadas, y si no lo están, sencillamente se apagan, pero hoy —informó— tenemos en riesgo un volumen importante de estas.

A todo este panorama, la ejecutiva de ETECSA agregó las nuevas necesidades que se van generando, porque —argumentó— no solamente es sostener lo que tenemos hoy. Nuestro país—señaló— está apostando por la transformación digital, apuesta al desarrollo.

Fue este un criterio que complementó el Presidente cubano, quien recordó que dentro del proceso de transformación digital, Cuba tiene que ir a las tecnologías de Inteligencia Artificial para perfeccionar procesos.

Coincidiendo con el mandatario, Velázquez agregó que esto, a su vez, requiere una respuesta tecnológica muy fuerte, muy alta, incluyendo la ampliación de nuestros centros de datos, que alojan las principales infraestructuras tecnológicas de la información de nuestro país.

“Sencillamente —comentó— el servicio de telecomunicaciones nos acompaña en nuestra vida diaria, no tenerlo sería, en un momento determinado, enfrentar una crisis muy seria para nuestro país, porque evidentemente estos temas transitan no solamente por la habilitación de servicios, sino también por cuestiones de seguridad”.

Al resumir esta parte del pódcast Desde la Presidencia, en la que se abordó el porqué de las actuales medidas de ETECSA y de su urgencia, Díaz-Canel Bermúdez subrayó que hoy estamos en una situación compleja desde el punto de vista tecnológico que es posible evitar, aplicando las medidas que nos estamos planteando.

“Si no las aplicamos —alertó—, estaríamos muy cercanos al colapso tecnológico”.

“Lo otro es que hay un escasa disponibilidad de divisas que compromete la calidad del servicio”. Esto es algo que se ha convertido en una frase común como la que nos dicen las personas: “está imposible la conexión”, cuando cualquiera de nosotros ve que la red funciona lenta, que no asume lo que le estamos pidiendo.

Sobre otro asunto del debate actual, el que versa sobre si este era el momento adecuado para tomar estas medidas, el Presidente señaló enfáticamente: “realmente no hay mejor momento nunca para medidas que quitan o limitan beneficios sociales que se han alcanzado, que es este el caso”.

Por estas razones —explicó el mandatario— “tenemos que poner límite, en primer lugar, para que siga funcionando el sistema, pero en segundo lugar para poder avanzar en el desarrollo del sistema. O sea, lo veo como un repliegue táctico”.

“Íbamos avanzando, ahora tenemos que detenernos, que retroceder un poco, para acumular lo que nos hace falta, para entonces no negar el desarrollo que necesitamos en el presente inmediato y en el futuro”.

“En otras palabras —añadió—, hay una confluencia de una serie de factores internos, pero sobre todo externos, inducidos, que ha terminado haciendo técnicamente insostenible el propósito de avanzar a los ritmos que queríamos”.

Pero —acotó— “aquí estamos hablando de ritmos, no es que vamos a detener el avance, sino que no vamos a poder avanzar en un tiempo determinado a los ritmos que queremos (…) en esa estrategia de transformación digital de la sociedad cubana, en la aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos de producción y servicios y también en diferentes ámbitos de la vida”.

“En la medida que estas decisiones vayan funcionando, que vayamos perfeccionando también el contenido de estas medidas, avanzaremos y estaremos recuperando los ritmos, y estaremos superando incluso los ritmos que teníamos y que tenemos previsto”.El impacto de las recientes medidas adoptadas en ETECSA sobre el “el proceso de transformación digital y en definitiva para el pueblo cubano”, fue otro de los asuntos traídos por el Presidente cubano a su pódcast.

El viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez reconoció que estas medidas tienen un impacto en toda la implementación de la política de transformación digital. Un impacto, enfatizó, que no es despreciable.

Tras aportar nuevos elementos sobre la situación actual de la infraestructura de ETECSA, el crecimiento de la demanda y los impactos que tendrán las decisiones adoptadas sobre la población, el especialista señaló que “la sostenibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, del operador, es la columna vertebral de la implementación de la política de transformación digital, porque no hay otra infraestructura que llegue a tantos cubanos”.

“Hoy la penetración de la telefonía móvil, que es donde está el mayor impacto, rebasa los ocho millones de línea. O sea, es prácticamente más del 80 por ciento, y sobre ese servicio, precisamente, es donde mayor impacto tuvo la medida, porque está limitando, de alguna forma, el consumo de contenidos sobre la telefonía móvil, donde hay más de siete millones de líneas que está aprovisionadas”.

“La telefonía móvil, además, no es solo el servicio de telecomunicaciones de mayor penetración, si no es, también, el más apreciado por nuestro pueblo, y eso es legítimo, porque ya uno, como ciudadano, como cliente, no se conforma con estar conectado a la red, quiere también estar conectado a la red con movilidad, y esa facilidad la ofrece precisamente el servicio de datos móviles”.

Sobre esto —reseñó— “hay un dato interesante, el consumo promedio de un cubano por datos móviles alcanzó los 10 gigabyte mensuales, por lo que estamos en el entorno de los países que más consumen de la región”.

Acotó que también en esos países hay otras infraestructuras con un mayor nivel de penetración, por ejemplo, la Internet en el hogar, que en el caso nuestro no rebasa el siete por ciento de penetración, lo que obliga a que muchas cuestiones que uno como usuario consumiera desde el hogar, lo está haciendo sobre la infraestructura de la red móvil, lo cual la recarga no solo en número, sino también en demanda.

“O sea —añadió el especialista—, hoy hay actividades que nosotros desarrollamos sobre la red móvil, que en condiciones normales y con una mayor penetración del servicio en el hogar lo hiciéramos en otra red», con lo que también coincidió el Presidente cubano, quién apostilló a propósito que «para tener más servicio en el hogar, necesitamos también hacer inversiones y eso pasa por la disponibilidad de divisa”.

“Exactamente y es paradójico —señaló Rodríguez por su parte. O sea, una cosa conduce a la otra. Para poder desarrollar la penetración de servicios de Internet en el hogar, y no solo desarrollarla, sino hacerla sobre mejores infraestructuras que ofrezcan un servicio de mayor calidad, mayor ancho de banda, necesitamos dinero, porque, además, nosotros no renunciamos, y la política de transformación digital lo plantea, a la posibilidad de poder llegar con fibra óptica a los hogares, con fibra óptica a los edificios multifamiliares, con irradiar señales desde diferentes tecnologías”.

Retomando el impacto de las medidas de ETECSA sobre la población, el vicetitular reconoció que estas sí tienen una afectación, que la afectación es generalizada, aunque —acotó— esa afectación no tiene la misma expresión en todos los sectores.

“Hay quienes están más afectados y hay quienes están menos afectados», señaló. No obstante, explicó, el paquete de 6 GB que se ofrece ahora a un costo de 60 pesos por GB, cubre más del 50 por ciento de la población”.

Intercediendo también en esta parte del diálogo, el Presidente cubano recordó que antes por 5 GB había que pagar 500 pesos; o sea, estaba a cien pesos el GB, y que ahora el plan básico de 6 GB iguala a todos, aunque no cumple las expectativas de quienes más consumen por sus necesidades, por su demanda, por las funciones que realizan, por los ámbitos en que se mueve, pero se está garantizando un paquete mínimo, elemental, al alcance de todos.

Pero en el mundo, señaló Díaz-Canel, “las cifras de la OIT (Organización Internacional de Telecomunicaciones), dan que hay 2 500 millones de personas que no tienen acceso a Internet, y no es el caso de Cuba. Tenemos un acceso limitado en estas condiciones, tenemos aspiraciones de superarlo, pero en el mundo hay 2 500 millones de personas que no tienen ningún acceso a Internet y a telefonía móvil”.

Ernesto Rodríguez señaló a propósito que el nivel de penetración de Internet en Cuba está por encima de la media internacional. “Pasamos de un nivel muy bajo a estar por encima de la media internacional”, enfatizó.

“Y lo que ha permitido ubicarnos en esa posición es precisamente el servicio de Internet por el móvil. Nosotros tenemos un comportamiento que no es diferente al del resto de los países del mundo: la penetración mayor es en la telefonía móvil (…) y eso es legítimo y es obvio”.

Retomando la necesidad de las actuales medidas de ETECSA, ante el deterioro de su infraestructura y la notable reducción de sus ingresos, y los efectos negativos que esto ha estado teniendo sobre los consumidores, especialmente los sectores priorizados, como el de la educación, Rodríguez explicó que de 2020 a 2024, se decreció en cinco veces en la posibilidad de conectar nuevos centros educacionales, de la salud, de la cultura; además, se decreció ocho veces en las posibilidades de incrementar los anchos de banda de los centros que están conectados.

“O sea, ya habíamos empezado a decrecer en los ritmos que veníamos aplicando la transformación digital”, acotó Díaz-Canel. “Este era —señaló Ernesto Rodríguez— un riesgo que habíamos identificado desde el propio planteamiento de la política de transformación digital: el no contar con todos los recursos financieros que hicieran sostenible la implementación creciente, uniforme, estable, de la política… ¡Y sostenible! No podemos perder el concepto de la sostenibilidad, la sostenibilidad es vital, porque es lo que da garantía de continuidad y de desarrollo”.Abundando en los puntos abordados por los panelistas del nuevo episodio del pódcast del Presidente de la República, este señaló que el primer afectado con estas medidas de ETECSA es el propio Estado. Y esto es algo, dijo, que “quiero explicarlo bien: cada institución docente, cada centro científico, hospitalario, de servicios, cada medio de comunicación, donde nuestros estudiantes, donde nuestros trabajadores, nuestros investigadores, se vean afectados por las medidas, suponen indudablemente un freno al avance de uno de los pilares de la Gestión de Gobierno que hemos impulsado”.

Y cuando ustedes explicaban cómo se llegó a la situación actual, yo pensaba en algo que realmente también irrita, enfatizó Díaz-Canel: “Resulta que mientras el país impulsaba la expansión de los accesos a internet por móviles, que comenzó en el 2018 aproximadamente, abaratando los costos para los usuarios(recuerden que hubo una etapa que se nos pedía mucho que bajáramos las tarifas, que bajáramos los costos, y eso se logró), el enemigo del pueblo cubano se empeñaba en reforzar las medidas coercitivas y favorecía los fraudes (contra ETECSA) en el afán por asfixiar al gobierno cubano; y asfixiando al gobierno cubano está asfixando al pueblo cubano”.

“Y no olvidemos los lemas de odio que se han propagado en esos mensajes de intoxicación mediática: cero remesas, cero viajes, cero recarga; o sea, que, indudablemente, este era un sistema que estaba en el centro de esa intoxicación mediática. Y este no es el delirio de un loco. Es la estrategia de asfixia planificada”.

“Y aquí es preciso recordar —señaló Díaz-Canel cuál fue, desde el primer día de Internet en Cuba, la política del Estado para su uso: se priorizaron las instituciones educativas, las científicas, las de comunicación y las de desarrollo. Y después, en la medida que tuvimos posibilidades de hacerlo, se avanzó aceleradamente para poner al alcance de prácticamente toda la población, el acceso a Internet, siempre promoviendo un uso responsable de la tecnología, a favor del conocimiento. Y ahí están las esencias de todo lo que sigue siendo un ideal y una aspiración”.

“Pero tampoco interferimos en las prácticas de consumo, porque estamos muy claro de que lo que ayer era una herramienta más, hoy ha llegado a convertirse casi en una extensión del cuerpo de las llamadas generaciones digitales. Y ya hay hasta abuelas y abuelos que usan Internet, especialmente los que tenemos una formación profesional asociada a las nuevas tecnologías”.

Al argumentar sobre el proceso de transformación digital que viene desarrollando el país en las últimas décadas, la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, recordó mostrando gráficos, que de 2018 — cuando se generalizó el acceso a Internet por los móviles—a 2024 el tráfico creció 38 veces.

Correlacionando este crecimiento exponencial con los ingresos obtenidos en estos años, la directiva, mostró los resultados exitosos que en los primeros años tuvo el modelo comercial de la empresa, que con su propio diseño, de forma genuina, logró encontrar las fuentes de financiamiento para el desarrollo que se exigía y seguir creciendo.

Logramos tener un incremento del tráfico, pero no solamente eso, logramos sostener también otras líneas de servicios que por sí misma no podían tener una recuperación, líneas de carácter más social, que eran la prioridad en el servicio de Internet.

Sin embargo, según los datos y gráficos aportados por la especialista durante el pódcast, el comportamiento de los ingresos en estos últimos años ha decrecido de forma violenta por varias razones, aunque la causa fundamental ha sido el secuestro de las recargas internacionales, del dinero del país.

“El 80 por ciento de los servicios de los ingresos internacionales que ETECSA utilizaba para financiar el desarrollo de estas infraestructuras, provenía de esta fuente de servicios», explicó Velázquez. En el año 2018 —ejemplificó— una línea aportaba, como promedio mensual, 133 dólares, pero eso fue cayendo, ha caído drásticamente, y hoy estamos en el en torno de 31 dólares por línea”.

Los ingresos nacionales de ETECSA en estos años han crecido, han tenido un crecimiento importante, pero el decrecimiento de la divisa es lo que demuestra que evidentemente ha habido un desplazamiento hacia las recargas nacionales que no ha sido por elección de los usuarios, no ha sido por un movimiento natural, ha sido por algo inducido, que hemos estudiado, que hemos verificado, que hemos evidenciado, señaló la Presidenta de ETECSA. El fenómeno del fraude —subrayó— “ha sido en definitiva la principal causa de la afectación a los ingresos de nuestra empresa y de nuestro país”.

El 70 por ciento de decrecimiento de los ingresos en divisas que hemos tenido en estos últimos años —explicó la ejecutiva— ha conllevado a que nosotros no podamos enfrentar nuestros compromisos habituales, los pagos habituales que tenemos que hacer para el sostenimiento del sistema.

Ejemplificó al respecto que para realizar operaciones de mantenimiento en la red de telecomunicaciones del país, se requieren alrededor de 20 millones de dólares anuales. A eso se suma, entre otras muchas necesidades, el pago de las capacidades de Internet, que tienen como base dos sistemas de cables submarinos, que deben ser honrados en divisas de manera puntual, de lo contrario se suspende el servicio, riesgo que ha sido inminente en los últimos tiempos.

Hoy, en nuestro país, señaló más adelante la compañera Tania Velázquez, el tráfico continúa creciendo, el uso del servicio continúa creciendo, “porque hay una infraestructura que funciona hasta hoy, está funcionando, hay servicio, pero la recuperación del mismo es lo que nos está obligando a adoptar algunas decisiones, algunas medidas que logren recuperar el mercado, que hoy sí existe, de recargas internacionales hacia nuestro país y que sencillamente ha sido desviado completamente hacia otras estructuras, hacia otros flujos que no son los oficiales, que no son los regulares, que no son los autorizados, y que se han aprovechado de un grupo de brechas que hoy hemos tenido asociadas a la propia situación de un mercado que ha especulado con todo este servicio”.

Y para lograr eso, añadió Díaz-Canel, “hay que estimular las medidas que se están planteando, como lograr que se favorezca la recarga internacional, lo que impone entonces un límite, que es uno de los principales inconformidades, de incomprensiones que hay, impone un límite determinado en la recarga nacional”.

“El diseño de las medidas, agregó la Presidenta de ETECSA, apunta precisamente eso, a buscar alternativas que nos permitan recuperar o apuntalar este mercado que tenemos en el exterior”.

Ernesto Rodríguez, apuntó al respecto que “el fraude también tiene otra arista, y es la arista de que cuando esa recarga internacional entra en una red fraudulenta y no en el flujo financiero de ETECSA, el consumidor percibe otra afectación, y es el hecho de que no goza de las bondades que ofrecen las recargas internacionales”.

Al reflexionar sobre este punto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló que con esto no se está exagerando. “Estamos siendo realistas y transparente. Y eso lo sabe nuestro pueblo, que es un pueblo inteligente, sagaz y que está bien informado”.

“No es un secreto que además de las canalladas del bloqueo y la persecución financiera al país, ETECSA ha sido objeto de fraude prolongado en las recargas del exterior, aprovechando los precios asequibles y uno de los problemas más desafiantes que tenemos en nuestra economía, que es la tasa de cambio informal”.

“Aprovechando esas circunstancias, los receptores de recargas las han estado comercializando informalmente multiplicando ganancias personales y evitando con ello la entrada de divisas a ETECSA y al país, lo que directa o indirectamente afecta a toda la sociedad”, señaló el Jefe de Estado.

Este, añadió el Presidente cubano, ha sido un proceso que se ha estado dando en los últimos años, “en los mismos años en los que el bloqueo se volvió insostenible, como negarnos el oxígeno y ponernos en una infame lista de patrocinadores del terrorismo”.

“Y, por favor —enfatizó Díaz-Canel—, que nadie me pida que no hable del bloqueo, porque el bloqueo no es una frase hecha, ni es una excusa, ni es una mentira”.Volviendo a las medidas de ETECSA sobre la población, Díaz-Canel señaló: “Nosotros reconocemos el impacto de las medidas en diferentes sectores y como escribimos en un tuit, “ninguna medida que limita beneficios nos agrada y es nuestro deber explicar exhaustivamente cada paso que se da para esquivar las estocadasa del Bloqueo”.

“Y quiero decir claramente aquí, que ETECSA es una empresa fundamental para el país y especialmente para el desarrollo basado en ciencia e innovación. Y es la empresa que ha facilitado todo ese nivel al que hemos llegado y que ahora se ve truncado por esta situación que estamos explicando”.

“Por eso promovimos tanta conexión, incluso consciente de que los ingresos estaban muy por debajo de las necesidades, pero así como reconozco su importancia, debo señalar que existieron problemas de diseño en esas medidas, que son imprescindible implementar y, además, hay que reconocer que también falló la comunicación de lo que pretendíamos, y eso ha provocado incomprensiones, ha provocado críticas”.

“Por lo tanto, es un deber elemental reconocer que la estrategia de comunicación de las medidas falló al no distinguir el peso de los sectores afectados como protagonistas fundamentales de los programas de desarrollo del país, y que falló en esa comunicación no divulgar a tiempo la evolución de los problemas, aunque también hay criterios de que para una medida así no era posible el calentamiento, porque podría provocar en determinado momento un exceso de operaciones que no iba a soportar el sistema. Yo, de todas formas, creo que podíamos haberlo hecho mejor”.

Sobre las reflexiones de Díaz-Canel, la presidenta de ETECSA señaló que ellos reconocen que pudo haberse hecho mejor.

“Reconocemos que tuvimos fallos desde el diseño y también en el proceso de implementación. Y eso lo evaluamos precisamente por el resultado que hemos visto, por todo lo que nos ha llegado, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que se ha evidenciado en las redes, en las personas que han interactuado con nosotros, algunos con más pasión, otros con más pragmatismo, algunos haciendo análisis más técnicos”.

“Hemos tenido intercambios en este sentido con muchos públicos y nos damos cuenta de que nos faltaron herramientas; nos faltaron elementos esenciales en un momento en el que podríamos haber visto todo estos elementos que estamos compartiendo como información necesaria que podían anteceder la implementación de la medida y de que alguna manera podía haber ayudado a comprender mejor su necesidad y su urgencia”.

Ante esta situación que se ha creado —explicó Tania Velázquez—, hemos estado todos estos días dando información, aclarando dudas, escuchando mucho. “Pero es muy importante para nosotros transmitir desde este escenario la responsabilidad que nosotros sentimos, no solamente el compromiso, sino también la responsabilidad que sentimos ante todo lo que se ha suscitado”.

“Lo que se ha suscitado ha respondido a que hemos tenido fallos en el proceso de implementación, en el propio diseño de implementación de las medidas”.

“No puedo dejar de ofrecer y de pedir las disculpas a nuestro pueblo, porque toda esta situación que se ha generado desde nuestro sistema, desde nuestra empresa, desde nuestro servicio, nos obliga a hacerlo. No podemos dejar de hacerlo, porque es algo que lo sentimos profundamente”, señaló la Presidenta de ETECSA.

Nosotros —añadió— “nos sentimos sensibilizados, nos sentimos parte del problema, somos parte del problema y, por supuesto, estamos todos comprometidos. Todos los trabajadores de ETECSA estamos comprometidos en la solución, en la búsqueda de la solución conjunta, constructiva, respetuosa, siempre buscando lo que pueda ser mejor para nuestro país. Ese es nuestro objetivo supremo, lo que pueda ser mejor para nuestro país, y en ese sentido estamos aquí para seguir trabajando en función de ello”.

“Nuestros trabajadores —dijo—, desde el primer momento han salido a los centros estudiantiles, a recorrer las calles, hacia todos los espacios donde nos han convocado y a otros donde no nos han convocado a explicar todos estos elementos”.

“En eso es en lo que estamos. Buscando soluciones a las cuestiones que nos plantean, buscando cómo construir juntos nuevos escenarios, porque no todos transitan por soluciones de precios y demás, hay otras cosas que se pueden ir haciendo, y ya las vamos viendo, vamos viendo camino en ese sentido”.

Nosotros, los trabajadores de ETECSA, subrayó Velázquez, estamos aquí “para darlo mejor por nuestro país y vamos a seguir haciéndolo. Desde esa posición, ratificamos, y queremos volver a insistir, en el compromiso de nuestros trabajadores. Somos los trabajadores de Cuba, no somos de ETECSA, somos trabajadores de Cuba, somos del pueblo de Cuba y estamos aquí por ellos”.

En el nuevo episodio de Desde la Presidencia, se abordaron en detalles muchas otras cuestiones y preocupaciones de la población, como el porqué el paquete básico es de 6 GB, la potenciación de los contenidos nacionales, y otras soluciones, así como el positivo impacto que tendrá el ofrecimiento de estudiantes universitarios de facultades técnicas afines para apoyar a la empresa.

También se informó sobre resultados inmediatos, en el orden financiero, que ya han ido dando estas medidas a pesar de haberse implementados hace pocos días, y los pasos inmediatos que va tomando ETECSA para revertir la crítica situación en la que está su infraestructura tecnológica y financiera.

Se refirieron, además, a acciones para canalizar necesidades asociadas a los sectores que hoy perciben una mayor afectación por la implicación de la medida, como crear determinadas soluciones de infraestructuras y de servicios para ellos.

Nuestros queridos jóvenes

A propósito de las medidas y su impacto en la población, el Presidente Díaz-Canel señaló que “las insatisfacciones en la población, las incomprensiones, las críticas justas que hecho la población, han implicado análisis críticos desde las estructuras del Partido, el Gobierno y también en el Ministerio de Comunicaciones y en ETECSA”.

“Porque esos errores —reflexionó— han provocado incompresiones, disgustos y críticas en la población, pero han propiciado también que las plataformas de odio, contrarrevolucionarias, se articulen en una campaña total de descrédito, de calumnia, de mentiras que ha pretendido involucrar con las peores artimañas a uno de los sectores sociales inseparables del alma de la Revolución, que son nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes y los jóvenes cubanos”.

“En las últimas horas —denunció— se ha implementado una ofensiva brutal, cargada de mentiras, montando carteles y videos en las redes; han utilizado imágenes de concentración y actividades de los universitarios manipuladas, a la que se añaden fotos y sonido falsos”.

“Y hay que decir que los jóvenes estudiantes han acudido a la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEEM, y la Unión de Jóvenes Comunistas, y ahí han hecho las críticas, han planteado sus preocupaciones y también han desmentido esos intentos de manipulación. No se han dejado manipular”.

“Y es cierto que los estudiantes, con el derecho constitucional que les asiste, le han reclamado a ETECSA, le han reclamado también a nuestro gobierno, soluciones, pero la mayoría se ha hecho dentro de los marcos de la institucionalidad”.

El Jefe de Estado también denunció que, “ahora como parte de esas campañas, han llegado al colmo de calificar a ETECSA de órgano represor, mientras que en el país desde donde se está gestando toda esta intoxicación mediática, en estos momentos se está reprimiendo, con palos, gases y presión, a los estudiantes que están osando demandar paz para Gaza en sus campos universitarios”.

“Se ha estado fabricando una matriz totalmente canallesca, según la cual aquí se está reprimiendo a los estudiantes que pidieron revisión de las medidas de ETECSA, y eso es indignante, porque ese no ha sido el espíritu que ha reinado en esto”.

“Al contrario, se ha ido a hablar con los estudiantes, han tenido los espacios para plantear sus preocupaciones, y de hecho se han estado dando un grupo de respuestas, y no está cerrado para nada seguir buscando soluciones, seguir ampliando con la mayor pertinencia posible de estas medidas, en los objetivos que nos hemos propuesto y ante la necesidad de las mismas, y seguir flexibilizando un grupo de caminos que nos conduzcan a mejores resultados”.

“Decía antes —señaló el Presidente— que hubo errores en el diseño, hubo errores en la comunicación de las medidas, tal vez porque nos faltó las correspondientes explicaciones y sin considerar las diferentes necesidades y demandas por sectores, pero renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya inminente desplome del servicio en su conjunto”.

“Y no quiero decir que estamos decididos a aplicar las medidas como se plantearon en un primer momento, ya de hecho hay transformaciones. A partir de ese diálogo, de escuchar esas propuestas, de reconocer los errores, se han estado haciendo correcciones a los primeros planteamientos de la medida y no se ha cerrado ninguna posibilidad de continuar haciendo correcciones”.

En su evaluación de la medida y su implementación, Díaz-Canel refirió que estábamos indudablemente “ante la disyuntiva de hacerlo o dejar que las cosas siguieran como estaban, pero es innegable que en algún momento no íbamos a siquiera garantizar ni ese mínimo de 6 GB ni de 5 GB”.

Pero quiero insistir —subrayó—, “porque es algo, sobre lo cual he llamado muchas veces la atención, de que una vez más fallamos en la comunicación, y lo estoy diciendo y estoy recalcando esto, porque creo que de los errores cometidos hay que sacar las enseñanzas, los aprendizajes”.

“Hemos subestimado la importancia de esas herramientas en un escenario de tanta complejidad, en medio de una guerra cotidiana a todo cuanto se propone hacer la dirección de la Revolución junto al pueblo”.

Antes de concluir su programa para las redes sociales, Díaz-Canel dejó sentada algunas ideas:

“Sobre las medidas en su conjunto —señaló—, sabemos que no es lo deseable, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos, y con lo poco que tenemos, insistiremos en defender un acceso lo más equitativo posible en las actuales condiciones”.

“Hemos dado orientaciones claras sobre las acciones que deben emprender el Partido y el Gobierno para enfrentar el problema, considerando críticas y sugerencias de quienes se consideran afectados, como se ha expresado aquí”.

“Entendemos perfectamente la reacción lógica de quienes se sienten afectado en su labor fundamental, pero que a pesar de las desesperadas convocatorias de los enemigos de la Revolución, no se dejaron arrastrar por el odio y acudieron a sus organizaciones sociales para encaminar esos reclamos”.

“Y hay muchas opiniones que también agradecemos profundamente de intelectuales, de artistas, de estudiantes, de profesores y también de obreros y campesinos que mostraron determinado grado de comprensión con estas medidas”.

“Solo tengo un pedido para todos a partir de estas ideas que hemos intercambiado: todos tenemos derechos y deberes con la sociedad y no es posible vivir al margen de las necesidades y de los obstáculos que nos imponen el cerco y las exigencias de la tecnología que en el área de las telecomunicaciones tiene sus bases en países altamente desarrollados y operan bajo fórmulas de ganancia que se van por encima, incluso, de la vida humana y la supervivencia de la especie”.

“Y quiero ratificar aquí que Cuba seguirá apostando por el mayor acceso posible a las tecnologías, bajo el principio de que cada vez sea más equitativo, más inclusivo y que apunte al desarrollo”.

“Que hoy las condiciones no nos los permitan, de la forma en que lo veníamos haciendo, es una realidad. Y tenemos que ralentizar la dinámica con que veníamos avanzando, pero justamente esta estrategia busca garantizar, en primer lugar, que podamos seguir dando el servicio, reconociendo las limitaciones que puede generar para una parte de la población, pero sobre la base de seguir buscando alternativas a mediano y largo plazo, y seguir avanzando en la transformación digital”.

“Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo. Queda en pie el compromiso de seguir de cerca los resultados de las medidas y los ajustes que se seguirán aplicando, formulando, proponiendo e implementando, y dar información, transparentar, hay que explicar hasta la saciedad qué se hace, en que se invierten, las posibles ganancias, y cómo se logra resolver”.

“Les garantizo a nuestro pueblo —señaló finalmente Díaz-Canel— que no hay nadie más interesado y comprometido con esas salidas, que nuestro Estado revolucionario y socialista, porque es lo justo, pero también porque se trata de un pilar fundamental del desarrollo al que no vamos a renunciar jamás”.