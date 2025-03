La Coubre: en el recuerdo de todo un pueblo

Vistas: 0

o sólo sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con la que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o muerte, solo que ahora libertad quiere decir Patria y la disyuntiva nuestra será ahora Patria o Muerte. Hemos venido a concluir un día de los más tristes, sí pero de los más firmes de nuestra patria y de los más simbólicos.

En otro fragmento afirmó: ”¿quién nos iba a decir que los causantes y los cómplices de aquellos asesinos de tantos miles y miles de cubanos nos obligarían una vez más —y quién sabe cuántas veces más— a venir a llorar junto a las tumbas de nuevas víctimas, de nuevos ciudadanos aniquilados por los mismos criminales y los mismos aliados? Pero por amargo que sea, es lo cierto.

Al final de sus palabras afirmaba Fidel:

Y esa es nuestra promesa no a los que han muerto, porque morir por la patria es vivir, sino a los compañeros que llevaremos siempre en el recuerdo como algo nuestro; y no en el recuerdo en el corazón de un hombre, o de hombres, sino en el recuerdo único que no puede borrarse nunca: el recuerdo en el corazón de un pueblo.