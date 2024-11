Cuba tiene algunas de las mejores playas del mundo (+Foto)

Vistas: 1

Cuba cuenta con dos de las mejores playas del mundo de acuerdo con una lista publicada por TripAdvisor y que hoy resaltan turoperadores y agentes de viajes.

Profesionales del sector del turismo, consideran que entre los valores de este archipiélago para la industria de los viajes se encuentran sus balnearios, en particular Varadero y Pilar, que ocupan respectivamente los puestos 10 y 11 de la relación mencionada.

Tal selección la pusieron sobre el tapete en febrero de este año, pero ahora cobra relieve en las evaluaciones periódicas de las agencias de viajes y turoperadores, sobre todo las que tienen relaciones de trabajo con las autoridades de este país, y el caso de hoteleras del tipo de Meliá e Iberostar.

Las playas son Varadero, la más famosa de la isla, distante unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la capital del país, y Pilar que se ubica en Cayo Guillermo, en la zona de Jardines del Rey, centro-norte.

Ambas son referentes para uno de los motivos de viajes y vacaciones a este país, aunque las autoridades dotan a sus programas de variedades como visitar el archipiélago en busca de conocimiento de historia, cultura, tradiciones, aventuras, naturaleza y ruralidades, circuitos, náutica recreativa y senderismo.

En particular, Playa Pilar es una de las más bonitas de Cuba y de todo el Caribe. Ubicada en la provincia cubana de Ciego de Ávila, las dunas que rodean está playa virgen alcanzan hasta los 16 metros de altura.

Si a eso añadimos las palmeras ondeantes, la arena fina y clara, las aguas tranquilas y cristalinas y un fondo marino con una barrera de coral, el resultado solo puede ser el paraíso en la Tierra, se anota en los argumentos para incluirla en la relación citada.

El portal de viajes Tripadvisor publicó el ranking de las mejores playas del mundo, basado en las opiniones y comentarios que los usuarios realizan en la plataforma durante todo el año.

Dicho ranking está enmarcado en los premios Best of the best (Lo mejor de lo mejor) de Traveller’s Choice 2024, que distinguen entre otros, a los destinos, hoteles, playas, experiencias y restaurantes favoritos de los viajeros en función de sus reseñas en la plataforma, muchos de esos galardones otorgados a instalaciones y lugares de Cuba.

Este premio se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. De los ocho millones de perfiles, menos del uno por ciento lo consiguen.

Para esta oportunidad, la mejor playa del mundo este año es Praia da Falésia (Algarve, Portugal), seguida por la Spiaggia dei Conigli (Sicilia, Italia) y la Playa de La Concha (San Sebastián, España), en segunda y tercera posición respectivamente. La Playa de la Concha, ya formó parte de los rankings de 2021 y 2023.

Se siguen en la lista, en el mismo orden, Ka´anapali Beach (Lahaina, Maui, Hawai), Grace Bay Beach (Turcas y Caicos), Anse Lazio (Seychelles), Manly Beach (Sidney, Australia), Eagle Beach (Aruba), Siesta Beach (Siesta Key, Florida), junto a Varadero y Pilar.

La lista también incluye a Playa Balandra (México), Reynisfjara (Islandia), Poipu Beach (Hawai), Seven Mile (Islas Caimán), Las Canteras (España), Ipanema (Brasil), Manuel Antonio (Costa Rica), Falassarna (Grecia), Nungwi (Tanzania), Kelingking (Bali), Nissi (Chipre), Myrtos (Grecia), y Norte (Islas Mujeres, México).