Bancarización en Cuba, un proceso gradual en cada localidad

La bancarización es proceso complejo que, sin restarle importancia, no solo depende del avance tecnológico, sino también de un cambio de mentalidad y de buscar soluciones para los que no puedan acceder a esta

A pesar de las iniciativas en el país, persisten opiniones contra el uso de pagos electrónicos (Laydis Soler Milanés / Cubahora)

Desde que en agosto de este año se anunciara el impulso del proceso de bancarización muchas han sido las dudas sobre este y sus consecuencias. ¿Está preparado el país? ¿Podremos todos realmente realizar la mayor parte de las operaciones bancarias por la vía digital?

Ante las inquietudes, lberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente de Banco Central de Cuba, resaltaba en el programa Mesa Redonda que el país contaba con condiciones favorables para comenzar este proceso, que se anunció que sería gradual, por ejemplo: 83% del país con cobertura digital, 73% con cobertura 3G y 50% con 4G, dos pasarelas de pago nacionales (Transfermóvil y EnZona) y el empleo de Código QR para el pago de productos y servicios (que aumenta su uso entre los diferentes actores económicos).

Sin embargo, también es cierto que todavía se necesita trabajar en garantizar mejores condiciones en las localidades e implementar el pago electrónico en más establecimientos. Por ejemplo, existen en Cuba unos 100 municipios que no cuentan con cajero automático, y aunque se implemente el cobro del salario en tarjeta, no existen las vías necesarias para adquirir el efectivo o realizar la mayoría de los pagos de pagos por la vía digital.

Tal es el caso del municipio Bejucal, en Mayabeque. Allí Yisel González, trabajadora del Centro Nacional de Biopreparados, nos cuenta que a pesar de que cobran directo a sus cuentas bancarias, no tienen luego cómo sacar el efectivo de manera fácil. “No hay cajero automático, lo que hacemos es ir a Santiago de las Vegas (reparto de Boyeros, La Habana) o cambiar el saldo por efectivo con conocidos”, explica. Antes, cuando la pandemia, las colas en el banco de Bejucal cuando cobraba el BioCen eran bastante grandes y ahora ya no hay ni disponibilidad de efectivo, o electricidad porque quitan la corriente unas seis horas al día debido al déficit.

En cuanto a los pagos de servicios o productos en los establecimientos nos dice que en la mayoría no están implementados. “Solo he visto el código QR en la bodega para EnZona, pero nunca he visto a nadie usarlo”, añade.

Además, las tasas de cambio más farovables en el mercado informal hacen que muchas de las operaciones de compra-venta de monedas se realicen fuera de los bancos. A lo que ahora se suma también el cambio de dinero en pesos cubanos en tarjeta por efectivo, debido a la escasez de efectivo en los bancos y cajeros automáticos.

Por otra parte, en Pinar del Río, una provincia que solo cuenta con cajeros automáticos en el municipio cabecera, Sandino y Viñales, se destacan otras opciones como el uso del servicio de caja extra y se potencian alternativas de pago electrónico, sobre todo en Sectores del Comercio y la Gastronomía.

No obstante, a pesar de las iniciativas en el país, persisten opiniones contra el uso de pagos electrónicos. En el periódico Trabajadores, el usuario Normando Hernandez Castro, opinaba: “mi dinero es mi dinero, y quiero verlo y manejarlo en vivo y en directo”.

Precisamente, sobre el avance de la bancarización en Villa Clara, Emelina Báez Abrahantes, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de la provincia y Odalys Gómez Duque, la subdirectora comercial, informaban que se dan pasos en los diferentes canales de pago y productos diseñados, como el Virtual Bandec, con más de 1000 clientes jurídicos.

“Se avanzará en el proceso de manera gradual y por etapas, en la medida en que se vayan creando las condiciones desde el punto de vista económico y tecnológico, al abarcar desde las empresas estatales hasta todos los actores de la economía, con la pretención, a largo plazo, de que toda la población cubana esté bancarizada”, explicaron al periódico Venceremos.

Al respecto, en nuestro foro Desde tu localidad, ¿cómo avanza el proceso de bancarización? , la usuaria Martha González comentaba: “Ojalá y todos tomaran conciencia de la importancia de este proceso y se sumaran al comercio electrónico que tantos beneficios nos trae. En mi localidad aún existen entidades que no aplican este proceso y se vuelve más engorroso el poder recibir servicios o pagar por productos”.

También la usuaria Claudia en el mismo espacio planteaba que el proceso de bancarización es necesario. “No obstante, se debe ir corrigiendo el proceso para que sea más eficiente. Ahora mismo son poquísimos los negocios privados que aceptan transferencia en mi localidad, ¿Y qué hago si no quieren? Pues pagar en efectivo porque necesito el producto o servicio. Entonces ahí viene otro problema: Los cajeros o el efectivo de los cajeros automáticos no dan abasto. ¿Qué hacemos entonces?”, expresaba.

“Creo que se debe reforzar aún más las conversaciones con los negocios no estatales para que vean la viabilidad de este proceso y también crear la infraestructura necesaria para que todos los establecimientos estatales cuenten con esta modalidad de pago”, subrayó.

La bancarización es proceso complejo que, sin restarle importancia, no solo depende del avance tecnológico, sino también de un cambio de mentalidad y de buscar soluciones para los que no puedan acceder a esta.