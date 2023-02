Continúan este martes intercambios de candidatos a diputados con los villaclareños (+Video)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, señaló que es un honor estar en la candidatura como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) junto a otras personas que, a pesar de su juventud, han dedicado su vida a la Revolución.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, formó parte este lunes de los encuentros de presentación e intercambio de los ocho candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Santa Clara, con representantes de diferentes sectores sociales, laborales y estudiantiles de la localidad.

Santa Clara me dio muchas satisfacciones en los últimos días y horas. La mayor: compartir la candidatura con siete compañeros de elevados méritos y sencillez tremenda. Juntos dialogamos con el pueblo en sitios entrañables de mi Ciudad. Vamos a cumplir. #MejorEsPosible pic.twitter.com/B4AJ0Fo1LZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 7, 2023

Hasta la noche se extendieron los intercambios, en diálogo abierto con los vecinos de la comunidad de Virginia en la capital provincial.

Foto: Presidencia Cuba.

Las actividades de los nominados, al igual que las que están desarrollando por todo el país los 470 candidatos y candidatas de cada municipio, se realizarán hasta el 24 de marzo, previo a las elecciones nacionales del día 26.

#Ahora Culminan los recorridos de este lunes de los candidatos a diputados por Santa Clara en la comunidad Virginia. El presidente @DiazCanelB y sus 7 compañeros de candidatura dialogan con los vecinos en plena calle.#MejorEsPosible

✍️ @PresidenciaCuba pic.twitter.com/2Xz39cXfET — Radio CMHW (@radiocmhw) February 7, 2023

Junto a Díaz-Canel, en Santa Clara están nominados los delegados de circunscripción Leonel Montesino del Valle, director de la escuela primaria Olga Alonso; Clara Nubia Aleaga Castillo, especialista de recursos humanos de la empresa de materiales de la construcción; Asiel Aguada Barceló, presidente del consejo popular Sakenaf-Caracatey; y Osmani García López, presidente de la asamblea municipal del Poder Popular de Santa Clara.

Hasta la noche se extendieron los intercambios, en diálogo abierto con los vecinos de la comunidad de Virginia en la capital provincial. Foto: Presidencia Cuba

También forman la candidatura que los santaclareños votarán en las urnas, Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); Osnay Miguel Colina Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara; y Alberto Díaz López, gobernador del territorio.

Intercambio con los santaclareños en la noche de este lunes. Foto: Presidencia Cuba.

En el encuentro con estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y otros profesionales y trabajadores del sector en el municipio, la doctora Tania Rojas, vecina del consejo popular Sakenaf-Caracatey, destacó el liderazgo del delegado Asiel Aguada Barceló durante el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.

Señaló que la capacidad de organización y unidad lograda en la barriada durante ese duro período constituye un ejemplo del rol que desempeñan los delegados del Poder Popular, y que tienen en Asiel, ahora propuesto como diputado a la Asamblea Nacional, un ejemplo a seguir en el trabajo comunitario integral para la solución de los problemas que se presentan en cada lugar.

Al abundar en aquella etapa, en la que se involucró de forma decisiva la Universidad de Ciencias Médicas, la doctora Tania subrayó que fue una experiencia válida para asegurar la salud del pueblo, pero nunca antes en su barrio se estuvo tan unido e informado, por lo que en los momentos actuales, en otra coyuntura, pero también con grandes desafíos, es necesario continuar trabajando así, por que hoy —dijo— es necesario estremecer a cada persona desde su propia conciencia y a nivel de cada comunidad.

Coincidiendo con los criterios de su vecina, el candidato a diputado Asiel Aguada Barceló explicó que en lo alcanzando en el consejo popular durante la prevención y control de la Covid-19 fue vital la participación de todos, y es compromiso seguir así, tanto frente a los grandes retos como ante los pequeños problemas.

En un análisis de las etapas de las elecciones nacionales, Díaz-Canel subrayó que estamos ante el proceso político más importante que viviremos este año, en medio de la continuada crisis a nivel mundial, las dificultades internas y ese bloqueo recrudecido del gobierno de Estados Unidos que se mantiene y que no cambiará.

En el intercambio con trabajadores y estudiantes del sector de la salud en Santa Clara, el Presidente de la República reflexionó sobre los momentos que vive el país, las estrategias de desarrollo nacional, territorial y local a partir del concepto de resistencia creativa, y sobre el sistema democrático cubano.

En clave joven

Iguales ideas compartió, desde otras aristas, el Primer Secretario del Comité Central del Partido con estudiantes de la enseñanza media con 16 años de vida, un poquito más o que recién arriban a esa bella edad, por lo que tendrán el derecho de ejercer el voto el próximo 26 de marzo.

Díaz-Canel y los otros candidatos a la X Legislatura de la Asamblea Nacional por este municipio, sostuvieron el encuentro en el Salón Caturla de la Biblioteca Martí, ubicada en una de las calles que rodean el Parque Vidal, en el centro de la ciudad.

Maikel, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el territorio, explicitó el compromiso de los jóvenes con la Revolución y el deber asumido de asistir a los colegios electorales, tanto para ejercer su derecho al voto como para custodiar las urnas.

Señaló que varios de los candidatos que ahora estaban frente a ellos, incluyendo a Díaz-Canel, fueron precisamente propuestos por la organización como precandidatos, y así lo hicieron saber y valer en la comisión de candidatura municipal, de la que fueron parte.

Yaima, estudiante del emblemático preuniversitario Osvaldo Herrera, hizo un recorrido por los difíciles momentos de los últimos tres años, cuyo enfrentamiento ha sido liderado por el Presidente de la República, a quien le preguntó sin medidas tintas:

¿cuáles han sido las claves de su gestión para no solo resistir, sino también para tener en esta etapa significativas victorias?

Laurilín Sánchez, también estudiante del Osvaldo Herrera, preguntó al candidato a diputado Osnay Miguel Colina Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, sobre el trabajo que se hará en la provincia para superar las grandes dificultades actuales.

Colina Rodríguez, luego de caracterizar el gran compromiso histórico que tiene esta provincia, rindió cuenta e informó a los estudiantes sobre las acciones y proyecciones contenidas en la estrategia de desarrollo del territorio para 2023; en la que cada municipio, consejo popular, barrio y colectividad laboral y estudiantil tiene la responsabilidad de aportar y de hacer, siempre desde el concepto de resistencia creativa, desde la ciencia, la innovación y desde la consagración de cada quien.

A una pregunta sobre el papel de la FEEM en estos momentos, en especial de los estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Ernesto Che Guevara, el candidato a diputado Luis Morlote Rivas, presidente de la UNEAC y un graduado de esa escuela, allá por los años del «período especial», les habló a los jóvenes sobre el gran reconocimiento social que tiene la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en nuestro pueblo.

«Con ustedes —les dijo Morlote— hay que contar para todas las batallas, porque la FEEM y cada uno de ustedes son decisivos».

Democracia cubana, única y en mayúscula

Como parte de los encuentros de los ocho candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Santa Clara con diversos sectores sociales de la localidad, Díaz-Canel hizo una amplia conceptualización del sistema democrático cubano.

Recordó que nuestro modelo se inspiró y construyó con el concepto de verdadera democracia, de democracia genuina, que desarrolló Fidel, y no en el de democracia hipócrita, exclusiva para los sectores privilegiados, que tienen los países capitalistas.

«Y nuestra democracia —reflexionó— cada día es más perfectible, por eso estamos apostando a que cada vez seamos más democráticos, y demostrando que democracia no tiene que ver con unipartidismo o con multipartidismo».

Al evaluar las campañas de descrédito contra el sistema democrático cubano, como los ataques a nuestras comisiones de candidatura, encargadas de hacer las propuestas de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para que sean aprobadas por las asambleas municipales, y que están integradas por representantes de las organizacaiones de masas y estudiantiles, lideradas por la Central de Trabajadores de Cuba, el mandatario abundó en las falacias de esos procesos en los países cuyo modelo intentan imponernos.

¿Quién postula en los Estados Unidos?, se preguntó. Lo hacen las élites de sus dos partidos, y no lo hacen por los méritos de esas personas, sino por el dinero que tengan para sufragar unas campañas electorales donde unos se enfrentan a otros sacándose «todos los trapos sucios» en un espectáculo en el que corre mucho dinero. Y después van a votaciones que casi nadie entiende, como cuando Trump, que sacó menos votos que Hilary Clinton en las urnas, salió presidente, y donde a veces menos del 50 por ciento vota. Y ese modelo es el que nos quieren imponer, denunció.

¿Y quienes integran nuestras comisiones de candidatura? Aquí están formadas —explicó Díaz-Canel— por representantes de nuestras organizaciones de masas, de nuestra sociedad civil. ¿Y estas son más legítimas o menos legítimas que la élite de un partido?; ¿son más inclusivas o menos inclusivas que la élite de un partido?

¿Y cómo es que nuestras comisiones de candidatura forman las canteras para integrar las propuestas de diputadas y diputados a la ANPP? Bueno, lo hacen hablando con muchas personas, en plenos…

¿Cómo la Federación Estudiantil Universitaria conforma sus propuestas para presentar en las comisiones? La FEU va aula por aula, en todas las universidades, pidiendo propuestas y después lo lleva a los plenos de cada una de las universidades, y después a los de las provincias y después a su consejo nacional.

¿Esto no es más inclusivo y más democrático que lo que se hace en el mundo? ¿No es transparente?, se preguntó el mandatario. Y esto se hace por cada organización de nuestra sociedad civil que forma parte de las comisiones de candidatura.

¿Y quienes integran estas candidaturas? En el país la cantera estuvo formada por más de 19 000 personas; solo aquí en Villa Clara fueron 870 personas para llegar a una candidatura de 32 de la provincia que serán votados por el pueblo para integrar la ANPP.

Fotos: Alejandro Azcuy

Nuestra democracia, agregó el Presidente, tampoco se concibe con campañas electorales. Aquí a Santa Clara nadie viene a decir que va a arreglar la Carretera Central, a arreglar las calles del reparto José Martí… No, los candidatos venimos aquí a representar al pueblo, a trabajar en la estrategia económica-social que tiene el país para resolver los problemas actuales, de los cuales no se saldrá con milagros, sino estimulando para que todos produzcamos más e importemos menos.

La X Legislatura —reflexionó el estadista— no será una Asamblea Nacional donde los diputados llegarán a resolver los problemas. Estos se van a solucionar con el vínculo entre los diputados con el pueblo, porque el pueblo es el principal protagonista. Nosotros lo que iríamos a esa Asamblea es a representar al pueblo.

Abundando en el proceso de conformación de propuestas y nominaciones a candidatos a la ANPP, el Primer Secretario recordó que el parlamento cubano, como establece la Constitución de la República, tiene que estar conformado hasta un 50 por ciento por delegados de circuncripción, de las bases, y estos, primero, tienen que ser propuestos en el barrio por sus vecinos; luego, en segundo lugar, tienen que ser elegidos en las urnas por los votantes de la circunscripción, en las elecciones para conformar las asambleas municipales; después, como tercer paso, tienen que ser propuestos en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles para integrar las propuestas de las comisiones de candidatura y ser aceptados por esta; más tarde, como cuarto filtro, tienen que ser presentados de forma individual a los miembros de las asambleas municipales; a seguido, en el pleno de la asamblea, recibir el voto positivo de más del 50 por ciento de los miembros de estas, y por último, como sexto paso, tras su aprobación como candidatos, intercambiar con la población, explicar, escuchar e ir a las urnas por sus distritos, donde serán elegidos o no.

Nuestros diputados a la Asamblea Nacional se someten seis veces a procesos de decisión popular, ¿eso pasa en Estados Unidos? ¿Eso pasa en las otras democracias que nos quieren imponer?, se preguntó el Presidente.

Sobre la convocatoria al voto unido a que se llama en las elecciones a la Asamblea Nacional, Díaz-Canel explicó que se hace para que todos los candidatos, sean más o menos conocidos por el pueblo, estén en condiciones de igualdad, porque todos tienen enormes méritos a pesar de que unos sean menos conocidos que otros, porque para la ANPP no se está eligiendo entre varios a uno, en estas elecciones el interés es que todos puedan ser elegidos y todos puedan ser representados, explicó.

La estrategia del voto unido —dijo— es una estrategia revolucionaria, pero tampoco es una imposición, el que entienda el motivo del voto unido, lo hace por todos; el que no, lo hace de forma selectiva, pero lo importante es que todos puedan salir, para que nadie quede disminuido o en desventaja porque sea más o menos conocido. ¿Y eso no es democrático, eso no es más democrático que lo otro que nos quieren imponer?, indagó.

Y es esto, nuestro sistema democrático, lo que nos quieren destruir, denunció el Presidente de la República. Y lo quieren hacer, primero, bloquéandonos, para que no tengamos nada y que esa asfixia económica nos lleve a romper con la Revolución; segundo, apoyando eso con una campaña mediática brutal, de desprestigio de la Revolución cubana, de su sistema político, democrático.

La cubana, sin embargo y pese a todas las campañas de los enemigos —expuso Díaz-Canel— «es una buena democracia, es de verdad una democracia, porque es poder del pueblo; el pueblo postula y el pueblo elige, y el pueblo está participando, y no solo en las elecciones, sino en todo lo que se hace; y en los últimos tiempos hemos estado insistiendo en ser todavía más democráticos».

El Primer Secretario señaló a propósito, como ejemplo, las consultas populares y los referendos —o sea, dos mecanismos de democracia, dijo— con los que se determinó la Constitución de la República y el Código de las Familias.

Todo esto —señaló— es muy raro verlo en el mundo, y lo hicimos en el peor momento que estábamos viviendo económicamente, como ahora vamos también a unas elecciones en un momento complicado.

Las próximas elecciones nacionales —reflexionó el Primer Secretario— son un hecho de valentía, pero también son un hecho de democracia, lo que incluye no violar los calendarios establecidos por la Constitución de la República por situaciones que estuviéramos atravesando.

«Y todo esto, toda nuestra democracia, es lo que nos quieren desmontar, denunció el Presidente de la República, por eso, más que votar por los diputados a la ANPP, participando en estas elecciones y dando un voto unido mayoritariamente, más que todo lo que estamos defendiendo es el sistema político de la Revolución cubana, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la sobrevivencia de la Revolución.

Ante la lógica imperialista —agregó Díaz-Canel—, nosotros tenemos que anteponerle la lógica socialista. ¿Y cuál es la lógica socialista? Más justicia social, toda la justicia social posible».

Con ímpetu y claridad en el verbo

En el intercambio, efectuado en la tarde, primero con estudiantes y maestros en el palacio de pioneros José Luis Miranda, y después en el Taller de Electromecánica con trabajadores de esa entidad, y pobladores del consejo popular José Martí, brotaron palabras de emoción, pasión y sabiduría pedagógica por sus candidatos.

Lo que se expresó en estos encuentros con el Jefe de Estado y el resto de las propuestas de este municipio, sin olvidar las dificultades económicas, por lo que todos sabemos, estuvo en la trascendencia de las elecciones venideras, ejercer el voto unido y la formación de valores en las nuevas generaciones.

Yumisleydis Linares Peralta, directora del IPVCE Ernesto Guevara, enfatizó que cuentan con una educación de calidad, jóvenes estudiantes talentosos, pero en sentido general se refirió a la necesidad de perfeccionar la enseñanza preuniversitaria, primordialmente para las ciencias exactas, y reiteró que la escuela tiene que ser el centro de la comunidad.

Gracias a la Revolución y a Fidel es que todos estamos aquí, expresó Yosbel Lima Alfonso, director Municipal de Educación en Santa Clara, quien significó el gran reto que tiene todavía por delante ese sector para lograr una mejor formación de valores en los educandos, mientras Jaqueline Martínez subrayó la importancia de esa herencia con que contamos y que hay que volver a ella una y otra vez.

Leandro Moya, director del instituto preuniversitario Osvaldo Herrera, se refirió al reto de los educadores sobre la avalancha de información que hoy brinda las nuevas tecnologías, y que se necesita realizar talleres y debates con los jóvenes sobre las manipulaciones, más las mentiras de sus contenidos, con el propósito de ayudar a los jóvenes a tener una cultura sobre esa materia para saber discernir.

Los participantes expusieron también sus compromisos con las elecciones y en particular promover el voto unido, porque cada uno de los propuestos reúne las virtudes necesarias para representar a sus electores. Al respecto, Gilda Fernández, del Consejo Popular José Martí, manifestó que es la hora de la marcha unida y, por lo tanto, hay que votar por todos que es hacerlo por la Revolución.

Con ella coincidieron trabajadores del Taller de Electromecánica, que se ha destacado en resolver problemas de esa comunidad, y mantiene una alta eficiencia en el cumplimiento de sus planes de producción a pesar de las limitaciones económicas.

Para el Presidente cubano tampoco pasó inadvertida, era imposible, esa virtud mostrada en la emoción, pasión y sabiduría con que se habló, como siempre ocurre, cuando hay una defensa genuina de la Revolución. Tras connotarlo con satisfacción, enfatizó que hay que resistir pero avanzando como lo hicimos con la pandemia, y ante otras dificultades, porque nos tiraron a matar y estamos vivos y vamos a seguir adelante. / Con información de René Tamayo León, Presidencia Cuba y CMHW.

Cobertura Especial CMHW