Criptonegocios y blockchain en Cuba: ¿utopía o realidad? (+ Video)

Estamos hablando de una tecnología que desde hace tiempo tiene lugar en el mundo y que, además, ha comenzado a implementarse en Cuba

Hablar de inteligencia artificial, 5G, internet de las cosas o robótica resulta siempre más fácil de explicar, porque son concepciones cercanas que, de una forma u otra, las personas perciben en su realidad y llegan a entender su uso. Hablar de blockchain, por otra parte, todavía sigue siendo confuso para muchos, comentó el doctor en Ciencias Miguel Katrib, profesor titular de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana (UH).

Y es que, en pocas palabras, blockchain es todo aquello que no entendemos de economía, de computación distribuida y de criptografía, advierte de manera jocosa.

Pero no, no hay que encender las alarmas todavía o perderse buscando definiciones en Google. Según el especialista, blockchain, o también conocida como tecnología de registro distribuido, es un sistema de base de datos donde la información, que está encriptada, la custodian sus mismos propietarios y no un servidor central.

Nos referimos –señaló durante la reciente XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2022– a una base de datos guardada en una red de varias computadoras conectadas entre sí y que crece constantemente, a medida que se le agregan nuevas transacciones. Estas, a su vez, se agrupan en «bloques», formando una cadena continua, agregó.

«Cada parte, cada eslabón de esa cadena está matemáticamente vinculado al anterior, y la información registrada es protegida criptográficamente».

Además, haciendo uso de la criptografía, la blockchain añade otros elementos de seguridad que protegen esas transacciones. Cada participante tiene un par de llaves públicas y privadas, lo que garantiza que una operación haya sido enviada por quien dice ser, y que solo pueda ser usada por su destinatario, aclaró.

Al día de hoy, detalló, se calculan más de 8 500 criptomonedas y grandes compañías y transnacionales como Microsoft, Amazon, Tencent, Nvidia, Walmart, PayPal, Samsung y el Banco Central de China, que realizan diariamente operaciones con blockchain.

No obstante, esta tecnología tiene múltiples usos más allá del bitcoin u otras criptomonedas, conceptos a los que usualmente se asocian o, incluso, se definen bajo el mismo significado.

En tal sentido, el blockchain permite monitorear sistemas de trazabilidad de determinados procesos productivos o mercancías, y también tiene aplicaciones en los sistemas de votaciones y registros de propiedad, destacó el profesor titular.

De igual forma, indicó, permite generar valor agregado para el sector público, incrementar la transparencia de los procesos, facilitar la auditoría de la información, y asegurar la integridad de los datos y credenciales digitales.

Aunque todo ello nos pudiera parecer como sacado de una escena de ciencia ficción, de esas donde el hombre permanece todo el día en una silla y ha reducido prácticamente todas sus acciones cotidianas al desplazamiento táctil en su teléfono inteligente o en la pantalla del ordenador; lo cierto es que estamos hablando de una tecnología que desde hace tiempo tiene lugar en el mundo y que, además, ha comenzado a implementarse en Cuba.

MÁS ALLÁ DEL BITCOIN…, PROYECTOS CRIOLLOS QUE APORTAN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

«La tecnología blockchain no se debe aplicar a todo, pero en Cuba existe “todo” a lo que se debe aplicar la blockchain», precisó Alexei Massó Muñoz, profesor auxiliar del Instituto de Criptografía de la uh, e insistió en la noción de que en esta nueva revolución tecnológica que el mundo vive deben existir soluciones basadas en blockchain, y que no tengan que ser exclusivamente criptomonedas.

Para explicarlo, hace mención entonces a otro término, la «tokenización», que no es más que un objeto que simula a otro objeto en la vida real y que se usa en su representación. Un ejemplo muy fácil de asimilar, apuntó, son los casinos, pues no utilizan dinero en efectivo para realizar las apuestas, sino fichas que hacen la función de ese dinero.

La «tokenización» en blockchain se refiere a la emisión de tokens, que son representaciones digitales de activos u objetos del mundo real; ello, unido al desarrollo de sistemas descentralizados para la automatización de procesos, tiene una importancia tal que puede superar a la del uso de las criptomonedas, aseguró Massó Muñoz.

En nuestro país ya se han dado pasos de avance en tal sentido y, actualmente, se desarrollan varios proyectos que, como base, emplean las lógicas del blockchain.

Uno de ellos, informó, es el que se implementa desde 2019 con la empresa Tecnomática para establecer la trazabilidad del combustible de aviación. «Ello le va a permitir a Cupet ser pionera en el proceso de trazabilidad y, gracias a esta herramienta digital, sustituir la documentación física, escrita, que es engorroso y ralentiza el trabajo».

Otro proyecto nos viene de la mano de la Empresa de Tecnologías de la Información, perteneciente a BioCubaFarma, y que tiene como propósito crear un sistema descentralizado, basado en tecnología de cadenas de bloques, para la identificación de propietarios de medicamentos y la gestión de su información y transferencia, sostuvo.

«El objetivo es poder aglutinar en un mismo sistema a todos los actores que intervienen en dicho mecanismo».

Lo que proponemos, indicó, es «tokenizar» todos los fármacos que se comercializan y producen en el país, con lo cual habrá una unidad de criptomoneda por cada blíster disponible en nuestro sistema de farmacias y hospitales.

De esta forma, habrá una mejor logística respecto a las tenencias de los medicamentos, de cada producto específico, y de las transferencias, de los movimientos que se hacen entre las droguerías, explicó. «Así, se dota al proceso de mayor control y evita algunos hechos indeseables relacionados, casi siempre, con actividades ilícitas en la adquisición y compra de medicamentos».

En fases posteriores, adelantó, se quiere llegar incluso a que las prescripciones del sistema de salud se realicen por la misma vía, un método que hoy solo utilizan las farmacéuticas más avanzadas y modernas del mundo.

De igual forma, dijo, tenemos el objetivo de concretar un monedero virtual de conjunto con la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid) y la pasarela para pagos digitales Enzona.

Este último proyecto, resulta uno de los usos más comunes de la «tokenización», ya que no es necesario contar con una tarjeta magnética para efectuar la compra, en tanto, se garantiza la seguridad de los datos de los usuarios y facilita las transacciones.

Soluciones que ya están sobre la marcha y que, sin dudas, aportarán a esa transformación digital a la que busca llegar el país, por lo que deberán desarrollarse sin dilaciones innecesarias ni escollos burocráticos.

Por otra parte, también está el reto de explotar mejor el potencial de las criptomonedas, sobre todo, teniendo en cuenta que, desde el 15 de septiembre pasado, entró en vigor la Resolución 215/2021, del Banco Central de Cuba, vinculada a la regulación del uso de estos activos en la Isla.

Al decir de Erich García Cruz, youtuber cubano y trabajador por cuenta propia (TCP) con licencia de programador de equipos de cómputo, uno de los problemas cotidianos que enfrentan los pequeños negocios privados, es que no pueden comercializar sus productos y servicios en el exterior de manera online, pues producto del bloqueo y de las sanciones económicas y financieras contra nuestro país, los cubanos no tenemos acceso a este tipo de instrumentos de pagos internacionales.

Mas, con el uso del blockchain, estos muros desaparecen, pues el acceso a esta tecnología no tiene restricciones, y ya algunas personas, aunque de manera informal, han establecido flujos de remesas explotando esta opción, sostiene.

Incluso, afirma, cada vez resulta más común ver a un TCP que le interesa vender, por ejemplo, un cake, una reserva online de su apartamento o cualquier otro servicio o producto en internet, mediante el uso de las criptomonedas, y de esta manera logran interactuar con el comercio exterior.

Se trata, a su juicio, de una oportunidad que debe aprovecharse mejor, tanto a nivel micro como macroeconómico, pues con el uso de criptomonedas y de soluciones basadas en blockchain, incluso criollas, resultantes del ingenio de nuestros profesionales, estaríamos participando en ese mundo y creando nuestras propias pasarelas de pago.