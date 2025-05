Santiagueras se adelantan en el Nacional Femenino de Boxeo

Vistas: 3

Ganaron sus cuatro combates de la jornada y exhiben seis puntos, con siete representantes en el cartel semifinal de este viernes

LA SELECCIÓN de Santiago de Cuba obtuvo hoy cuatro victorias, con las que llegó a seis puntos, para irse delante por provincias en el Campeonato Nacional Femenino de Boxeo 2025, con sede en la sala polivalente Rafael Fortún, de esta ciudad.

Este jueves se efectuaron 11 combates y todas las ganadoras obtuvieron medallas de bronce.

Entre los éxitos del cuadro indómito destacan los de las superpesadas e integrantes del equipo nacional Dayira Mesa y Naibel Morado, ambos antes del límite de tiempo.

Mesa, una de las tres muchachas que intervinieron en el pasado campeonato mundial en la ciudad serbia de Nis, apenas necesitó un cruzado de izquierda al mentón de la inexperta Melany Ricardo (MAY) para que el árbitro detuviera las acciones tras seis segundos de iniciado el combate.

Y Morado, de excelente somatotipo para su peso, le conectó múltiples golpes tirados desde diversos ángulos a la anatomía de Norcialis Joubert (GTM), para vencer por RSC-2.

En esta misma división (+66 kg), sin dudas la mejor de las seis convocadas, la también mundialista Yoanna Rodríguez (HAB) impactó con potentes golpes a la cara y el estómago de Amanda Blanco (VCL) y le propinó RSC-1.

Además, la campeona nacional Julianne Díaz (GTM) pegó precisos swinnes y rectos para vencer por RSC-1 a Dayana Creach (GRA), en tanto la habanera Magda Massó, su víctima en la final del año pasado, venció 3-0 a Norelis Sánchez (CMG) y ya se vaticina para este sábado una interesante revancha entre ellas por el cetro de esta edición.

«Ella es zurda y a mí se me complican bastante las peleadoras de esa mano. Pero me acerqué bastante y pude conectarle fuerte y preciso. Claro que me gustaría otra final contra Magda», comentó Díaz a JIT.

Este viernes habrá un cartel semifinal de 12 combates. Santiago de Cuba tendrá la mayor cantidad de representantes (7), seguido por Villa Clara y Camagüey (3). Destaca el debut de la villaclareña Melany Girado (57 kg), bicampeona nacional y primera mujer cubana en obtener una victoria en un campeonato mundial.

Resultados del cartel de jueves:

54 kg: Julianne Díaz (GTM) venció por RSC-1 a Dayana Creach (GRA)

54 kg: Gabriela Martínez (CAV) 3-0 a Yarisleidis Álvarez (HAB)

54 kg: Dayana Núñez (SCU) 3-0 a Irarsy Rodríguez (PRI)

54 kg: Magda Massó (HAB) 3-0 a Norelis Sánchez (CMG)

66 kg: Elianni Olivera (LTU) RSC-1 a Dayshely Rivadeneira (MAY)

66 kg: Arianne Imbert (GTM) RSC-1 a Yinet Castro (CAV)

66 kg: Arisbel Álvarez (SCU) RSC-3 a Niurbis Matos (CMG)

+66 kg: Yoanna Rodríguez (HAB) RSC-1 a Amanda Blanco (VCL)

+66 kg: Laritza León (VCL) 3-0 a Cathleen González (HOL)

+66 kg: Naibel Morado (SCU) RSC-2 a Norcialis Joubert (GTM)

+66 kg: Dayira Mesa (SCU) RSC-1 a Melany Ricardo (MAY)