Homenaje a féminas cubanas en concierto Música es Mujer

Un concierto de lujo, tuvieron a su disposición los presentes en la sala cinematográfica 23 y 12

En el contexto de la edición 40 del Festival Internacional Jazz Plaza, el habanero cine 23 y 12 recibió al proyecto Música es Mujer, fundado en el año 2023 por la cantante Hera de Cuba.

Durante el espectáculo se recordó a un grupo de mujeres que han contribuido a la historia del Jazz Plaza desde especialidades como: el maquillaje, el vestuario, el periodismo, la locución, la investigación musicológica, la producción musical y la dirección artística de eventos.

De manera especial se mencionó a la musicóloga Neris González Bello, artífice del coloquio “Leonardo Acosta in memoriam”, que en esta ocasión celebra su vigésima edición y a la promotora cultural Cary Bridón, quien fuera una de las primeras impulsadoras del movimiento de la mujer en Cuba.

Cari, con una encomiable labor desarrollada por más de 40 años, no solo en el Festival sino también en el medio cultural, fue promotora de un proyecto que se llamaba Mujeres de Luz que,de alguna manera, fue la génesis de la unión de féminas creadoras dentro de la escena musical cubana.

Durante algunos años, Cary asumió la dirección artística y general del Rincón del Bolero dentro del Complejo Gastronómico y Cultural Casa Dos Gardenias. También se desempeñó como directora artística en la Empresa Adolfo Guzmán.

En los años 80, la Casa de Cultura de Plaza tenía un director artístico muy entusiasta, que se llamaba Armando Rojas. En aquel momento yo dirigía a nivel provincial todo el sistema de Casas de Cultura y los festivales, rememoró Cari.

Agregó que el Festival Jazz Plaza había nacido como un proyecto de promoción. A partir de ahí se unieron muchos hombres y mujeres que vieron el reconocimiento que se le dio aese género musical –que en aquel momento era algo que no se podía casi ni mencionar– y hoy Cuba ha creado su propia línea del afro jazz.

En alusión a las integrantes de Música Es Mujer, Cary acotó:

“He visto a todas estas niñas que han estado en mis espectáculos. Conozco a sus madres. Las vi llegar de las escuelas de arte y consolidarse como conceptos musicales: unas con su voz, otras con sus instrumentos. Y estoy muy feliz de poder disfrutar esta noche de lo que ellas son capaces de hacer porque son además de creadoras y magníficas instrumentistas,excelentes cubanas que han sabido defender la cultura de su país”.

Tributo a grandes vocalistas cubanas

De la mano de Chick Soul, los espectadores disfrutaron con una versión de Profecía, que le rindió tributo al Cuarteto Las D'Aida. Mientras que Len Rivesinterpretó Mejor concluir, para recordar a Beatriz Márquez, la Musicalísima, Premio Nacional de Música.

Con su potente voz de contralto, Hera de Cuba recordó a tresgrandes mujeres cubanas: Marta Valdés, Ela O’Farrill y Freddy. Por último, Son Gálvez y la cantante Emy Abreu inmortalizaronel legado de Mayra Caridad Valdés y Juana Bacallao, a través de las piezas Drume negrita y Espíritu Burlón.

Solo un pequeño detalle empañó el brillo el espectáculo. Hubo algunos problemas de sonido que afectaron la experiencia del público. En particular, la diadema que Emy Abreu usó como micrófono no permitía que luciera en todo su esplendor su calidad vocal. Además, el balance del sonido parecía no estar bien ajustado ya que algunos instrumentos, especialmente los de viento, opacaban a su violín. Eso hizo que fuera difícil apreciar integralmente su actuación vocal y musical.

Afortunadamente, el final nos dejó un grato sabor. Como colofón, todas las agrupaciones se unieron en una sola banda junto con las muchachas de Afro Musas, de la Escuela Nacional de Arte, para culminar el espectáculo al ritmo de Bacalao con Pan.