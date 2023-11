Annie Garcés: «estoy completamente fascinada con el trabajo para niños»

La Fiesta de Gatoypon ha recorrido Cuba, se ha presentado en escenarios grandes y pequeños, en espacios abiertos y cerrados, sin embargo, por estos días llega a uno muy especial: la escuela.

A propósito de la gira que realizan por centros educacionales ubicados en barrios en transformación de la capital cubana, conversamos con Annie Garcés, voz de la Gata Mini y líder del proyecto.

¿Cómo surgió la idea de la gira por escuelas de comunidades en transformación?

«Esta gira surgió a partir de una invitación que nos hiciera Efrain Sabás, un director artístico con el que hemos trabajado durante muchísimo tiempo y en este caso, con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura y la de Educación de La Habana. Por supuesto que la idea es llevar, a través de este espectáculo, cultura y un poco de entretenimiento a estos niños que viven en zonas alejadas. Si ellos no pueden ir a nuestras presentaciones, pues nosotros vamos a ir a sus escuelas.

Ya han estado en El husillo, Diez de Octubre y en Las Canteras, de Playa ¿Cómo te has sentido?

«Está siendo una experiencia maravillosa, súper enriquecedora. Yo creo que no hay nada más importante para un artista que sentirse útil y estoy feliz de poder trabajar directamente con los niños en un lugar tan sagrado como lo son las escuelas cubanas».

Cuéntanos un poco de qué va el espectáculo…

«Gatoypon es la ciudad donde vive la gata Mini y le pusimos así porque es una gran fiesta donde cantamos las canciones del disco que lleva el mismo nombre: La fiesta de Gatoypon. Es un momento lindo para compartir con los niños, para enseñarles las canciones de esta producción.

«Tenemos un pequeño homenaje a Teresita Fernández, dónde hacemos Dame la mano y danzaremos, El gatico vinagrito… y también es un espectáculo didáctico porque les hablamos a los niños sobre los instrumentos musicales que nos están acompañando, entre ellos el violín, la guitarra eléctrica, el bajo…

«Se crea una retroalimentación entre nosotros y los niños porque, en cada una de las canciones del disco de la fiesta de Gatoypon, tenemos juegos, coreografías que los niños hacen con nosotros, así que es un evento donde los niños lo pasan bien, pero nosotros como artistas nos divertimos muchísimo también».

La Fiesta de Gatoypon ya estuvo recorriendo Cuba ¿qué significó para ustedes esa oportunidad?

«Con este espectáculo participamos en la gira Reencuentros, junto a Buena Fe y el Dúo Iris. Tener la suerte de poder presentarnos y cantarles las canciones a niños y niñas de todas partes de nuestro país, yo creo que es una de las experiencias más lindas que vamos a recordar todo el equipo de La fiesta de Gatoypon para siempre.

«Este es un disco que nos ha traído muchísimas alegrías. Aquí en la capital hemos estado en Bellas Artes y en el Anfiteatro de La Habana Vieja, en la Casa del Alba, siempre con muchísima afluencia de público. Nosotros siempre decimos en nuestro equipo que este proyecto, La fiesta de Gatoypon, es el evento más grande que hemos hecho todos como artistas, incluidos Adrián Berazaín, que es el compositor de las 12 canciones y Cristopher Simpson que es el productor musical del disco, un álbum que salió con la disquera Bis Music y los Estudios de Animación del ICAIC».

Pero le queda mucha historia aún al proyecto…

«Sí, es un proyecto que aún está en crecimiento, porque la idea es que salgan los 12 vídeos clip de las 12 canciones, vamos por 4 videos, antes de que se acabe el año debe salir el quinto. Nosotros estamos contentísimos, es un proyecto que todavía le queda muchísima vida por recorrer y muchísimos niños a los que llegar. Nosotros contentos de, a través de las canciones, poder hacer felices a los niños cubanos».

¿Te ha enamorado el trabajo para niños?

«Yo estoy completamente fascinada con el trabajo para niños y creo que lo más lindo es que llegamos de manera espontánea, no fue ni siquiera que nos planteamos en algún momento tener un trabajo tan sólido para los pequeños.

«Cuando los estudios de animación me llamaron en 2019 para que asumiera la voz de la Gata Mini, me tomó por sorpresa, una hermosa sorpresa. Yo armé el equipo junto a Berazaín y Cristopher para hacer la primera canción, que fue Mini Misu Miau y que dio comienzo a toda esta historia de Gatoypon, de la gata Mini, de Valentín y de todos sus amigos.

«Yo estoy completamente enamorada de los niños, cada día soy más feliz de poder hacer este espectáculo y la verdad que lo que más me gusta es que me siento útil, nunca en la vida me sentí tan útil como cuando estoy trabajando para los pequeños».

¿En qué otros proyectos trabaja Annie actualmente?

«Estoy trabajando en la culminación de mi primer disco de estudio, que se llama Búscame tú, sale bajo la licencia de la disquera Bis Music y producido por Cristopher Simpson también. Es un disco en el cual me lanzo como compositora y estoy muy ansiosa y feliz de que las personas puedan escuchar mis canciones. Es un disco muy variado, donde también tengo a compositores invitados y ahora mismo es el proyecto con el que más sueño.

«Para el 2024 me voy a concentrar también un poco en mostrarles a las personas la música que estoy escribiendo, la música que estoy haciendo y, por supuesto, seguir trabajando con el espectáculo de la fiesta de Gatoypon, seguir presentando los vídeos clip, seguir cantando y, además, mi trabajo como presentadora en el programa Cuerda Viva, que creo que estamos en un momento súper lindo, con un horario que nos favorece mucho el contacto con el público alternativo. Entonces, el plan es seguir trabajando, estoy segura de que van a seguir saliendo muchas sorpresas».