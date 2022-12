¡Argentina campeón mundial!: Nos ilusionamos, sufrimos y ganamos la tercera (+ Fotos, Videos y Estadísticas)

Messi levanta la Copa rodeado de sus compañeros de la Albiceleste, el domingo 18 de diciembre de 2022, en Catar. Foto: AFA.

En el Lusail, Argentina tuvo altos y bajos, pero dominó la mayor parte del partido. Perdió terreno a partir del minuto 80 y el partido se vio más balanceado. Messi se confirmó como hombre de récords. Con doblete, y Mbappé con hat trick, ambos entraron en el libro de los más goleadores en finales. La garra argentina emergió, otra vez, en penales, y Argentina finalmente pudo levantar este domingo 18 de diciembre de 2022 su tercera Copa Mundial.

Premios individuales en Catar 2022: Enzo Fernández: Mejor jugador joven Emiliano el Dibu Martínez: Guante de Oro Kylian Mbappé: Bota de Oro Balón de Oro: Lionel Messi (único con dos en Mundiales desde que se instituyó oficialmente el premio, en España 1982) Jugador más valioso: Lionel Messi

El saludo entre Messi y Mbappé, los dos goleadores, antes del inicio. Foto: AFP.

Ceremonia previa al partido final de Catar 2022. Foto: AFP.

Los abridores por la Albiceleste en la final de Catar 2022. Foto: Télam.

Argentina comenzó dominando y llevó la iniciativa en la primera media hora, cuando en el minuto 23 llegó el primer gol tras una falta ingenua de Dembelé en el área sobre un muy activo Di María que, luego de un recorte al delantero francés, avanzaba a paralelo a la raya de fondo.

Penal que cobró Messi en su formato “en pausa”, suave y a la derecha, burlando a Lloris. Argentina 1, Francia 0. El 10 rosarino se quedó solo como líder goleador de Catar 2022 (6) y más participaciones en goles en Mundiales (21, 12 goles y 9 asistencias).

Llegó el 36’ y Argentina combinó garra en el medio campo con velocidad y letalidad de cara al gol: despeje de Romero hacia Mac Allister, pase de espalda de Messi a Álvarez por la banda derecha, quien entregó de primera y superando a la defensa a Mac Allister. Este avanzó hacia el arco y habilitó por la izquierda a un solitario Di María, que venció a Lloris en la salida.

Argentina mandaba y ponía carácter y efectividad sobre la cancha. Sin dudas, una de los contragolpes y goles de libro del Mundial, y Argentina 2, Francia 0.

Los argentinos celebran el gol de Ángel di María en el minuto 36. Foto: FIFA.

Messi, símbolo dentro y fuera de la cancha, muy presente en el partido de la final contra Francia. Foto: FIFA.

El primer tiempo terminó con dominio físico y táctico de la Albiceleste y una Francia que con Mbappé, Giroud y Griezzman no amenazó seriamente el arco de Emiliano el Dibu Martínez.

El segundo arrancó con las mismas alineaciones y sin cambios en el dominio argentino, mientras Francia apostaba sin éxito a los balones arriba. Argentina con presión en el medio campo, recuperaciones y ofensivas que llegaban al arco francés, como una media volea de De Paul en el 48’, que sostuvo Lloris.

En el 52’, amago de Francia por córner. De lo poco los europeos hasta ese momento. El cobro de Griezzman fue a las manos del Dibu, sin apuro Argentina, que respondió con tiro de esquina un minuto después, con rechazo de cabeza de Griezzman sobre el cobro de Messi, que quedó corto.

En el 54’, amarilla para Rabiot por falta fuerte sobre De Paul. Seguían las amenazas de los sudamericanos. En el 60’, escape de Di María por izquierda y centro raso que dejó pasar De Paul para Messi, que falló con su derecha, cerca del palo. Otra vez escapada argentina en el 62’, Mac Allister casi llega a la pelota adelantada, que rechazó Lloris.

Di María como en sus mejores tiempos (salió en el 63’ por Acuña), Messi participando y moviéndose, creando; en el medio campo un partidazo, con unos muy lúcidos y suficientes De Paul, Mac Allister (recuperaciones y amenazas en ofensiva, un gran partido para el del Brighton & Hove inglés) incisivo y Enzo aportando.

Llegaron unos minutos de más empuje por los franceses. En el 68’, córner de Griezzman, cabezazo afuera. Mbappé disparó a puerta con peligro en el 71’, pero se fue por encima. Su primer intento de peligro en el partido, poco conectado y recibiendo pocos balones. Salieron Griezzman y Theo Hernández, entraron Camavinga. Argentina respondió rápido, con disparo de Enzo desde fuera del área, a las manos de Lloris.

Francia, aunque con más profundidad que en el primero, seguía cediendo terreno a Argentina, que no dejaba de llegar a las cercanías del área. Pero en el 79’, Otamendi derribó a Kolo Muani y el réferi cantó penal. Cobró Mbappé en el 80’, el Dibu adivinó y rozó el balón pero no pudo parar el disparo, orillado y fuerte a la derecha. Francia revivía. Francia 1, Argentina 2.

Y en el 81’, volvió Mbappé. Solo a la izquierda, recibió una pared, metió volea de derecha y puso el 2-2, marcando doblete y entrando en ese apartado en la historia de las Copas.

Para Argentina, se repetía la historia de cuartos frente a Holanda. Cuando parecía que todo estaba definido, en un momento cambiaban las cosas en la cancha. Despertaba Francia, Argentina parecía retroceder y no lograba capitalizar la ventaja, que antes parecía sobrada. El empate pesaba en la Albiceleste, que ahora sufría.

Susto argentino en el 85’, Thuram cayó en el área argentina. Pero el árbitro no mordió el teatro y no cantó penal. Amarilla para el francés. Pero Francia era más en los finales y en los ocho de tiempo añadido. Un tiro raso desde el área pudo sentenciar el partido, pero paró el Dibu, para suerte de Argentina. Francia creaba más peligro y Argentina no lograba llegar al área francesa. La balanza se inclinaba hacia los de Dechamps.

En el 7’ del añadido, Messi pudo cambiar el marcador con cañonazo desde la frontal del área, fuerte y alto, pero atajó Lloris, a córner. Sin peligro el cobro. Otra escapada argentina segundos antes del pitazo y el balón que le quedaba alto a la Pulga.

Argentina, dueña del partido hasta el minuto 80’, y Francia, revivida con doblete de Mbappé y más arriba en los minutos finales, se iban a prórroga.

Francia la tuvo varias veces, incluidas situaciones con peligro de penal. Argentina tuvo una clara ya terminando los primeros 15. Primero, en una jugada combinada de pases cortos en el área. La tuvo Lautaro, solo de cara a la puerta, pero demoró y dio tiempo a Upamecano a deslizarse y quitarle el grito de gol a la Albiceleste. Otra vez la tuvo Argentina segundos después, Lautaro cerca de la portería, incómodo con marca y de cara a Lloris, pero falló otra vez. Argentina la tuvo, pero no fue.

Y la tuvo otra vez comenzando los segundos 15 añadidos. Messi pateó ajustado a la derecha el palo, pero Lloris paró. Argentina volvía al terreno y jugaba por su tercera Copa.

¡¡¡¡¡¡¡Y llegó la recuperación albiceleste!!!!! ¡Argentina! ¡Sudamérica! ¡Messi goleando! ¡Y con la de palo! ¡Rugió el Lusail! ¡Terremoto en el Obelisco! La pulga se coló, rompió un rechazo de Lloris a un disparo de Lautaro y puso otra vez la ventaja. Argentina 3, Francia 2.

Pero era una final de dos grandes. Argentina mandaba, pero Francia no retrocedió. A tres y medio del pitazo Mbappé disparó cerca del área, Montiel metió el brazo y el penal del del PSG volvió a poner la igualada, 3-3. Y otra vez puso su nombre, más brillante en la historia de los Mundiales: segundo con hat trick en finales, junto al inglés Hurst (1966).

Terminando el segundo añadido, Francia volvió a amenazar y el Dibu protagonizó un paradón; Argentina fue a la contraofensiva, pero Lautaro quedó en fuera de juego. Un partido de ida y vuelta, que ya no tenía más tiempo.

Los dos grandes de Catar, en una batalla de buen fútbol y garra, idas y venidas, altas y bajas, doblete y hat trick incluidos, se iban a tanda de penales.

“Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien”, dijo el Dibu Martínez. Foto: AFA.

1 Mbappé alto a la izquierda, el Dibu vuelve a rozar, pero no logra atajar / Messi otra vez en su especialidad, con suficiencia y calma, pasito y disparo a la izquierda. Lloris, burlado. 1-1

2 Coman duro a la izquierda, el Dibu sigue asombrando en penales y ataja / Dybala, fresco, duro por debajo al centro, Lloris se tira a la derecha. 2-1

3 Tchoumeni dispara a la izquierda, el Dibu se tira bien pero igual el tiro sale afuera, desviado / Paredes a la izquierda, raso y fuerte, Lloris adivina pero no puede parar. 3-1

4 Muani duro, alto y al centro, el Dibu superado / Montiel a la izquierda, Lloris totalmente a la derecha… ¡¡¡¡¡4-2!!!!! ¡El grito y Argentina para a Francia! Esta vez, sí, el grito definitivo de Catar 2022.

¡¡¡¡Argentina campeón del mundo, 36 años después!!!!!

Argentina cumple el sueño de la tercera Copa. Francia se queda a un paso de la aspiración del doblete consecutivo, como lo han logrado Brasil e Italia. Vivimos otra final histórica.

Tristeza en Francia tras el último penal, que convirtió Montiel para dar el triunfo a Argentina. Foto: AP.

La celebración argentina tras ganar en penales. Foto: Reuters.

La Scalonetta sigue hacia arriba, de la Copa América 2021 (1-0 frente a Brasil) a la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 (Finalissima 2022, 3-0 ante Italia. Messi MVP) y a la final de Catar 2022. Scaloni, Messi, Di María, Álvarez, Mac Allister, De Paul, Enzo, el Dibu y una generación que hace honor a la historia.

Messi, campeón con Argentina y mejor jugador (Balón de Oro) de Catar 2022. Foto: AFA.

Emiliano Martínez, portero del Mundial Catar 2022. Foto: AFA.

Enzo Fernández, el mejor jugador joven en Catar 2022. Foto: AFA.

Kylian Mbappé, Bota de Oro en Catar 2022, con ocho goles tras su hat trick en la final frente a Argentina. Foto: AFP.

Celebración en el Obelisco de Buenos Aires

https://youtube.com/watch?v=gKlFJEMJrQ4

Messi: Sus números y récords al cierre de Catar 2022

Messi celebra el título que faltaba en su abultado palmarés, la Copa Mundial, el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, tras la final del Mundial de Catar. Foto: Getty.

Fue el partido 1 003 de Lionel Messi en su carrera profesional, con cifras que rondan los 790 goles (en la selección Argentina, 96; el FC Barcelona, 672, y el PSG, 23).

En 55 partidos ha marcado tres o más goles, con récord de cinco frente al Bayer Leverkusen en 2012) y las 350 asistencias; su número 26 en Copas del Mundo, lo que le convierte en líder en presencias en estos torneos, y el que cierra su paso por Mundiales (5), con una serie de récords que confirman su categoría entre los más grandes de la historia.

–Máximo participador en goles en Mundiales (13 goles y 9 asistencias, para un total de 22), por delante de Klose (16 y 3), Ronaldo (15 y 4), Gerd Müller (14 y 5) y Pelé (12 y 7), todos con 19.

–Jugador con más partidos en Mundiales (26), por delante del alemán Lothar Matthäus (25), Klose (24), Maldini (23) y Maradona (21).

–Con su Balón de Oro de Catar 2022, es el único que ha repetido el galardón desde que fue instituido oficialmente, en 1982.

–Repite como jugador más valioso (antes lo fue en 2014)

–Repite 4 MVP en partidos en un Mundial (Catar). Líder junto al holandés Wesley Sneijder (4, en Sudáfrica 2010).

–Máximo ganador de MVP en la historia de la Copa del Mundo: además de los 4 MVP en Catar 2022, Messi tuvo 1 en Sudáfrica 2010, otros 4 en Brasil 2014 y 1 en Rusia 2018, para un total de 10 MVP en Mundiales. Le siguen Cristiano Ronaldo (7), Arjen Robben (6), y Kylian Mbappé, Luka Modric y Luis Suárez (5).

–Líder en minutos jugados en Mundiales ( 2 314) (al término de la semifinal con Croacia, tenía 2 194, tras el partido de final contra Francia, ha llegado a los ). Supera a Maldini (2 217).

–Ha llegado a 17 victorias en Copas del Mundo (iguala como líder al alemán Miroslav Klose).

–Termina Catar 2022 con 7 partidos jugados a tiempo completo.

–Sublíder goleador, con 7 goles (en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final) en Catar 2022 (por detrás de Mbappé, 8)

–3 asistencias en Catar 2022.

–Debutó con 18 años en Alemania 2006 y ha participado en los Mundiales hasta Catar 2022 (5 Copas del Mundo) (En esta cifra iguala a Cristiano Ronaldo, los mexicanos Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Rafa Márquez y Antonio Carbajal –el primero que llegó a la marca, en Inglaterra 1966–, el italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lothar Matthäus).

–Más veces capitán en Mundiales (20). Supera al mexicano Rafa Márquez (18). Como capitán de Argentina, supera a Maradona (16).

–Líder goleador de la selección argentina en Mundiales (13). Supera a Batistuta (10) y a Maradona (8), Stábile (8) y Kempes (6).

–Ha dado asistencias en cinco Mundiales. (Pelé, Maradona, el polaco Grzegorz Lato y David Beckham lo lograron en tres ediciones)

Con la Albiceleste:

–Más partidos jugados (172). Le siguen Mascherano (147)y Javier Zanetti (145)

–Más veces titular (155) y más goles marcados (98), seguido de Batistuta (56), el Kun Agüero (41), Hernán Crespo (35) y Maradona (34).

–Mayor asistidor (41), seguido de Di María (21).

–Más partidos con goles marcados (en 70), por delante de Batistuta (41)

–Más dobletes (11) y hat tricks (7).

–Más victorias, con 106.

Trofeos y reconocimientos:

Máximo goleador del Barcelona (672) 778

91 goles en un año natural (2012)

1 Copa Mundial de Fútbol FIFA (2022)

1 Copa América (2021, mejor jugador, 4 goles y 5 asistencias)

1 Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 (Finalissima) (2022)

1 Juegos Olímpicos (2 goles, 2008)

1 Mundial sub-20 (2005, 17 años, 6 goles incluido doblete, Balón de Oro)

10 LaLiga (2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019)

7 Copa del Rey (2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021)

8 Supercopa de España (2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2016/2017, 2018/2019)

1 Ligue 1 (2021/2022)

1 Supercopa Francia (2022)

4 Champions League (2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015)

3 UEFA SUPERCOPA DE EUROPA (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016)

3 Campeonato Mundial de Clubes

(2009-2010, 2011-2012, 2015-2016)

7 Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021)

5 Trofeo Joan Gamper

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

7 Balón de Oro (4 consecutivos- 2009, 2010, 2011 y 2012)

1 The FIFA Best Player (2019)

1 Fifa World Player (2009)

6 Bota de Oro (2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019)

8 Pichici de LaLiga (2009-2010 / 34 goles, 2011-2012 / 50 goles, 2012-2013 / 45, 2016-2017 / 37, 2017-2018 / 34, 2018-2019 / 36, 2019-2020/ 25)

4 UEFA Best Player (2009, 2011, 2015)

1 Golden Boy (2005)

6 Máximo Goleador de Champions League (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

1 Mejor delantero de Champions League (2019)

6 Mejor Jugador de la Liga (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015)

2 Balón de Oro del Mundial (2014 y 2022)

2 MVP del Mundial (2014 y 2022)

1 Mejor Jugador de la Copa América (2021)

2 Mejor Jugador del Mundial de Clubes (2009, 2011)

1 Bota de Oro del Mundial de Clubes (2011)

Lionel Messi con el trofeo al MVP, la medalla de campeón y el trofeo de la Copa del Mundo. Foto: Tomada de Página 12.

Presencias de Francia y Argentina en finales desde 1930

Argentina: 6 (campeón en 2022, 1978 y 1986)

Francia: 4 (campeón en 1998 y 2018)

Finales de Argentina:

2022

Francia vs. Argentina 3-3 / 2-4 (en penales) Campeón

2014

Alemania vs. Argentina / 1-0 (suplementario)

Italia 1990

Alemania vs. Occidental Argentina / 1-0

Mexico 1986

Alemania Occidental vs. Argentina / 2-3 Campeón

Argentina 1978

Holanda vs. Argentina / 1-3 Campeón

Uruguay 1930

Uruguay vs. Argentina / 4-2

Finales de Francia

2022

Francia vs. Argentina 3-3 / 2-4 (en penales)

Rusia 2018

Francia vs. Croacia / 4-2 Campeón

Alemania 2006

Italia vs. Francia / 1-1 Penales 5-3

Francia 1998

Francia vs. Brasil / 3-0 Campeón

Hat tricks y dobletes en finales de copas del mundo (1930-2022)

Vale recordar, aunque no fueron en la final, los dobletes de Maradona en México 1986:

Cuartos

Argentina vs. Inglaterra (jun 22, 1986) / 2-1

51′ Diego Maradona

54′ Diego Maradona

80′ Gary Lineker

Semifinales (jun 25)

Argentina vs. Bélgica / 2-0

51′ Diego Maradona

63′ Diego Maradona

Finales, hat tricks y dobletes en la historia:

Francia 1938 (dobletes de Colaussi y Piola)

Italia vs. Hungría / 4-2

6′ Colaussi

19′ Piola

35′ Colaussi

82′ Piola

Suiza 1954 (doblete de Rahn)

Alemania Occidental vs. Hungría / 3-2

18′ Rahn

84′ Rahn

Suecia 1958 (dobletes de Vavá y Pelé)

Brasil vs. Suecia / 5-2

9′ Vavá

30′ Vavá

55′ Pelé

89′ Pelé

Inglaterra 1966 (hat trick de Geoff Hurst, único en la historia)

Inglaterra vs. Alemania Occidental / 4-2 (suplementario)

18′ Hurst

98′ Hurst (trascendió como el “gol fantasma”, uno de los momentos recordados de aquel Mundial, junto al hecho de ser el primero con mascota y al robo del Trofeo Jules Rimet, hallado días después por un perro en un parque londinense)

120′ Hurst

Argentina 1978 (doblete de Mario Kempes)

Argentina vs. Holanda / 3-1 (suplementario)

38′ Kempes

105′ Kempes

Francia 1998 (doblete de Zidane)

Francia vs. Brasil / 3-0

27′ Z. Zidane

45′ Z. Zidane

Japón/ Corea del Sur 2002 (doblete de Ronaldo Nazario)

Brasil vs. Alemania / 2-0

67′ Ronaldo

79′ Ronaldo

Catar 2022 (hat trick de Mbappé, segundo de la historia / doblete de Messi)

Francia vs. Argentina / 3-3 / 2-4 en penales

80’ Kylian Mbappé

81’ Kylian Mbappé

118′ Kylian Mbappé

Messi 23′

Messi 109′

Declaraciones:

Scaloni se confirma al frente de una Albiceleste que ha ido a más y ha respondido bajo presión. Foto: AFA.

Lionel Scaloni: “Mi papá y mi mamá me enseñaron a nunca bajar los brazos, a no ir en contra de nadie y a darle para adelante siempre. Tuve la suerte de estar acá y soy un agradecido (…)

“Estoy orgulloso. Estoy menos emocionado que otros días pero hoy estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos.

“Le quiero decir a la gente que disfrute porque este es un momento histórico”.

Lionel Andrés Messi: “Se hizo desear pero acá llegó. Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso.

“Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar”.

Emiliano el Dibu Martínez: “Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien.

“Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia”.

Enzo Fernández: “Me nace así, no sé. Estar acá, tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, lo voy a llevar para siempre en el corazón”

Rodrigo De Paul: “Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar”.

Tagliafico: “El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tuvimos nuestros errores, pero supimos sacarlo adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a toda la gente que bancó esto”.

Leandro Paredes: “No hay palabras para esto. Ni en mi mejor sueño lo pensaba. Hay que disfrutar. Pensé en toda mi familia, en todo el camino recorrido, en mi mujer, en mis padres, en los que alientan en el cielo, en los que nos acompañaron en todo el ciclo”.

Paulo Dybala: “Pienso en Córdoba, en todo. Entrar así, frío, no era fácil, pero estaba muy bien de la cabeza. La sensación que tenemos ahora no la vamos a tener nunca más”.

Presidente Alberto Fernández, en Twitter: “Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro”.

https://youtube.com/watch?v=cYfxu7057AA

Jugadores con Balón y Bota de Oro en Mundiales

JUGADORES CON BALÓN DE ORO EN MUNDIALES (desde 1982, cuando se instituyó oficialmente)

Catar 2022: Lionel Messi

Rusia 2018: Luka Modrić

Brasil 2014: Lionel Messi

Sudáfrica 2010: Diego Forlán

Alemania 2006: Zinédine Zidane

Japón/ Corea del Sur 2002: Oliver Kahn

Francia 1998: Ronaldo Nazario

Estados Unidos 1994: Romário

Italia 1990: Salvatore Schillaci

México 1986: Diego Maradona

España 1982: Paolo Rossi

GANADORES DE BOTA DE ORO EN MUNDIALES:

1930: Guillermo Stabile (8 goles)

1934: Oldrich Nejedly (5)

1938: Leonidas da Silva (7)

1950: Ademir de Menezes (8)

1954: Sandor Kocsis (11)

1958: Just Fontaine, France (13)

1962: Florian Albert, Garrincha, Valentin Ivanov, Drazan Jerkovic, Leonel Sánchez y Vava (4) (Brasil campeón)

1966: Eusebio (9)

1970: Gerd Muller (10)

1974: Grzegorz Lato (7)

1978: Mario Kempes (6) (Argentina campeón)

1982: Paolo Rossi (6) (Italia campeón)

1986: Gary Lineker (6)

1990: Toto Schillaci (6)

1994: Oleg Salenko y Hristo Stoichkov (6)

1998: Davor Suker (6)

2002: Ronaldo (8) (Brasil campeón)

2006: Miroslav Klose (5)

2010: Thomas Muller (5)

2014: James Rodríguez (6)

2018: Harry Kane (6)

2022: Kylian Mbappé (8)

¿Sudamérica o Europa?

El fútbol es mundial. ¿Sudamérica o Europa? Es una pregunta difícil en un mundo globalizado donde las ligas europeas, las de mayor poder económico, están sembradas de jugadores de todos los continentes, entre ellos muchos sudamericanos.

Por estos días regresaron a la palestra pública las declaraciones de Mbappé en mayo pasado (este domingo en la final frente a Argentina quedó en la historia con su hat trick y demostró ser un gran jugador. Nadie lo niega) y las respuestas que generó desde Messi, el Dibu, Tite, Di María y otros como el exseleccionador francés Raymond Domenech, subcampeón con Francia en Alemania 2006:

«Kylian Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé. Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí», comentó Domenech.

Poco después, Argentina ganó la Finalissima frente a Italia. Y este domingo 18 de diciembre derrotó a la Francia de Mbappé en una de las finales más tensas, disputadas y espectaculares de la historia.

Podrían haber respondido grandes como Maradona, Pelé y Messi (los tres sudamericanos, los tres considerados por unos o por otros los mejores de la historia en el planeta), el Príncipe Francescoli; Di Stéfano, Kempes y Luque; Garrincha, Socrates o Zico; Ronaldo Nazario, Romario, Bebeto, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldihno, Dani Alves o Neymar; Burruchaga, Batistuta, Valdano, Simeone, Caniggia, Riquelme, Redondo, Goycochea, Aimar, Tévez, Mascherano… Schiaffino, Ghiggia, Forlán, Luis Suárez… Hugo Sánchez, Leonel Sánchez, Zamorano, Salas, Bravo, Vidal, Higuita, Rincón, el Pibe Valderrama… Y siempre la lista se quedará muy corta.

Y, en todo caso, están respondiendo los hechos. La cancha. El fútbol es bueno y es pasión aquí y allá, en Europa y Sudamérica. Quedémonos con los hechos, los títulos, las hazañas y esfuerzos y genialidades de unos y otros, los de un lado y los del otro.

El fútbol es mejor donde se juega con inteligencia, talento, garra y buenas lecturas tácticas del partido, como sucedió este domingo en la final de Catar 2022, entre un equipo de Europa y otro de Sudamérica.

Campeones desde 1930 (22 Copas del Mundo)

Sudamérica 10 / Europa 12 (la comparación pasa a ser de 12 a 12 si incluimos los dos torneos olímpicos previos a Mundiales ganados por Uruguay)

Brasil 5:

1958 contra Suecia

1962 contra Checoslovaquia

1970 contra Italia

1994 contra Italia

2002 contra Alemania

1 subcampeonato (frente a Francia, en Francia 1998)

Alemania 4:

1954 contra Hungría

1974 contra Holanda

1990 contra Argentina

2014 contra Argentina

4 subcampeonatos: Inglaterra 1966 ante Inglaterra, España 1982 frente a Italia, México 1986 frente a Argentina, Japón / Corea 2002 frente a Brasil.

Italia 4:

1934 contra Checoslovaquia

1938 contra Hungría

1982 contra Alemania Occidental

2006 contra Francia

2 subcampeonatos: México 1970 ante Brasil, Estados Unidos 1994 frente a Brasil.

Argentina 3:

1978 contra Holanda

1986 contra Alemania Occidental

2022 contra Francia

3 subcampeonatos: Uruguay 1930 ante Uruguay, Italia 1990 ante Alemania Occidental, Brasil 2014 ante Alemania

Francia 2:

1998 contra Brasil

2018 contra Croacia

2 subcampeonatos: Alemania 2006 ante Italia en penales y Catar 2022 frente a Argentina en penales.

Uruguay 2:

1930 contra Argentina

1950

(Más Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, cuando no había Mundiales)

0 subcampeonato

España 1:

2010 contra Holanda

0 subcampeonato

Inglaterra 1:

1966 contra Alemania Occidental

0 subcampeonato

*Holanda: 3 subcampeonatos: Alemania 1974 frente a Alemania Occidental, Argentina 1978 frnete a Argentina, Sudáfrica 2010 ante España