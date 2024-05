Milaxy Yanet: servir, trabajar y esforzarnos 

Al oficializarse su elección como gobernadora villaclareña este sábado, CMHW abre micrófonos a Milaxy Yanet Sánchez Armas. De sus proyecciones de trabajo y su apego al pueblo para la toma de decisiones, conversa en estos primeros minutos como máxima responsable ejecutivo-administrativa del territorio.

La recién electa gobernadora de la provincia de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas es una ingeniera agrónoma que desde la constancia del trabajo diario ha sabido ganarse el apoyo del pueblo y para él continuará poniendo alma, corazón y vida en sus nuevas responsabilidades.

Así lo aseguró este sábado en un primer intercambio con la prensa, en el cual agradeció la confianza depositada en ella y en Noel Chinea como su compañero de gobierno para continuar con el reto de servir al pueblo, su principal razón de ser.

«Enfrentamos cada día problemas muy difíciles que tiene nuestra economía, y continuaremos haciéndolo, para llevar una mejor calidad de vida, un mejor servicio, una mejor atención a nuestro pueblo; así seguiremos trabajando como hasta ahora», expresó.

Al asumir tan alta responsabilidad en el contexto de la rendición de cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestra gestión de gobierno estará centrada en hacer partícipe a todos de este proceso, para entre todos, alcanzar la victoria, declaró Sánchez Armas.

«Villa Clara tiene retos fundamentales» dijo la gobernadora, quien aseguró que la provincia aspira a obtener la sede de las actividades centrales por el 26 de Julio, por lo que serán jornadas de intensa labor, siempre con el acompañamiento del pueblo.

«Servir, trabajar, esforzarnos cada día para ser mejores dirigentes, ese es nuestro reto», concluyó.

Sonríe, y detrás de esa sonrisa, olvida todo agotamiento físico, debe ser porque muchos reconocen que está ahí, porque confían en ella.

«Con mucha modestia, me gustaría decir que me he sentido abrazada por el cariño de la gente, no existe mayor razón para seguir adelante», asegura Milaxy Yanet Sánchez Armas la nueva gobernadora de Villa Clara.