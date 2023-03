Clásico Mundial: Hay vida, hay esperanza (+ FOTOS y VIDEO)

Todavía sigue siendo muy complicado, pero tras derrotar a Panamá, la selección de Cuba tiene posibilidades matemáticas de colarse en la segunda ronda del V Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Debo confesar que me temí lo peor, porque las cosas no empezaron bien. Luego que nos fuimos delante en el marcador los panameños hicieron cuatro carreras aprovechando un error que desconcentró completamente al abridor Ronal Bolaños y vi los nubarrones encima.

El lanzador de los canaleros, Andy Otero, no tiraba nada del otro mundo, pero los bateadores cubanos se iban con bolas malas, la mayoría bajitas en la zona de afuera, y parecían incapaces de reaccionar.



Por suerte se hicieron los ajustes necesarios y se consiguió la remontada, que se transformó en catarsis ofensiva, en desborde y resurrección que ojalá no pase factura para el siguiente encuentro. No es que sobraran las carreras (para nada, porque se van a necesitar en un hipotético empate que es lo único que nos quedaría), sino que por lo general luego de un juego de mucho carreraje al siguiente no se liga igual.

Les pasó a los mismos panameños luego de vencer con autoridad a Taipei de China en el primer partido (12 carreras anotadas), y luego ser dominados por Países Bajos (solo una).

Cuba tendrá una fecha de descanso y no se sabe si eso será bueno o malo, porque luego del estallido a veces conviene aprovechar la euforia para con ese impulso mantener el ánimo arriba, pero quizás viene bien transformar un juego por un entrenamiento para evitar ese bache que casi siempre acompaña a una jornada copiosa ofensivamente.

Al fin despertaron los hombres fuertes de la alineación y espero que esto no sea un espejismo, ni que haya llegado demasiado tarde.

Tras el mal momento de Bolaños, el resto de nuestros lanzadores lo hizo muy bien, como ha sido la tónica en la última década, y esta vez ni siquiera acusamos el síndrome del sexto inning, por suerte.

Nos queda ahora mantener el ímpetu para cerrar con victoria ante los anfitriones, porque solo así tendremos opciones de seguir con vida en el torneo. ¿Qué necesitamos?

He escuchado muchas combinaciones, pero en realidad es solo una: que Panamá le gane a Italia, si eso no se da nos podemos olvidar de todo. ¿Por qué?, porque el empate con italianos o neerlandeses no nos favorecería porque perdimos