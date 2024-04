Anuncian cubanos para Mundial de Relevos de Atletismo

Tres postas tendrán como principal objetivo la clasificación olímpica

XIX Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023

LAS REINAS del orbe Roxana Gómez, Rose Mary Almanza y Lisneydi Veitía repiten en la nómina de la estafeta cubana inscrita para la prueba de 4×400 metros del Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo de Bahamas 2024.

El comunicado divulgado por la comisión nacional y la federación cubana de este deporte apunta que las ganadoras en la edición de Silesia 2021 serán acompañarán por Dayli Cooper, Melissa Padrón y Camila Rodríguez.

La inclusión de ese trío responde a sus buenos registros en el reciente torneo nacional de velocidad y a la necesidad de sustituir a Zurian Hechavarría y Sahily Diago, integrantes de la laureada cuarteta en la urbe polaca.

Zurian todavía cumple un proceso para recuperarse totalmente de una lesión, mientras que en la ausencia de Sahily influyó el plazo de inscripción para el certamen, cuando no se contaba con certezas sobre las molestias que le aquejaban en ese momento.

«Cuando tuvimos que cerrar las inscripciones no conocíamos la magnitud de su lesión y por eso preferimos no incluirla. Ya contamos con la información de que no representa nada grave y una vez recuperada debe formar parte de los relevos en futuras competencias», aclaró a JIT el jefe técnico de la comisión nacional de atletismo, George Romero.

El especialista confirmó que al certamen del orbe, previsto los días 4 y 5 de mayo, llegarán con el propósito de que los tres relevos se clasifiquen para los Juegos Olímpicos de París 2024, opción que gozarán los 14 mejores en cada especialidad.

En el Estadio Nacional Thomas A. Robinson, de la principal urbe bahamesa, Cuba estará también representada en las pruebas de 4×100 metros para cada sexo.

El elenco femenino lo encabezan Yunisleydis de la Caridad García, Enis Magda Pérez, Yarima García y Laura Moreira, puntales del triunfo en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Junto a ellas aparecen inscritas Jocelyn Echazabal y Greysi Robles.

Para asumir el protagonismo entre los hombres fueron anunciados Shainer Reginfo, Edel Amores, Reinaldo Espinosa, Yaniel Carrero y Anier López.

En la comunicación se precisa que Cuba contaba con la posibilidad de participar en el relevo mixto de 4×400 metros, pero a partir de valoraciones técnicas se decidió prescindir de ese derecho.

«En estos momentos no contamos con un segundo hombre que tenga marca como para aspirar al resultado que nos proponemos, es decir, conseguir el boleto olímpico», argumentó Romero.