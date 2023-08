El eterno changüí para Roger Delgado Pérez

Roger Delgado Pérez, parrandero líder del Barrio La Loma de Caibarién por 25 años. Su voz y su ejemplo quedará en cada repique de tambor de ahora en adelante

Los toques del changüí parrandero acompañaron a Roger Delgado Pérez en su última salida. Y la bandera azul del gallo abrió el camino este sábado hasta la necrópolis local.

El traqueteo de los voladores y el olor a pólvora se sumaron al adiós del amigo quien por 25 años presidió la directiva del Barrio La Loma.

En los últimos tiempos Roger Delgado Pérez, como buen gallo lomero, ganó varias peleas, pero llegó el momento de su eterno changüí.

El presidente del barrio de los grandes éxitos se caracterizó por la entrega al trabajo, el sacrificio y la dedicación.

Fueron tiempos difíciles: la falta de recursos, la partida de algunos de los portadores de la centenaria tradición y quizás no faltó quien no escuchara al experimentado parrandero quien siempre tuvo como máxima regalar un bello espectáculo a su pueblo que hoy lo acompañó en su último changüí.

Los 25 años como presidente del Barrio La Loma, avalan el reconocimiento que siempre acompañó el quehacer de Roger Delgado Pérez, un lomero leal que hoy despedimos. Llegue hasta sus familiares, a los amigos y a los lomeros las condolencias por la sensible pérdida.

Imágenes: tomadas de Barrio La Loma Caibarién.