Déficit presupuestario, alto pero perfectible de reducirse

Luego de un cierre preliminar del 2023 en que se deterioró mucho ese indicador, Cuba cuenta con un presupuesto que asegura los principales sectores y programas aunque reclama mayores ingresos y menos gastos

El Presupuesto del Estado para el venidero año, analizado y aprobado como Ley recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, respalda los objetivos y metas considerados en el Plan de la Economía, orientados con prioridad a la satisfacción de los servicios básicos de la población y a avanzar en la recuperación de la actividad económica, de sectores primarios y estratégicos.



Habrá que superar las limitaciones y dificultades que derivan del ilegítimo, sostenido y recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, y los impactos negativos de la crisis económica global con el consecuente efecto inflacionario en el comercio internacional.

Pero aún en las complejas condiciones de lo que muy bien la dirección del país llama estar sometidos a una economía de guerra, la proyección del Presupuesto del Estado en el 2024 asegura la continuidad y desarrollo de los programas y políticas económicas y sociales, como garantía para el acceso universal a los servicios básicos, por la población, y la mejora de su calidad.

La ejecución presupuestaria en el 2024 debe ser acompañada de la implementación de medidas concebidas en el Programa de Estabilización Macroeconómica, con el objetivo de revertir con la lógica y objetiva gradualidad, los actuales desequilibrios macroeconómicos en las dimensiones monetaria, cambiaria y financiera, y construir paulatinamente un escenario más favorable para el desarrollo económico y social del país. GASTOS E INGRESOS EN CIFRAS Es esencial cumplir las obligaciones de pagos en las fechas establecidas, eliminando las cuentas por pagar vencidas y con esto las cadenas de impagos que afectan al sector empresarial; de igual forma se requiere un uso adecuado de los recursos financieros y en particular los destinados a los actores económicos no estatales. Se mantiene la premisa de asegurar los principales sectores y programas, especialmente en la salud pública, educación, la asistencia y seguridad social, la cultura y el deporte.

En consecuencia se proyectan gastos totales por 480 mil 707 millones de pesos cifra superior al estimado en 130 mil 511 millones de pesos aproximadamente que representan un 37 por ciento de crecimiento respecto al 2023



Se planifican ingresos brutos totales ascendentes a 338 mil 999 millones de pesos; de ellos 217 mil 113 millones de pesos, el 64 por ciento, se capta como resultado de la aplicación de impuestos tasas y contribuciones, en tanto el 34 por ciento por los aportes empresariales.



Los resultados preliminares del 2023 y las proyecciones para el año 2024 confirman que la contención y reducción del déficit fiscal son los desafíos inmediatos del desempeño del presupuesto estatal, dijo Vladimir Regueiro Ale a los diputados cubanos.



Con el plan de medidas anunciadas por el Gobierno, fruto de las ideas y análisis de cuadros y especialistas del Partido, Poder Popular, de organismos, de la academia y del estado de opinión del pueblo, que lo hacen integral, no hay dudas de que es perfectible reducirse.



ALGUNAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA EL 2024



1. Aplicación de impuestos especiales a la comercialización de un grupo de bienes y servicios no esenciales para la población, a partir del incremento de sus precios de ventas; entre ellos, cigarros y tabacos.

2. Eliminación de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales de 6 meses y un año en ocasión de su constitución.

3. Extensión de la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las MIPYMES.

4. Incremento de las cuantías a pagar por concepto del Impuesto sobre el Transporte Terrestre.

5. Actualización de los valores referenciales de las viviendas para aplicar los impuestos asociados a las compraventas de estos bienes entre personas naturales y regulación de su pago al momento de formalizar la transmisión.

6. Reconocimiento de la tasa de cambio de 1.00 USD = 120.00 CUP para el cálculo de los aranceles en las operaciones de importación por las formas de gestión no estatales.

7. Adecuaciones en el tipo impositivo del impuesto sobre ingresos personales, por las gratificaciones que obtienen personas naturales que laboran en sucursales de firmas comerciales extranjeras, oficinas de representación de bancos, compañías financieras no bancarias y otras representaciones de entidades extranjeras acreditadas en el país. Se incluyen agencias de prensas, sedes diplomáticas y representaciones de organismos internacionales.

8. Incremento de la efectividad de las acciones de fiscalización contenidas en el plan integral de control fiscal que implementa la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT.