Jugará Elier Miranda Mesa grupo abierto de la edición 58 del Capablanca in memoriam

El gran maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa de 2485 puntos Elo, jugará el grupo abierto de la edición 58 del Capablanca in memoriam qué tendrá de sede el balneario de Varadero.

El evento arrancará el 9 de mayo y el grupo del caibarienense tiene inscriptos en la lista hasta el momento a un total de 117 ajedrecistas, aunque el listado final puede variar cuando se efectúe el congresillo del evento.

A partir del día 10 se comenzarán a mover las piezas con una ronda diaria siempre a las 3 de la tarde, al tiempo que la ronda del adiós será a las 10 de la mañana del 19 de mayo cuando concluya el evento.

El grupo de Elier se jugará por el sistema suizo de competencia a un ritmo de juego de una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de bonificación por movidas.

Resaltan en la lista varios grandes maestros quienes buscarán obtener el primer lugar.

Esta es una oportunidad para el caibarienense Elier Miranda Mesa de regresar a los 2500 puntos, toda vez que jugó mal los torneos en Canadá y México.

La edición 58 del Capablanca in memoriam, tendrá además el grupo Éxito, el grupo senior y veteranos, así como el tradicional torneo infantil buscando Capablanca y un centroamericano categoría sub 20 años.

Imagen: Archivo CMHS.