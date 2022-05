¿Por qué van los cubanos y cubanas a las plazas el Primero de Mayo?

Armandito fue pescador la mitad de su vida y el resto lo pasó mecaneando lanchas a la orilla del río. inventando piezas, adaptando mecanismos que otros habían desahuciado, en suma, como él mismo dice «la vida entera trabajando».

«Entonces mi’ja ¿qué tú crees que pueda hacer yo el primero de mayo? Irme pa’ la Plaza! Ya no puedo ir con la gente de mi sindicato, porque uno se va poniendo viejo y le cuesta andar solo, pero me engancho con mis nietos y desfilo con ellos, oye, y te digo la verdad, no hay nada más lindo que desfilar con ellos, me tranquiliza verlos ahí, en la pelea. Por eso voy, por ellos, pero también para que nadie se vaya a figurar que aquí nos vamos a rendir, ni a cansar», afirma y la determinación llega con una sonrisa confiada.