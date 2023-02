Un chance para el amor (+Audio)

Pensaba yo mientras me preparaba para escribir algo con motivo del día de los enamorados, que los últimos años tuvimos que renunciar a lo que más simboliza el amor: los besos.

La pandemia nos robó los besos, los puso bajo sospecha, un beso pasó a ser una amenaza mortal, el beso no se prohibió, pero no era aconsejado.

Tuvimos que ingeniárnoslas para celebrar el día de los enamorados a la manera del amor en tiempos del cólera, las caricias, la cercanía, y todo cuanto reclama el amor. Tuvimos, cuando menos, que adecuarlo a las nuevas circunstancia. Sacrificamos el amor pleno a nuestra pareja, por uno más grande, el amor a la vida de todos.

Este 14 de febrero no es igual que el de hace unos dos años atrás, hay amenazas aún, pero no para privarnos de festejar el día de los enamorados, los besos ya no son tan peligrosos, la cercanía es más confiable y el amor cuenta ahora con mejores condiciones para expresarse.

Es verdad que solamente la pandemia no ha conspirado contra él, quizás ese regalo que deseamos para nuestra pareja tenga que esperar un poco más porque el bolsillo no da, pero son estas y otras razones más fáciles de asimilar en cuestiones de amor.

Quizás, porque soy de los que piensa que lo que más necesita este mundo hoy, es de amor, los países debían proclamarlo feriado, festivo, un día internacional para celebralo.

Este 14 de febrero no es el perfecto para el amor, él merece más, pero sí creo que al menos es un chance para esos besos pospuestos, para desatar esos deseos inmensos de ver sin limitaciones el rostro amado, de tomarnos de la mano sin tantos temores y caminar sin miedos.

Nos hemos propuesto que este año sea mejor, comencemos casi en sus inicios enalteciendo lo que más necesitamos para lograrlo: el amor.

Imágenes tomadas de internet.