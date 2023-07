Trabajan los CDR en Caibarién en la erradicación del Aedes Aegipti

Continúan los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en Caibarién trabajando en la campaña para erradicar la proliferación del mosquito Aedes Aegipti.

Según declaraciones de Enel Marichal delegado de la circunscripción número trece la cual abarca las zonas 13 y 14 , en estos momentos se trabaja en función de garantizar que los dúos por CDR realicen la pesquisa en cada vivienda en aras de detectar focos de mosquitos y que además se encuentren cumplidas todas las medidas orientadas por la dirección de higiene y epidemiología para evitar contagios .

El delegado agregó que el trabajo se tiene que desarrollar de manera correcta donde impere la calidad y que de conjunto a esta fiscalización se trabaje en el conocimiento de posibles personas con síntomas febriles que puedan estar en sus viviendas y no se tenga el conocimiento por los compañeros de salud.

Hoy la batalla que se libra en contra del dengue es decisiva de ahí la importancia de incorporar a toda la población. No basta con conocer el estado de salud o fiscalizar la existencia o no de criaderos, sino que tenemos que trabajar en función de que no se incrementen los micro vertederos, las áreas exteriores y patios libres de enyerbamiento y que cada vez seamos más conscientes de que es ahora y no mañana cuando tenemos que actuar.