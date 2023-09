Yass Beltrán asegura que el novio de Daniela nos va a sorprender

El joven actor Yass Beltrán se ha ganado con talento y dedicación un espacio en el corazón del público y en nuestros hogares, hasta donde lo ha llevado la magia de la televisión, encarnando diferentes personajes.

Vamos a comenzar por tu tocayo Yasmany, el de la actual telenovela «El derecho de soñar» ¿Cómo llegaste al personaje?

Llego al personaje de Yasmany, mi tocayo, como bien tú dices, después de cinco jornadas de casting. Se necesitaba un actor que tuviera las características físicas como las mías o similares y, en función de eso, me proyecté. Luberta y sus asistentes de dirección me llaman, porque querían trabajar conmigo, pero había que pasar unas pruebas primero, que es el procedimiento standard, lo lógico, entonces, a partir de ahí, construyen parejas para que los actores fueran haciendo casting. Comencé a hacer casting con Osmara, la muchacha que hace de Jessica en la novela, pero yo pasé cinco veces por casting con varias actrices, la constante era yo, parecía que estaba gustando lo que estaba haciendo y, bueno, finalmente, de los hombres quedé yo y de las mujeres quedó Yeka, como le decimos cariñosamente a Jessica Aguilar.



¿Siempre vas a tener tanta paciencia con Daniela? ¿Nos van a sorprender nuevas facetas de Yasmany?

De la evolución del personaje no puedo adelantarte nada en función de la historia, pero el personaje sí sorprende, transita por una serie de sucesos y peripecias que lo enriquecen y, al final, llega un mensaje bien bonito, que es lo que se quería lograr desde el primer momento, es el objetivo de la novela: transmitir un mensaje y que todos los procesos por los que transcurren los personajes sean significativos para la historia y para la sociedad cuando se vea la novela».

Antes te habíamos visto en Asuntos Pendientes con un personaje que resultó ser muy lindo y querido por el público ¿qué te dejó Diego en tu acervo como actor y como ser humano?

«Diego me deja la posibilidad de haber trabajado con Tamara y con Felo, que son dos personas que admiro mucho, pero sobre todo, me dió la posibilidad de cambiar un poco la imagen del esquema del policía que hago en Tras la Huella y, a la par, hacer un personaje tan bonito como Diego. Además, conocí a excelentes artistas que admiro desde hace mucho tiempo, la posibilidad de trabajar con Flora, que de ahí salió una amistad, hermandad, que hasta el día de hoy se ha mantenido».



No puede faltarnos Tras la Huella ¿Alguno de estos personajes de las telenovelas ha logrado ganarle a Michel en el imaginario de la gente? ¿Cómo te reconocen más en la calle?

«Es increíble como cada espacio televisivo tiene su público, en la calle muchas personas me gritan Michel, pero lo mismo me gritan Diego o Yasmany. Ahora bien, hay un público femenino que, increíblemente, ha hecho fijación con Michel. A las mujeres les gusta ese personaje, entonces me conocen como «el mulato de Tras la Huella» o Michel. Lo importante es que la gente lo reconoce a uno por su trabajo y ese es el mayor regalo que puede tener un artista».

En la última temporada del policíaco vimos oficiales mucho más humanos, con mayores matices ¿Podemos esperar que Michel y sus compañeros sigan creciendo en cuanto a la psicología de los personajes para futuras entregas?

«Se está trabajando en ese sentido por parte del equipo de guionistas de Tras la Huella y, a partir de ahora, verán personajes más humanos, caracterizados en función de la amabilidad y la posibilidad de verdad de reconocer hombres y mujeres de carne y hueso, que cumplen un papel ante la sociedad como policías».



Una amiga me dijo hace poco que tú «pintas para nuevo galán de la televisión cubana, y falta que nos hace», esa fue su frase textual ¿Tú qué crees de eso?

«El término de galán es una categoría que últimamente la está otorgando el público más bien, sobre todo el público femenino, porque en Cuba se ha perdido crear personajes, por parte de los guionistas, que sean galanes, se habla de protagónico, coprotagónico, pero no se habla de galán, pues adolecemos en la televisión y en el cine del típico galán que tenía que cumplir con ciertos requisitos. Yo creo que en Cuba sí hay actores que cumplen con esos requisitos y, bueno, que una amiga te haya dicho eso, a mí me hace sentir orgulloso. Se está trabajando en base a que mis personajes le gusten al público y a que la imagen que yo proyecte, guste al público, ya lo del término de galán… bueno… que sea lo que dios quiera. Yo me esfuerzo bastante para tratar de tener una buena imagen y que mis personajes gusten, ya lo demás depende del público y de su aceptación».