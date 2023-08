Noche de grandes espectáculos matiza Varadero Josone

Una noche de grandes espectáculos y gran afluencia de personas caracterizó la quinta jornada del Festival Varadero Josone Rumba, Jazz & Son culminada hace apenas minutos en el parque Josone de la ciudad balneario.



Iniciada la fecha con la presentación del Grupo Rumbatá, la velada tuvo en excelentes actuaciones musicales el plato fuerte de una noche en la cual miles de visitantes de todas las edades asistieron al parque Josone en pos de disfrutar de un programa excepcional.

Según uno de los protagonistas desde el escenario, el cantante Polito Ibáñez, cantar en la instalación para un público que se mueve con libertad deviene un reto pues depende del artista captar la atención de las personas que lo escuchan y hacer que estos se queden a disfrutar de la actuación.

El público de Cuba es muy inteligente y no quiero decir que el extranjero no lo sea pero acá en la Isla se interpreta de gran manera los discursos que uno quiere transmitir con las canciones, tocar en cualquier parte de Cuba significa mucho para mí pues muchos cubanos me han seguido durante años, dijo.

Ibáñez refirió que le hubiera gustado tocar más en la jornada pero este tipo de festivales tiene una dinámica muy movida al interactuarse con tantos artistas a la vez, sin embargo añadió que se sintió muy bien y con conexión.

Además de las presentaciones de Rumbatá y Polito Ibáñez, la quinta fecha del certamen tuvo interpretaciones del músico estadounidense Robin Eubanks y los cubanos Oliver Valdés, Issac Delgado Junior, Luis Alberto Barbería y Maikel Dinza.

Como colofón de la cita y ya entrada la madrugada de hoy sábado, el cantante de música urbana Yomil subió a escena para beneplácito de los miles de asistentes al parque Josone quienes abarrotaron la instalación y junto al artista brindaron un gran espectáculo de cierre.

Hasta el venidero domingo 27 de agosto venidero el parque Josone será el epicentro de un festival de excepcional calidad que contará con excelentes músicos cubanos que junto a artistas internacionales garantizarán noches excepcionales en evidencia de las capacidades de Cuba como anfitriona de eventos.