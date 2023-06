Washington Post: En próxima pandemia, que Cuba vacune al mundo

Con el título “En la próxima pandemia, permitan que Cuba vacune al mundo” (Next pandemic, let Cuba vaccinate the world, en el inglés original) fue publicado hoy un artículo de opinión en The Washington Post, firmado por Achal Prabhala y Vitor Ido.

El texto, compartido en Twitter por la cuenta oficial del Instituto Finlay de Vacunas, reconoce los logros de la biotecnología cubana ante la COVID-19 y cuestiona las sanciones del gobierno norteamericano que impidieron entonces, y siguen frenando aún, el desarrollo de la ciencia en la Isla.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, señaló en la misma red social que los científicos cubanos salvaron al país, y podrían haber contribuido más a la salud internacional sin el obstáculo que representa el criminal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

“Los científicos cubanos salvaron al país, cuanto más podrían haber contribuido a la salud internacional sin las consecuencias del genocida y criminal bloqueo que impone el gobierno #EEUU. #CubaPorLaVida #MejorSinBloqueo”.

El artículo del diario norteamericano comenta que durante la pasada semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició un debate en Ginebra sobre un acuerdo de preparación para pandemias, siendo objetivo clave el desarrollo acelerado de nuevos remedios y vacunas, y la capacidad para suministrarlos a todas las personas del planeta.

Sin embargo, lo que la OMS no puede hacer, señala el texto, es aliviar las sanciones de Estados Unidos sobre la industria biotecnológica de Cuba, que cuenta con los recursos necesarios para desarrollar vacunas y tratamientos de vanguardia y compartirlos con países incapaces de pagar los altos precios de las farmacéuticas del primer mundo.

También, el artículo destaca la oportunidad que Estados Unidos tuvo durante la crisis de la COVID-19 para compartir su tecnología de vacunas con el mundo, pero no lo hizo, lo cual prolongó la pandemia.

Además, menciona que un destacado funcionario de la actual administración Biden admitió que la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 quizás nunca hubiera surgido si el mundo hubiera estado suficientemente vacunado en 2021.