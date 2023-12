¿Tan lejos aún del municipio que queremos? (+Gráficos)

Tiene que acabar de transformarse y asumirse el desarrollo territorial como un proceso esencialmente endógeno, participativo e innovador que da paso a ese municipio próspero, y con verdadera autonomía, que queremos

Para lograr la autonomía territorial es imprescindible motivar la participación de la ciudadanía en el desarrollo local. (Arisdalia Gómez Manzo / Cubahora)

«En el asunto de la transparencia (de los planes o procesos del Poder Popular) no podemos culpar a la población pues nos falta comunicación para llegarle a la gente, motivarla e involucrarla; a veces aprobamos el presupuesto pero después tampoco me parece que sea losuficiente cómo le damos continuidad al control de su ejecución en el transcurso del año, y entonces cuando llega diciembre nos damos cuenta de que casi no se hizo nada o lo que se hizo no era lo que habíamos previsto».

Estas afirmaciones del colega Francisco Rodríguez, en su condición de delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de La Habana del Este, pueden ser una de las conclusiones del rico debate que alrededor del tema de la autonomía municipal se tiene frecuentemente.

Junto a Paquito el de Cuba, como lo conocen cientos de seguidores en las redes sociales, también han debatido el tema Pedro Garcés, delegado de Plaza de la Revolución y presidente del Consejo Popular Rampa, y Alexis Acosta, Intendente de La Habana Vieja o presidente de su Consejo de la Administración Municipal (CAM).

El propio Paquito, adenás vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, ha dicho constantemente que lo vivido en este primer año como representante de ese pueblo que lo eligió ha sido de gran aprendizaje, pues apenas está conociendo las dinámicas de los municipios, el funcionamiento de sus órganos o estructuras y como eje del desarrollo territorial.

Algunas ideas de las declaraciones que Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recientemente ofreció a la periodista Arleen Rodríguez sirvieron de pauta para profundizar en torno a la anhelada autonomía de los municipios, la necesidad de que cuenten con entidades o polos productivos robustos en aras de la alimentación de la población y de contribuir a financiar el desarrollo local.

Además, recordar en 2020 que decía: Es precisamente en la localidad donde hay “que gestar todos los procesos, con autonomía, con integralidad… para buscar ese desarrollo que queremos”. Por lo tanto, nadie puede plantear algo que entorpezca su trabajo o no tenga en cuenta sus características y, en consecuencia, provoque afectaciones en ella o limite el desarrollo de su gestión

Insistió entonces, una vez más, en que se conociera y generalizara las buenas prácticas o experiencias, y ese fue también uno de los cometidos de la última emisión del programa televisivo Cuadrando la caja.

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL Y SUS PRINCIPIOS

La Estrategia de Desarrollo Municipal, en la que se concentran todas las potencialidades, desafíos y metas para el avance socioeconómico de un territorio, tiene como principios, primero la autonomía, segundo que haya un encadenamiento entre actores estatales y no estatales y, tercero, la participación de la población.

Una de las cosas más novedosas de nuestra Constitución es lo concerniente a la autonomía territorial, porque ahí está el desarrollo del país, el cual debe venir desde el municipio; pero eso no basta; se necesitan otros cambios, señaló Nicolás.

Desde la experiencia cotidiana de un municipio como Martí, en Matanzas, donde se ensayan 15 proyectos integrales, su intendente, el Licenciado Geovanny Castanedo Lateda, afirmó que si no hay desarrollo no hay sostenibilidad en la economía de los territorios, además de considerar la autonomía territorial como la independencia que se tiene desde el punto de vista del desarrollo financiero, administrativo y político-social, en aras de solucionar problemas locales.

Para la representante del gobierno espirituano disponer hoy de la Estrategia de Desarrollo Municipal deviene un contexto favorable en ese propósito, porque se parte de la identificación o diagnóstico de los principales problemas, de cómo y cuándo resolverlos, con qué recursos y potencialidades se cuenta, qué orden de prioridades dar y sobre todo de la participación de la población y los actores económicos.

Por supuesto, que tampoco pueden faltarle los pilares básicos en los que la dirección del país insiste mucho como parte de la gestión de gobierno: la ciencia, la innovación y la comunicación social.

En su opinión Pedro Garcés, quien en su Consejo Popular lidera además el proyecto Gente de barrio, considera que todavía faltan conocimiento e integración de la población a los procesos de desarrollo local y de la Estrategia de Desarrollo Municipal, tal cual señala el Decreto-ley 32.

Contó que esa última se concibe a partir de los planteamientos de la población, de la consulta a ella a través de las plataformas que tienen establecidas, como el grupo Gente de barrios, de los controles populares y de los aportes de los propios delegados en su contacto con los electores y los problemas de la comunidad.

En el Consejo Popular Rampa hicimos un banco de problemas, el cual presentamos a la Asamblea Municipal, y así hicieron los restantes Consejos, subrayó el delegado. Alexis explicó que para todo el país se orientó de en mayo empezar a hacer los anteproyectos de

presupuesto, incluso con los bancos de problemas que recogen los principales planteamientos de la población, que afectan a la comunidad,

No me siento satisfecho de la experiencia vivida al respecto en La Habana del Este, dijo Francisco Rodríguez, no quedé muy contento en la manera en que se aprobó el Presupuesto, creo que se puede perfeccionar en la consulta previa a los delegados e incluso a la población. Tal proceso no puede ser algo formal, no puede ser ir a la Asamblea Municipal a que los delegadas, las delegadas voten por un presupuesto que no conocen a profundidad.

Alexis Acosta, el Intendente de La Habana Vieja, explicó en Cuadrando la caja que primeramente lo discutieron por consejos populares con los delegados y las instituciones, quienes tomaron como referencia los planteamientos que estaban ya en el banco de problemas del municipio, y a partir de ahí por entidades se hizo el cálculo tanto financiero como de recursos.

Las cifras propuestas se evalúan por los organismos y el Ministerio de Finanzas y Precios, y ahora en diciembre se debe aprobar en la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley del Presupuesto del 2024, y a partir de ahí se le notifica a los territorios.

El presidente del país insistía en que tenemos que lograr empresas robustas locales, que el municipio pueda producir bienes y servicios y eso le dé entonces garantía para poder destinar financiamiento a sus problemas reales.

FACULTADES O COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO

La competencia en la producción de alimentos es uno de los elementos que deben darle autonomía al municipio, junto a la facultad de su Asamblea del Poder Popular de elegir a sus dirigentes, de gestionar o utilizar sus recursos (algunos endógenos) y de adoptar no solo acuerdos y disposiciones sino ordenanzas.

Todavía hay lagunas como el contar en sus demarcaciones con empresas nacionales, que no han pasado a ser administradas por el territorio.

Para Paquito un asunto importante es el de los liderazgos, por las dificultades con la selección y preparación de los cuadros. A esa instancia cuesta trabajo que las personas acepten responsabilidades y a veces cuando trabajan bien pues entonces las promueven y debilitamos el municipio.

Si estamos apostando por la autonomía, señaló, y por que los principales procesos económicos se desenvuelvan allí pues hay que fortalecerlos desde el punto de vista de su liderazgo. La participación de la gente es importante y en ese sentido el Poder Popular tiene que ganar mucho más credibilidad, estimularla, involucrarla a sus actividades y tareas, y nos toca mostrar

cierto optimismo.

Yo recuerdo, contó el también periodista, que lo primero que hice recién electo delegado de mi circunscripción fue el Día del educador ir a la casa de los maestros y las maestras del barrio, con un grupo de muchachos, para felicitarlos. Una cosa tan sencilla como esa no necesita recursos, y la gente lo vio novedoso, lo agradeció muchísimo.

De manera que hay que entusiasmar mucho más a nuestra ciudadanía para después involucrarla, exigirle y también que participe en las transformación de su propia comunidad. Y en tal sentido hubo consenso entre los panelistas de que son insuficientes los controles con

participación de la población, de los factores de la comunidad, y de la ejecución del presupuesto municipal.

Aún cuando a través de plataformas como el Portal del Ciudadano, de los medios locales de comunicación y de los propios delegados y entidades se recepcionan o trasladan insatisfacciones, denuncias y propuestas de soluciones, en materia de transparencia y

comunicación, de acercar más las decisiones a la base, queda mucho por hacer.

Entre la indisciplina social y las ilegalidades con las cuales convivimos, las dificultades con la producción de alimentos, con la higiene comunal, con el mejoramiento o consolidación de otros servicios básicos, ese panorama de hoy, en el que no podemos obviar el impacto del bloqueo estadounidense, tiene que acabar de transformarse y asumirse el desarrollo territorial, un proceso esencialmente endógeno, participativo e innovador camino a ese municipio próspero, y con verdadera autonomía, que queremos.