Ahmed: el Marquitos de La vida media del Muon (+Audio)

Entre los grandes regalos del telefilme La vida media del Muon de la directora Mariela López, estuvo la presencia de Marquitos, Ahmed Décalo, inspiración que apuesta por la inclusión en nuestros espacios

Ahmed Décalo comparte con el equipo en la filmación del telefilme La vida media del Muon.

Entre los grandes regalos del telefilme La vida media del Muon, de la directora Mariela López , estuvo la presencia de Marquitos, Ahmed Décalo, inspiración que apuesta por la inclusión en nuestros espacios.

Quisimos conversar con su mamá Ania Díaz, científica del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, para que nos comentara cómo vivieron esos días en que Ahmed se hizo actor y encantó a todos con su inteligencia y armonía.

¡Y claro que hubo preguntas para Ahmed! Escúchelo en el podcast que te compartimos:

¿Cómo llega Ahmed al telefilme de Mariela La vida media del Muon?

“Ahmed, contrario a las experiencias que a lo mejor puedan tener otros padres con sus hijos síndromes de Down, es un niño muy popular en el edificio donde vivimos. Es muy sociable y jaranero con todos y las personas son recíprocas con él.

Con esto te quiero decir que aquí nos conocen por los padres de Ahmed, el nombre que “suena” es el de él. Una tarde llega un señor a nuestra casa y nos pregunta si esa era la casa del actor Ahmed. ¿Cómo que del actor Ahmed?, nos preguntamos. Nos explica Vlado que Mariela estaba buscando un niño síndrome de Down de 9 años para un telefilme y que él le había sugerido a Ahmed y quería tener nuestra autorización para que Mariela se comunicara con nosotros.

Él había sido fotógrafo en La sombrilla amarilla y nos dio muy buenas referencias de Mariela. Había visto a Ahmed en una cola de las papas con su papá en una ocasión en la que a Ahmed le buscaron las papas más grandes porque eran para el socio Ahmed.

Con el nombre de Mariela de por medio, la directora de La sombrilla amarilla, programa de tanto éxito y además del que Ahmed es fanático y estaban retransmitiendo por esos días, dijimos en principio sí. Yo con mucho miedo porque ya esto era cosa mayor, no era teléfono en mano y Facebook, eran palabras mayores. Mi mayor temor, quedar mal con Mariela porque Ahmed es capaz de cambiarte cualquier texto e improvisar a su antojo; esto era contra guión. Pues nada, Mariela se comunicó, le enviamos unos videos que habíamos hecho con el niño fundamentalmente en este tiempo de pandemia y ella dijo sí, me quedo con él”.

¿Cómo fueron las grabaciones?

“Primero decirte que no disfrutamos para nada esa parte de las grabaciones, estuvimos todo el tiempo muy tensos, con mucho temor por la pandemia, temor a que Ahmed pudiera enfermarse. Hubo hasta un momento en que le dije a Mariela que no quería que Ahmed participara, le hice todo un cuestionario sobre las medidas para garantizar la protección. La filmación fue con el incremento de los casos en paralelo y hasta ese momento Ahmed no había puesto un pie fuera de la casa para protegerlo. Ese tiempo fue de mucha indecisión.

Mariela nos dio el guión y vi que Ahmed participaba en muchas más escenas de las que yo creía y con algunos textos. Mariela nos dijo después de conocerlo previamente que no le enseñáramos nada que ella lo veía sobre la marcha y que todo iba a salir bien. Ella siempre estuvo muy confiada.

Ya cuando estábamos en las filmaciones propiamente no quisimos ver nada y también nos pusimos de acuerdo con ella para que se hicieran las grabaciones sin nuestra interferencia, solo Ahmed y el equipo, nosotros íbamos y esperábamos a que filmaran cada parte fuera y solo estábamos con el mientras esperábamos su próximo turno.

Yo no vi nada hasta que no estuvo listo el telefilme. Mariela nos enviaba fotos, algún pedazo de alguna escena que le había gustado mucho y en ese tiempo estuvimos en ese intercambio, Ahmed si vio cada escena después de filmada, siempre pedía verla, comiquísimo, incluso le envió un video a Mariela con las voces de mando. Así que nosotros estábamos ajenos a lo que Ahmed había hecho con ellos, solo sabíamos que Mariela estaba contenta.

Ya cuando se estaba anunciando la puesta del telefilme los nervios estaban a millón, la comunidad científica en pleno estaba pendiente y nuestras amistades. Cuando lo vimos quedamos muy contentos, imagínate, lo había hecho muy bien, no sabemos mucho de arte pero el solo hecho de llevar el trabajo hasta el final era un éxito de todos, y él muy entusiasmado por verse en la TV, le gusta mucho la TV, se sabe todos los programas aunque no los vea y su canal favorito, el canal Habana.

Cada día iba muy feliz a su escuelita de actuación y lo disfrutó, fue lo más importante nunca fue obligado. Lo que más disfrute en esos momentos fue el amor con que trataron a Ahmed, todo el equipo; te aseguro que conocía a todos y con todos tenía alguna anécdota, no estuvo aislado siempre fue parte de ellos”.

Ahmed Décalo en la filmación de La vida media del Muon.

¿Cómo fue la relación con el elenco del telefilme La vida media del Muon?

Bueno la relación con el elenco fue fantástica, tuvimos un primer día donde todos nos íbamos a conocer y Marquitos conocería a su mamá y papá postizos. Pues para Ahmed no pareció nunca un primer día, le puso un sobrenombre a cada uno, cantó, recitó décimas de la sombrilla amarilla modificadas a su gusto, se tomó fotos.

Desde ese momento fueron mamá Raima, papá Wilfredo y mamá Ania y papá Juan Carlos, Mariela su princesa, Denisse su socia. Con Nani conexión especial, siempre quiso que fuera su novia. Ese día nos recogieron en un carro y luego recogieron a Nani y desde que Nani se montó fueron piropos para ella. Nani supo sobrellevarlo y creo que la empatía que consiguieron se notó en el telefilme.

Anécdotas hay muchas, el primer día de filmación por ejemplo que fue el más difícil por ser el primero y además porque fueron muchas escenas en exterior, fue el día de la feria, había muchas personas. Fue el día entero y ya casi al final Ahmed quería irse y yo hablo con él y le digo que él se había comprometido que no podía quedar mal con Mariela.

En fin, dijo que sí pero luego a la hora de filmar le dijo a Mariela: ya no quiero hacer más nada y Mariela me dijo: no te preocupes, ya tengo bastantes escenas, pero yo le insistí y me dice mamá no te preocupes que Mariela me quiere, ¿no es verdad Mariela? ¿Qué decirle? Le dio un beso a Mariela y le dijo dile al carro que me lleve.

Ah, mientras estaban en filmación no contestaba por Ahmed, solo le podían decir Marquitos y era así que respondía, cuando terminaban las escenas y Mariela mandaba a cortar siempre preguntaba si había hecho algo mal. Mientras estaban grabando dentro de la casa a cada rato nos llegaba una foto de alguien del equipo tirado por el piso jugando a los pistoleros o alguien con Marquitos montado a caballitos. Ahmed lo disfrutó muchísimo, montó bicicleta y fue feliz, de verdad, muy feliz, se esmeraron con él.

Ya tengo pañoleta roja, dice el pionero Ahmed Décalo.

Si desea puede ver completo el telefilme La vida media del Muon. Pinche aquí.

Imágenes: cortesía de la mamá de Ahmed Décalo, Ania Díaz.