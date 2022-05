En Caibarién, marchamos porque #CubaViveYTrabaja (+Audios)

Marchemos, porque durante dos años resistimos la pandemia. Por las vacunas cubanas, y la solidaridad. Porque esos trabajadores de la Salud que le pusieron corazón a la vida, irán otra vez desbrozando el camino, como el mejor de los símbolos. Porque unir, agrupar, compartir, deviene estrategia certera en tiempos de guerras mediáticas.

Marchemos también porque falta mucho por hacer: elevar la productividad, apostar por la innovación, multiplicar bienes y servicios tan necesarios. Que el recorrido nos impulse a pensar desde nuestro puesto de labor en un mejor país.

Marchemos contra el odio, contra los bloqueos, contra los obstáculos, y contra los pronósticos de los que nos tiraron a matar. Marchemos, los que aman y fundan, por el presente y el futuro.

Marchemos en la calle, o el centro laboral, pues muchos se quedan para darle vitalidad al día. Porque deber y compromiso nos invitan. Porque la historia cubana también se escribirá en este desfile.

Marchemos, porque nadie nos arrebata la alegría, y este es un día de fiesta. Porque con la Revolución, CUBA VIVE Y TRABAJA.

1ro DE MAYO…en Caibarién un domingo diferente

Dos años después este domingo es diferente. Caibarién no es el mismo, Cuba no es la misma que era antes de la Pandemia. Vivimos una compleja situación económica, favorecida por el bloque genocida de Estados Unidos, pero, si algo no ha variado es que la plaza del Malecón vuelven a llenarse de trabajadores y banderas, y las razones pueden ser muchas, pueden ser diversas. Me quedo con esta: a pesar de todo, los caibarienenses tienen, inexorablemente, que hacer camino, que andar. Y sobre todo, estar unidos porque Cuba vive y trabaja.

INICIA EL DESFILE…los caibarienenses marchan por Cuba, Fidel y la Revolución

Los caibarienenses desfilan desde la plaza Camilo Cienfuegos, en el Malecón hasta el Parque La Libertad. Las calles y avenidas de la se convierten en un mar de pueblo unido por su Revolución, porque Caibarién vive y trabaja, Cuba vive y trabaja.

SALUD…nuestros valientes

EDUCACIÓN…nuestros formadores del futuro junto a los que saben querer y son la esperanza del mundo

CONTINÚA EL DESFILE…los trabajadores caibarienenses unidos venceremos

DESDE EL PARQUE LA LIBERTAD…con patria deber y compromiso

