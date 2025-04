Selena Gómez, Mujer del Año en Latin Women in Music

Vistas: 6

La artista Selena Gómez será reconocida hoy en Miami por su trayectoria musical y su impacto cultural en The Billboard Latin Women in Music 2025, alzándose como una de las grandes protagonistas de la ceremonia.

El Premio Mujer del Año de Billboard se otorga a artistas que demuestran un éxito excepcional y una gran influencia cultural, y Gómez se consolidó como una de las figuras más importantes en el mundo de la música.

Una de las canciones con las que la intérprete afianzó su trayectoria es “The Heart Wants What It Wants” porque captura la complejidad emocional del amor, la vulnerabilidad y las decisiones difíciles al mostrar una faceta más profunda de Selena Gómez como artista.

Según Billboard, a lo largo de su carrera la cantante logró 42 entradas en el Billboard Hot 100, destacándose con su primer éxito número uno, “Lose You to Love Me”, lanzado en 2019.

Este tema no solo marcó un hito en su camino artístico, sino que la consolidó como una de las voces más poderosas del pop contemporáneo, remarcó la revista.

Selena tuvo un impacto significativo en el ámbito latino, su participación en el tema “Taki Taki”, de DJ Snake, junto a Ozuna y Cardi B fue un éxito rotundo que alcanzó el primer puesto en la lista Hot Latin Songs y permaneció 13 semanas en esa posición.

Otro de sus grandes logros en este género fue “Baila Conmigo”, una colaboración con Rauw Alejandro que llegó al puesto cuatro en las listas y dominó el Latin Airplay, éxitos los cuales demostraron capacidad para conectar con audiencias de habla hispana, al mismo tiempo su habilidad para fusionar el pop con el reguetón y otros géneros latinos.

Con su EP Revelación (2021), Selena Gómez dio un paso más en su incursión en la música latina, añadió la publicación. Este proyecto debutó en el número uno en la lista de Top Latin Albums y logró un hito histórico al convertirse en el primer álbum de una artista femenina en alcanzar esa posición desde Shakira con su disco El Dorado.

Desde su incursión en el pop hasta el éxito con la música latina, su carrera refleja una constante adaptación y crecimiento artístico; aunque su carrera musical es impresionante, el impacto va mucho más allá de sus éxitos en las listas, destacó Billboard.

El artículo detalló cómo Gómez también aprovechó su fama para promover el apoyo a quienes enfrentan desafíos emocionales; según el medio, esta apertura de la artista ayudó a millones de personas a sentirse menos solas; su activismo en temas de salud mental logró trascender la música, convirtiéndose en referente para nuevas generaciones, concluyó la revista.

Billboard Latin Women in Music celebrará a otras mujeres influyentes en la música latina, como Anitta, quien recibirá el Premio Vanguard por su impacto en el panorama musical global.

Belinda el Premio Evolución por su constante reinvención artística, y Chiquis será reconocida con el Premio Impacto por su influencia dentro y fuera de la música latina.

Natti Natasha será galardonada con el premio Artista Imparable por su papel clave en el crecimiento del reguetón y su expansión internacional.

El reconocimiento a las mujeres en la música latina subraya el cambio hacia una industria más inclusiva y como señala Billboard, este evento celebra el poder transformador de las féminas.