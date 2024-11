El poder de la imagen, en FOTOCANÍMAR 2024

Vistas: 0

El poder de la imagen como “testimonio, memoria gráfica” según expresó en el contexto de FOTOCANÍMAR 2024 Raúl Cañibano, importante fotógrafo cubano, resultó la temática inicial de la segunda jornada del evento.

Erika Balestra y Ricardo Azarcoya junto a los cubanos Alain Pantaleon y Raúl Cañibano, todos integrantes de Witness Visual Storytellers, proyecto que reúne fotógrafos de varios países del mundo, fueron los protagonistas de la conferencia que tuvo lugar en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas donde conversaron sobre su conexión con este arte visual.

El poder que me dio la fotografía fue conectar con tradiciones en México que no sabía que existían, otras que evitaba a toda costa, me hizo conectar con personas, lugares, oficios; la fotografía también me trajo a Cuba, otra cultura, otro tipo de gente, expresó la mexicana Erika Balestra.

Sobre su experiencia, Ricardo Azarcoya, fotógrafo de la National Geographic, comentó: nunca imaginé contar con imágenes la historia de mujeres que en el Valle Sagrado de Perú luchan para preservar el tejido inca, o fotografiar un estudio sobre lo sucedido con los lobos marinos después de la glaciación.

Establecer una confianza con las personas que vas a fotografiar es muy importante, así es como logras compenetrar con ellos, aconsejó Alain Pantaleon a los artistas e invitados presentes, agregó además: no debemos juzgar lo que vamos a fotografiar, debemos entenderlo.

En el segundo día del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía Matanzas 2024, también tendrán lugar las inauguraciones de exposiciones de Nuria López Torres (España), Estela García de Castro (España) y Ricardo Elías; como cierre de la jornada, proyectarán el documental «René Peña. Provocación en la fotografía», de Juanamaría Cordones-Cook, realizadora uruguaya.