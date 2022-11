En el mejoramiento de nuestra economía hay espacio para todos

Muchos de los cubanos residentes en el exterior se sienten esperanzados de que el Estado cubano continúe destrabando cuantos obstáculos les impidan invertir en Cuba, además del interés por promover rubros exportables del país en el mercado internacional

La reciente XXXVIII Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2022) dejó como reto principal implementar los acuerdos concertados entre las empresas, organismos y demás actores participantes, entre estos, cubanos residentes en el exterior interesados en contribuir al desarrollo económico y social del país, un derecho recogido en nuestra Constitución.

Entonces como señalara Ana Teresita González Fraga, viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), se impone seguir flexibilizando y eliminando todas las trabas que puedan entorpecer el clima de negocios e inversiones en la mayor de las Antillas, tal cual pidieron varios de esos emprendedores.

“El futuro de la relación de Cuba con los nacionales que viven en el exterior es de una participación más amplia, y se adoptan las medidas para facilitarlo”, les aseguró Ernesto Soberón Guzmán, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, en la Cancillería, durante un foro en el contexto de FIHAV 2022 con un grupo de ellos.

Consulte además: FIHAV 2022: una vía para el desarrollo y la inversión extranjera

VOLUNTAD EXPRESA DEL GOBIERNO

Que se haya programado un encuentro de este tipo dentro de la bolsa comercial más importante del país responde, según sus organizadores, a una voluntad expresa del gobierno para que los cubanos, vivan donde vivan, tengan la oportunidad de aportar al desarrollo de la Isla.

Y resulta bien evidente el interés por sumarse, pues de acuerdo con Soberón más de 200 proyectos de solicitudes hechas por nacionales se han recibido este año, provenientes de 26 países y en 16 sectores de la economía, entre estos varios de alta prioridad como el alimentario, el transporte y la energía renovable.

Yuri Pedraza Gómez, quien reside desde hace más de dos décadas en Canadá, explicó su experiencia en la comercialización de café y otros rubros exportables cubanos en la norteña nación y las dificultades que enfrenta como consecuencia del bloqueo de los Estados Unidos. “¿Pero si nosotros no ayudamos a romper el bloqueo, quién lo va a hacer?”, se preguntó al insistir en la importancia no solamente de ayudar a que Cuba importe, sino también a colocar sus productos en el mercado internacional.

“No tengamos miedo de invertir aquí. Es una nueva época, somos prioridad y lo ha dicho el Presidente Miguel Díaz-Canel”, enfatizó en el encuentro Guillermo Ramírez Salazar, director general del Grupo Nevada, en México, cubano que lleva más de 20 años viviendo en el vecino país.

DESDE 2014 LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA ESTA ABIERTA A LOS CONNACIONALES

Aunque ahora en la Feria Internacional de La Habana se mostraron resultados, compromisos y esperanzas, en realidad el asunto no es nuevo, pues desde la aprobación en el 2014 de la Ley 118 para la Inversión Extranjera, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedó establecido el derecho de los cubanos residentes en el exterior a invertir acá.

Pero en honor a la verdad, el camino para avanzar en esta actividad ha estado preñado de trabas burocráticas, de la ausencia de mecanismos más eficientes en la pretensión por captar el mayor número posible de inversionistas extranjeros.

Por suerte, con vistas a simplificar los trámites y eliminar obstáculos, desde hace unos años contamos con una Ventanilla Única para la Inversión Extranjera, a la cual se sumó ahora la destinada al Comercio Exterior.

A través de estos mecanismos se les brinda información y asesoría a los inversionistas nacionales y extranjeros, se promueven las oportunidades de negocios, se facilitan los procesos y la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones; así como su seguimiento.

“Lo ha reconocido la dirección del país y es lamentable, porque no es algo que estamos haciendo a última hora para salvar al país, se trata de algo refrendado en la Constitución, en los Lineamientos del Partido, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, explicó en el foro Carlos Luis Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera del Mincex, en alusión a la posibilidad de nuestros nacionales de realizar negocios en Cuba.

También aclaró que ese cambio de mentalidad no va a llegar de la noche a la mañana, pero que comienza a notarse.

Ante la tendencia de que la mayoría de los negocios encaminados por los cubanos radicados en el extranjero incursionan en el comercio de una sola vía, como suministradores principalmente de productos terminados, se les ha pedido que se conviertan también en inversores o proveedores de materias primas para esas industrias que hoy tenemos paradas, por lo difícil que sigue siendo para nosotros el acceso a ellas.

Hay oportunidades para vincularse también al sector estatal”, les dijo Alexis Martínez, subdirector de Política Comercial hacia América del Norte, en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al exponer el contexto nacional e internacional en que se refuerza este acercamiento con la emigración.

El funcionario destacó que la presencia en proyectos de negocios para los connacionales puede realizarse mediante las modalidades de empresa mixta, empresas de capital totalmente extranjero o contrato de asociación económica internacional, y son sectores priorizados la producción de alimentos, las fuentes renovables de energía y los intensivos en conocimiento.

En ese sentido, recalcó que están abiertas a la inversión actividades vinculadas a la comercialización de insumos varios para la gastronomía y el alojamiento hotelero, y el mercado mayorista de equipos, insumos, piezas y accesorios de climatización, refrigeración y gastronomía con prestación de servicios técnicos.

Pero también están los proyectos de desarrollo local, muchos de los cuales requieren menores fondos de capital, por lo que están más al alcance de esa comunidad y les permiten estrechar los lazos y ayudar a mejorar las condiciones del lugar donde nacieron.

EL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE OBSTACULIZA LOS NEGOCIOS CON CUBA

Quienes muestran interés en invertir en su país de origen sortean no solo trabas burocráticas internas, sino también las adversidades del bloqueo estadounidense.

Ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton no son pocos los traspiés o prohibiciones, acompañadas de sanciones diversas.

En el foro celebrado durante FIHAV 2022, Hugo Cancio, presidente del grupo Fuego Enterprise Inc. asentado en el sur de la Florida, valoró como grandes los pasos dados, y que de cierta forma desarticulan la política incoherente de Estados Unidos hacia Cuba.

“Llevo más de 45 años en Estados Unidos y más de 30 cabildeando en Washington por un proceso de normalización de las relaciones y un levantamiento del embargo. Muchas veces los mismos congresistas los que me han cuestionado la pertinencia de levantar las sanciones si yo, como cubano residente en el exterior, no puedo invertir en mi país, que se me discrimina en ese sentido”.

“El hecho de poder regresar a invertir, ser parte de ese proceso de transformación y evolución económica desmonta un poco el argumento de que nuestro país no nos deja. La papa caliente pasa al otro lado”, señaló el empresario cubanoamericano.

Desde la propia apertura de la importante bolsa comercial, y en presencia del Presidente Miguel Díaz-Canel; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, agradeció a los empresarios extranjeros que se han mantenido al lado de Cuba a pesar de las dificultades.

Junto al reto de cumplir los acuerdos y convenios suscritos durante la Feria Internacional de La Habana el gobierno continuará trabajando por desterrar mentalidades obsoletas y prejuicios contra el capital foráneo, incluido el reforzamiento de la política de acercamiento hacia quienes desde la emigración no han perdido su vínculo con la tierra que los vio nacer y desean entonces contribuir a que su Cuba sea una nación próspera.